Trump’ın Orta Doğu planı: Gazzelileri tehcir etme ve Suriye’deki çekilme tartışması

Suriye'de yeni dönemin başlaması ve Ahmed Şara'nın resmen Cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması Gazze'de ateşkesin yapılması ve esir takaslarının gerçekleşmesi Orta Doğu'da uzun zamandır devam eden gerginlik kısmen de olsa düşürdü.

Aslında gözler hala Suriye'de, bir yandan da elbette Gazze'de. Esir takası gerçekleşmeye devam ediyor. Çok kırılgan bir süreç pamuk ipliğine bağlı şekilde devam ediyor. Dün akşam Filistinli mahkumların da serbest bırakılması ile birlikte yeni bir aşamaya geçilecek ve 42'şer günlük üç bölümden oluşan bir süreç başlayacak.

Amerikan Başkanı Trump 20 Ocak itibari ile göreve başlamıştı ve yavaş yavaş açıklamalara başladı. Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalar çok tartışmalı. Gazzelilerle ilgili "Ürdün ve Mısır'a gidecekler" ifadesi çok konuşuluyor. İki ülke de bunu reddetti. Hem Ürdün hem Mısır ama Trump açıklama yapmaya devam ediyor.

Trump'ın bir yandan "Suriye'den asker çekeceğimi söylemedim" ifadesi var bir yandan "Grönland'ı ne pahasına olursa olsun alacağım" açıklaması var. Yani dünya Trump'la birlikte bir anlamda teyakkuza geçmiş durumda. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.