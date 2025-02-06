Asrın felaketi: Bitmeyen 105 saniye! Depremde hayatını kaybedenler anıldı

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Kahramanmaraş'ta neler yaşanıyor? Mehmet Geçgel'in aktardıkları şöyle:

Burada acı ilk günkü gibi taze. Deprem şehitliklerinde ziyaretçiler yakınlarına dua ediyor. Dün gece saatlerinden itibaren şehitliklerde bir yoğunluk yaşanıyor. Mezarlıklarda dün Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Geceden itibaren okunmaya devam ediyor. Burada insanlar kaybettikleri yakınlarının topraklarına sarılarak geceyi mezarlıkta geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla buraya gelenler de var.

Tam 2 yıl önce asrın felaketinde binlerce canımızı kaybettik. Bitmek bilmeyen saniyelerde insanlar yakınlarını kaybetti. Anılar ve hayaller hep yarım kaldı. İşte burada depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri anılıyor. Burada çok sayıda polis de görmek mümkün onlarda kaybettikleri görev arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ediyor.