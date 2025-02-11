Maliye’nin radarında doktorlar var! Gelir-gider arasında uçurum farkı

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BU NASIL FARK?

Burada örnek vermek gerekirse; bir diş hekimi 67 milyon TL para kazanmış ancak 3 milyon kazandığını beyan etmiş. Bir saç ekim doktur 69 milyon kazanıp 7 milyon kazandığını devlete beyan etmiş. Doktorlar, kuyumcular ve bazı serbest meslekler için böyle gelir giden beyanı arasında ciddi farklar söz konusu. Ancak Maliye artık bu işin peşinde ve bunu yakalıyor.