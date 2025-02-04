6 Şubat’tan sonra Hatay’da ne değişti? Şehir yeniden ayağa kaldırılıyor

Acı ortaktı… 6 Şubat'ı yaşayanlarla birlikte tüm Türkiye ağladı. Nasıl yalnız bırakılabilirlerdi ki. Ne millet ne de devlet bir an olsun ellerini bırakmadı.

TEMELLER ATILDI KONUTLAR YÜKSELDİ

6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen depremde can kayıplarının yanı sıra birçok vatandaşımız evsiz kaldı. En büyük ihtiyaç hiç şüphesiz konuttu. 11 ilde olduğu Hatay'da da temeller atıldı. Bir daha aynı şeylerin yaşanmaması öncelikti. Temeller art arda atıldı. Depreme dayanıklı yapılar peş peşe yükseldi.