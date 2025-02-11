Bakan Tunç duyurdu! Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye'ye iade edilecek
ABD Mahkemesi tarafından İstanbul’daki ölümlü trafik kazasının ardından canavar anne Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iade kararı verildi. Bakan Tunç açıklamasında 'ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.' dedi.
Geçtiğimiz mart ayında İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile ABD'ye kaçan Eylem Tok'un tutukluluk hali devam ederken olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.
BAKAN TUNÇ DUYURDU
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eylem Tok ve oğlunun iade edileceğini duyurarak şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."
TÜRKİYE'YE İADE EDİLİYOR
ABD Mahkemesi tarafından İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade kararı verildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.
18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.
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