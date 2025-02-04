6 Şubat’tan sonra Hatay’da ne değişti? Şehir yeniden ayağa kaldırılıyor
6 Şubat depremlerinin en yıkıcı olduğu illerden biri Hatay'dı. Peki ama cumhuriyet tarihinin en büyük hak sahipliğinin olduğu kentteki çalışmalarda son durum ne? İşte tüm detaylar...
Acı ortaktı… 6 Şubat'ı yaşayanlarla birlikte tüm Türkiye ağladı. Nasıl yalnız bırakılabilirlerdi ki. Ne millet ne de devlet bir an olsun ellerini bırakmadı.
TEMELLER ATILDI KONUTLAR YÜKSELDİ
6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen depremde can kayıplarının yanı sıra birçok vatandaşımız evsiz kaldı. En büyük ihtiyaç hiç şüphesiz konuttu. 11 ilde olduğu Hatay'da da temeller atıldı. Bir daha aynı şeylerin yaşanmaması öncelikti. Temeller art arda atıldı. Depreme dayanıklı yapılar peş peşe yükseldi.
HATAY VALİSİ A HABER KONUŞTU
A Haber konutlar hakkında bilgiler veren Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Binalar yapılırken öncelikli olarak fay hattının üstünde mi değil mi veya fay hattına yakın mı değil mi? Bunlara hep bakıldı. Diğer taraftan zemin araştırması yapıldı, sıvılaşma olup olmadığı araştırıldı. Eğer zeminde güçlendirme gerekiyorsa bu da yapıldı." dedi.
Mustafa Masatlı, "Vatandaşlarımız huzurlu ve güvenli şekilde evlerinde yaşayabilirler. Hatay olarak cumhuriyet tarihinin en büyük hak sahipliğini gördük. 179 bin 201 kişi hak sahibi oldu. Bunlardan 138 bin 985 konut hak sahipliği oluştu. Şu anda bakanlık koordinesinde 158 bin bağımsız konut ve iş yerinin çalışmaları devam ediyor. Bu ay sonunda 43 bin vatandaşımızdan fazla hak sahipliği olan insanlara konutları teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
DEPREMZEDELER EVLERİNE KAVUŞTU
Depremzedelerin önemli kısmı depreme dayanıklı olan; 2+1 ve 3+1 evlerine kavuştu. Sadece il ve ilçe merkezlerinde değil, köylerde de şantiyeler kuruldu, sıcak yuvalar inşa edildi.
A Haber konuşan depremzedeler şunları söyledi:
- Eve geldik ve gerçekten bizim mi düşündüm.
- Yeni evlerimizde artık huzurlu ve güvenli günler bizi bekliyor.
- Ben kendi elimle yapsam böyle kaliteli bir ev yapamazdım.
- Allah'a şükür devlet ve millet el ele ve bizim yanımızda.
- Burada biz görüyoruz gece gündüz hafta sonu bile sürekli çalışıyorlar. Bu bizim hoşumuza gidiyor. İnşallah kısa sürede düzelecek. Biz Hatay'dan ayrılmak istemiyoruz ve ayrılmayacağız.
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