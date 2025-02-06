Asrın felaketi: Bitmeyen 105 saniye! Depremde hayatını kaybedenler anıldı
Asrın felaketinin yaşandığı kara gecenin üzerinden 2 sene geçti. Türkiye deprem şehitlerini anıyor. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep’te anma törenleri düzenlendi. A Haber muhabirleri bölgeden detayları paylaştı ve mezarlıklarda yaşanan acıya ortak oldu.
Türkiye bundan tam 2 yıl önce şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.
BÖLGEYE AYAĞA KALKTI
Yaklaşık 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle Türkiye uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi ve ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi. Devlet ve millet el ele vererek bölgeyi 2 yılda yeniden ayağa kaldırdı ve çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.
EKİPLERİMİZ ACIYA ORTAK OLDU
Büyük acının 2. yılında hayatını kaybedenler 11 ilde anılıyor. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep'te yapılan anma törenlerine katılan A Haber muhabirleri yaşanan acıya ortak oldu.
Kahramanmaraş'ta neler yaşanıyor? Mehmet Geçgel'in aktardıkları şöyle:
Burada acı ilk günkü gibi taze. Deprem şehitliklerinde ziyaretçiler yakınlarına dua ediyor. Dün gece saatlerinden itibaren şehitliklerde bir yoğunluk yaşanıyor. Mezarlıklarda dün Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Geceden itibaren okunmaya devam ediyor. Burada insanlar kaybettikleri yakınlarının topraklarına sarılarak geceyi mezarlıkta geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla buraya gelenler de var.
Tam 2 yıl önce asrın felaketinde binlerce canımızı kaybettik. Bitmek bilmeyen saniyelerde insanlar yakınlarını kaybetti. Anılar ve hayaller hep yarım kaldı. İşte burada depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri anılıyor. Burada çok sayıda polis de görmek mümkün onlarda kaybettikleri görev arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ediyor.
Acının diğer adresi Malatya'dan Barış Türel şunları bildirdi:
Depremin etkilediği Malatya'da bulunan Hakimbey Apartmanı'nda 78 kişi hayatını kaybetti. Şu anda burada da anma törenleri yapılıyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz olmak üzere çok sayıda yetkili ve siyasi buraya gelerek törene katıldı.
En kısa ay olan şubata en uzun acı yazıldı. Çok sayıda vatandaşımızı burada kaybettik. Malatya'da Hakimbey Apartmanı simge olan yerlerden biri haline geldi. O enkaza insanlar karanfiller bıraktı. 2 yıl önce yaşamın olduğu hayatın aktığı bölgede şimdi bomboş bir araziye döndü. Depremin etkilendiği tüm illerde anma törenleri yapıldı.
Depremin vurduğu Nurdağı'nda yaşananları Sinan Yılmaz aktardı:
Burada hayatını kaybedenler anıldı. Bölgede çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler Gaziantep'i de vurdu burada 3 bin 890 insanımızı burada kaybettik. 4 bin 60 bina yıkıldı. 14 binden fazla bina ağır hasar gördü. Islahiye ve Nurdağı'nda büyük bir yıkım yaşandı. Hayatını kaybedenler anılırken bögeyi ayağa kaldırma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.