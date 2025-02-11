Maliye’nin radarında doktorlar var! Gelir-gider arasında uçurum farkı
Ticaret ve Maliye bakanlıkları fırsatçılara geçit vermemek için ciddi mesai harcanıyor. Ticaret Bakanlığı vicdansızlara cezaları keserken Maliye Bakanlığı ise gelir-gider arasında ciddi farklar beyan eden doktorları kıskaca aldı. Gelişmeleri A Haber’de Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
Ticaret Bakanlığı fırsatçılara geçit vermiyor. Özel okullara 66,2 milyon lira, etiket değiştiren marketlere 52,8 milyon lira ceza kesilmiş durumda. Yangın faciası sonrası fırsatçılık yapanlara da 8 milyon ceza kesildi.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergiden kaçmak için milyonlarca lira kazancını beyanına yansıtmayan özel muayene sahibi doktorları mercek altına aldı. 3 bin 663 hekimin 13 milyarlık hasılatını kayıt dışı bıraktığı tespit edildi. Aralarında dişçi de var, saç ekim doktorları da var, kadın doğum uzmanı da var.
YÜZDE 400 FARK 13 MİLYARLIK KAÇAK
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yapay zekâ destekli analiz programlarını devreye sokarak vergi kayıp ve kaçağıyla mücadelede önemli bir adım attı. Yapılan incelemeler neticesinde bazı doktorların hastalarından aldıkları muayene, estetik operasyon, cerrahi müdahale ve diş tedavisi gibi hizmetlerin gelirlerini eksik beyan ettikleri ortaya çıkardı. Beyan edilen gelir ile gerçek kazanç arasında uçurum denilebilecek farklar tespit edildi; bazı durumlarda bu fark yüzde 400'lere kadar ulaştı. İlk etapta 3 bin 663 doktorun yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki geliri kayıt dışı bıraktığı anlaşıldı. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
VERGİ KAÇIRAN DOKTORLARA MALİYE KISKACI
Faruk Erdem: Dün 2 ayrı operasyon vardı. Hem Ticaret Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı fırsatçılara karşı ciddi mesai harcıyor. Ticaret Bakanlığı'nın operasyonu çok önemliydi. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasından sonra yangın tüpü ve ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yapan vicdansızlara harekete geçti ve 8 milyon civarında bir ceza kesildi. Özel okullara 66,2 milyon lira, etiket değiştiren marketlere 52,8 milyon lira ceza kesilmiş durumda.
SANATÇILARIN VERGİ KAÇAKÇILIĞI
Öte yandan Maliye Bakanlığı bir süredir değişik sektörlerde incelemeler yürütüyor. En son 150'ye yakın sanatçının 1,5 milyar vergi kaçırdığını öğrendik. Hatta bazılarının ismi belli oldu ve görüşme odasına çağrıldılar.
NAKİT ÖDEME İLE KAYITTAN KAÇIŞ
Şu anda doktorlar mercek altında. Genel konuşmamak gerekir ancak herhangi bir doktor muayenehanesine gittiğiniz zaman kartla ödeme yapılmaz. Ödemeler hep nakit alınır. Bunun bir sebebi var. Kartlarla yapılan ödemeler kayıt altına alınıyor; fiş ve fatura kesilmek zorunda. Nakit verildiği zaman bu kayıt altına girilmiyor.
BU NASIL FARK?
Burada örnek vermek gerekirse; bir diş hekimi 67 milyon TL para kazanmış ancak 3 milyon kazandığını beyan etmiş. Bir saç ekim doktur 69 milyon kazanıp 7 milyon kazandığını devlete beyan etmiş. Doktorlar, kuyumcular ve bazı serbest meslekler için böyle gelir giden beyanı arasında ciddi farklar söz konusu. Ancak Maliye artık bu işin peşinde ve bunu yakalıyor.