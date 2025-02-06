06 Şubat 2025, Perşembe
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MUCİZE, UMUT, KAHRAMANLIK! 6 Şubat’ta tarihi anları A Haber kaydetmişti

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 11:50 Güncelleme: 06.02.2025 11:52
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MUCİZE, UMUT, KAHRAMANLIK! 6 Şubat’ta tarihi anları A Haber kaydetmişti

'Sesimi duyan var mı?' bu soru belki de yürekleri hiç bu kadar yormadı. Zihinlere acıyı, korkuyu nakşetmedi. Maalesef 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sırasında yine en çok duyduğumuz sözlerin başında geldi. Hayatla ölüm arasındaki ince çizgide sorulan o soru kimi zaman umutları büyüttü, kimi zaman da enkazda sönen yaşamların yanıtı gibiydi. Mucizenin, umudun ve kahramanlığın yaşandığı tarihi anları A Haber kaydetmişti. İşte o görüntüler…

6 ŞUBAT'TA TARİHİ ANLARI A HABER KAYDETMİŞTİ

6 Şubat 2023'te 04.17'de Pazarcık-Kahramanmaraş ve 13.27'de Elbistan-Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin acısı hala yaşanıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ACILAR YÜREKLERDE

Yaklaşık 53 bin vatandaşın yaşama veda ettiği ve 100 binden fazla kişinin yaralandığı depremlerin ikinci yıl dönümünde ülkenin birçok noktasında anma törenleri düzenlendi. Acılar ilk andaki gibi yüreklerde hissedildi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SESİMİ DUYAN VAR MI?

"Sesimi duyan var mı?" bu soru, belki de hiçbir zaman yürekleri bu kadar yormamış, zihinlere acıyı ve korkuyu bu denli nakşetmemişti. 6 Şubat depremleri sırasında enkaza doğru altından bu çığlık 85 milyonun ortak sesi haline geldi. Hayatla ölüm arasındaki ince çizgide sorulan bu soru, kimi zaman umutları yeşertirken, kimi zaman da enkaz altında sönen yaşamların hüznünü yansıttı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

UMUDUN GÜCÜ

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken A Haber ekipleri de afet bölgesindeydi. Mucizenin, umudun ve kahramanlığın yaşandığı anları kaydeden ekiplerimiz enkaz altından kurtarılanların ilk nefeslerini ailelerin kavuşma sevincini ve yardımseverlerin insanüstü çabalarını görüntüledi. Bu görüntüler depremin yıkıcı etkisini gözler önüne sererken, aynı zamanda insanlığın dayanışma ruhunu ve umudun gücünü de yansıtıyordu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TARİHİ ANLARI A HABER KAYDETTİ

Enkaz altından kurtarılan her can, Türkiye'ye yeni bir umut ışığı oldu. A Haber'in kaydettiği bu mucizevi anlar geleceğe dair umutları yeşertti.

MUCİZE, UMUT, KAHRAMANLIK! 6 Şubat’ta tarihi anları A Haber kaydetmişti
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MUCİZE, UMUT, KAHRAMANLIK! 6 Şubat’ta tarihi anları A Haber kaydetmişti MUCİZE, UMUT, KAHRAMANLIK! 6 Şubat’ta tarihi anları A Haber kaydetmişti MUCİZE, UMUT, KAHRAMANLIK! 6 Şubat’ta tarihi anları A Haber kaydetmişti

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