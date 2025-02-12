Karda yürüme teknikleri! Uzman isim A Haber’de anlattı

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EN BASİT ÖNLEM AYAKKABI SEÇİMİ

Karlı ve buzlu zeminde düşmemek için aslında çok basit önlemler almamız gerekiyor. Bunların başında ayakkabı seçimi geliyor. Daha düztaban olmayan tırtıklı ayakkabılar bu önlemlerin en basiti.

Dr. Özgül Bozkurt Tuncer, "Çok yüksek topuklu ayakkabılar giymemek lazım. Daha tırtıklı tabanlar tercih edilmeli. Yürürken çok hızlı yürümek doğru bir davranış olmayacaktır." ifadelerini kullandı.