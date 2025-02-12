Karda yürüme teknikleri! Uzman isim A Haber’de anlattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında yurdun birçok kısmı beyaz örtüye büründü. Tabii kar yağışlarıyla birlikte buzlanmalar meydana geldi. Hal böyle olunca da kaygan zeminlerle birlikte kazalar kaçınılmaz oluyor. Peki buzlu zeminde nasıl yürümek, nelere dikkat etmek gerekiyor? A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Özgül Bozkurt Tuncer cevapları verdi.
Kar yağışlarıyla birlikte buz tutan yollar kazalara davetiye çıkarabiliyor. Bir yere yetişirken veya gezerken karla kaplı zeminde kendinizi aniden yerde bulabilirsiniz.
"KIRIKLAR MEYDANA GELİYOR"
A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Özgül Bozkurt Tuncer, "Alınabilecek tedbirleri almadığımız için çok sık yaralanmalar düşmeler meydana gelebiliyor. Bunun sonucunda el bileğinde, dizlerde ve kalçalarda kırıklar meydana gelebiliyor." dedi.
EN BASİT ÖNLEM AYAKKABI SEÇİMİ
Karlı ve buzlu zeminde düşmemek için aslında çok basit önlemler almamız gerekiyor. Bunların başında ayakkabı seçimi geliyor. Daha düztaban olmayan tırtıklı ayakkabılar bu önlemlerin en basiti.
Dr. Özgül Bozkurt Tuncer, "Çok yüksek topuklu ayakkabılar giymemek lazım. Daha tırtıklı tabanlar tercih edilmeli. Yürürken çok hızlı yürümek doğru bir davranış olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
ELLER CEPTE OLMAMALI
Karlı havalarda ellerimiz cebimizde dolaşmak yerine eldiven kullanarak ellerimiz dışarıda dolaşırsak dengemizi bu şekilde daha rahat sağlıyoruz. Tuncer, "Eller cepte yürüdüğümüzde dengemiz bozulabiliyor. Denge kaybı oluşabiliyor. Yavaş yavaş emin adımlarla yürümek gerekiyor." şeklinde konuştu.
CEP TELEFONU CEPTE KALMALI
Kazaya en büyük davetiyeyi de dikkat dağınıklığı çıkarıyor. Cep telefonuna yürürken bakmak da çeşitli kazalara sebep olabiliyor. Karlı havada yürürken Merdiven kullanımı da önemli. Merdivenleri de kullanırken muhakkak trabzanlardan tutunmanız gerekiyor.