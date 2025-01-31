Trump’ın Orta Doğu planı: Gazzelileri tehcir etme ve Suriye’deki çekilme tartışması
ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki yeni stratejisi, İsrail’in harabeye çevirdiği Gazze’deki insanların yerinden edilmesi ve Suriye'deki kararsızlık gibi tartışmalı adımlar içeriyor. Batı Şeria'daki saldırılar ve Trump’ın son açıklamaları bölgedeki gerginliği tırmandırdı. Amerika'nın gelecekteki hamlelerine dair A Haber canlı yayına katılan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar önemli bilgiler paylaştı.
Suriye'de yeni dönemin başlaması ve Ahmed Şara'nın resmen Cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması Gazze'de ateşkesin yapılması ve esir takaslarının gerçekleşmesi Orta Doğu'da uzun zamandır devam eden gerginlik kısmen de olsa düşürdü.
Aslında gözler hala Suriye'de, bir yandan da elbette Gazze'de. Esir takası gerçekleşmeye devam ediyor. Çok kırılgan bir süreç pamuk ipliğine bağlı şekilde devam ediyor. Dün akşam Filistinli mahkumların da serbest bırakılması ile birlikte yeni bir aşamaya geçilecek ve 42'şer günlük üç bölümden oluşan bir süreç başlayacak.
Amerikan Başkanı Trump 20 Ocak itibari ile göreve başlamıştı ve yavaş yavaş açıklamalara başladı. Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalar çok tartışmalı. Gazzelilerle ilgili "Ürdün ve Mısır'a gidecekler" ifadesi çok konuşuluyor. İki ülke de bunu reddetti. Hem Ürdün hem Mısır ama Trump açıklama yapmaya devam ediyor.
Trump'ın bir yandan "Suriye'den asker çekeceğimi söylemedim" ifadesi var bir yandan "Grönland'ı ne pahasına olursa olsun alacağım" açıklaması var. Yani dünya Trump'la birlikte bir anlamda teyakkuza geçmiş durumda. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
ALMAK-ELE GEÇİRMEK-YUTMAK
Kemal Olçar: Grönland'ı satın almak istiyor. Kanada'yı yutmak istiyor. Panama'yı da ele geçirmek istiyor. Yani geri almak istiyor. Geri almak tam ifade onu kullanıyorlar. Çünkü Amerika yapmıştı ve 100 yıl kullanmıştı. Sonrasında da muhatabına kalmıştı.
PANAMA'NIN HEDEFİ TİCARET
Yani o dönem farklı birtakım konjonktürler vardı. O dönemin şartları farklıydı. Dolayısıyla teslim ettiler. Ama birini yutmak istiyor dikkat edin. Yani Kanada'yı hakikaten eyalet yapmak istiyor. Diğer taraftan satın alacağı bir şey var. Örnekleri var çünkü geçmişte. Diğer tarafı da tekrar geri almak arzu ediyor. Çünkü neden Panama'yı geri almak istiyor? 4 tane konteynırdan, Amerika'dan çıkan 4 konteynırdan 3'ü oradan geçiyor. Dünya deniz ticaretinin hemen hemen Amerikan çıkışlı ticaretinin yüzde 40'ı oradan geçiyor. Dolayısıyla bu bölgede, bu bölgede başka bir ülkenin kontrolüne geçerse eğer Panama Kanalı, ABD'nin içine düşeceği durumu düşünün. Bütün ticaret güzergahlarında o düğüm noktası sıkıntı.
GRÖNLAND'DA ASKERİ VE UZAY ÜSSÜ
Grönland biliyorsunuz kuzeyde yeni alanlar açıldı. Yollar, kapılar açıldı. Değerli mineraller var. Eriyen buzların altından çıkan toprağın altında ya da denizin tabanının altında onlara bir göz dikme var. Grönland'da hava üssü var. Şimdi uzay üssü oldu biliyorsunuz orası Amerikan'ın.
OrAda bir amaç var. Hatta Grönland vatandaşları 56 bin kişilik bir grup yaşıyor orda. Danimarka'ya bağlı biliyorsunuz. Ya Çin'e geçmektense hani ABD'nin kontrolünde daha ferah, daha refah bir ülke haline gelebiliriz gibi bir anlayış da var.
GAZZE MESELESİ VE TEHCİR PLANI
Şimdi bu tabloda Suriyeliler diyor ki Trump son sözde ya çok da çekilme isteği duymuyorum diyor. Baştan ne diyordu, alacağım sizi oradan, çekileceğiz falan. Şimdi böyle bir söylem değişikliği söz konusu. Gazze konusunda da şunu söylüyor. Bu biraz magazinsel bir ifade olacak ama çok harika bir yer. Yani coğrafi olarak, lokasyon olarak, denizin kıyısında müthiş bir yer. Filistinlilere anlatıyor.
Hatırlar mısınız? 7 Ekim'den hemen birkaç ay sonra İsrail orada maket bir kent kurdu. Sanal bir kent kurdu. Hatta satışlara başladı falan diye duyumlar almaya başladık. Yani Gazze konusunda başka niyetleri olabilir. Hem İsrail'in hem Amerika'nın. Fakat başka bir şey daha çıktı karşımıza. Maalesef oradaki Filistin halkı. Daha doğrusu Filistin halkı konusundaki kararı. Nedir bu karar? Bu kararın dayandığı nokta şu. Hep söylüyorum ekranlarda bu iki ismi söylemek zorundayız. Sürekli baskı yapmamız lazım. Bir tanesi Smotrich dediğimiz adam. Adam diyorum tırnak içinde. İki Ben Gvir dediğimiz şahıs. Bu ikisi bakanken şu an istifa ettiler. Birisi Maliye Bakanı, birisi Ulusal Güvenlik Bakanı.
2 SİYONİSTİN MAKALESİ DEVLET POLİTİKASI OLDU
Yani bu iki şahsın 2017'de yazdığı bir makale var. Bu makaleyi aldılar. 2018 yılında şeye çevirdiler, devlet politikasına çevirdiler. Seçenek sunuyordu Gazze halkına orada. Daha bakın ortada bir şey yok. Küçük çatışmalar var. Gasp devam ediyor. İlhak devam ediyor. Dediler ki biz bu insanları, İsrail içerisinde eritelim. Eritemedikleri, istemeyenleri yemin ettirecekler. Askerlik yapacaklar falan. Bunu yapamazsak eğer ikinci sınıf vatandaş olarak bulundukları yerlerde kalsınlar. Seçme hakkı yok, seçilme hakkı yok. Üçüncü seçenek bunları otobüslere dolduralım. Komşu ülkelere ya da 3. başka ülkelere sevk edelim, gitsinler. Tehcir. Şimdi Trump'ın dediği üçüncü seçenek işte.
YUVALARINI BIRAKMAYACAKLAR
Şimdi Trump şunu yapmak istiyor; İstiyor derken söyleminden çıkarak söylüyoruz. Bu bölgede biliyorsunuz 2.3 milyon civarı Filistin halkı yaşıyor. Şu anda ateşkeste dolayı Refah'ta, Han Yunus'ta bulunan bazı Filistinliler 100 bin kadar insan Kuzey Gazze'ye gitti. Yakında bu nüfus yaklaşık 1 milyona falan çıkması bekleniyor. Yani çünkü evleri orada. Yıkılmış olabilir ama yaşadıkları yer orası. Toprak sonuçta. Oraya gitmek istiyorlar. 100 bin yola çıktı gitti oraya yerleştiler. Şimdi 100 bin, 100 bin paketler halinde çok kısa mesafe çünkü yürüyerek gidiyorlar zaten çoğu.