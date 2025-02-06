MUCİZE, UMUT, KAHRAMANLIK! 6 Şubat’ta tarihi anları A Haber kaydetmişti

6 Şubat 2023'te 04.17'de Pazarcık-Kahramanmaraş ve 13.27'de Elbistan-Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin acısı hala yaşanıyor.

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ACILAR YÜREKLERDE

Yaklaşık 53 bin vatandaşın yaşama veda ettiği ve 100 binden fazla kişinin yaralandığı depremlerin ikinci yıl dönümünde ülkenin birçok noktasında anma törenleri düzenlendi. Acılar ilk andaki gibi yüreklerde hissedildi.

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SESİMİ DUYAN VAR MI?

"Sesimi duyan var mı?" bu soru, belki de hiçbir zaman yürekleri bu kadar yormamış, zihinlere acıyı ve korkuyu bu denli nakşetmemişti. 6 Şubat depremleri sırasında enkaza doğru altından bu çığlık 85 milyonun ortak sesi haline geldi. Hayatla ölüm arasındaki ince çizgide sorulan bu soru, kimi zaman umutları yeşertirken, kimi zaman da enkaz altında sönen yaşamların hüznünü yansıttı.

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UMUDUN GÜCÜ

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken A Haber ekipleri de afet bölgesindeydi. Mucizenin, umudun ve kahramanlığın yaşandığı anları kaydeden ekiplerimiz enkaz altından kurtarılanların ilk nefeslerini ailelerin kavuşma sevincini ve yardımseverlerin insanüstü çabalarını görüntüledi. Bu görüntüler depremin yıkıcı etkisini gözler önüne sererken, aynı zamanda insanlığın dayanışma ruhunu ve umudun gücünü de yansıtıyordu.

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TARİHİ ANLARI A HABER KAYDETTİ

Enkaz altından kurtarılan her can, Türkiye'ye yeni bir umut ışığı oldu. A Haber'in kaydettiği bu mucizevi anlar geleceğe dair umutları yeşertti.