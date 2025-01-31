Tehlikenin adı sarı serum! Kola takılan ölüm
Sarı serum son dönemde gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili acı haber Afyonkarahisar'dan geldi. Boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir kliniğe giden 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'a takılan sarı serum sonrası can verdi. Gelişmeleri iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya değerlendirdi.
Afyonkarahisar'da yaşayan Mehmet Gündoğan, 13 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre hastaya tetkik yapılmadan sarı serum takıldı. 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, daha sonra rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün konuyla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.O klinikte 2022'de diploması iptal edilen bir doktorun çalıştığı da öne sürülüyor. Acı olay sonrası gözler bir kez daha sarı seruma çevrildi. Sarı serum tehlikesini A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya değerlendirdi.
SARI SERUM TEHLİKELİ Mİ?
Dr. Ayça Kaya: her insanın vücudu kendine özeldir. bazı insanların vücudu alerjik reaksiyonlara karşı hassas oluyor. Ve bu serumların içerisinde B grubu vitaminler konuluyor ve bu sarı serumun rengini veren de aslında bu B grubu, C grubu vitaminler. Bununla birlikte insanlar kendini iyi hissetsin diye, bu serumların içerisine böyle anti inflamatuar dediğimiz, vücudumuzdaki inflamasyonu azaltıcı, bazı ilaçlar kullanılıyor.
ALERJİ TETİKLENMESİ
Hani adı atom ya, böyle tek bir B grubu vitamini de gitmiyor. Bu anti inflamatuarlarla birlikte ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar kullanılıyor. ve farklı vitamin kombinasyonları da yapılabiliyor. Şimdi bu alerjik bünyeli insanlarda bir ağrı kesici verdiğimiz zaman, bu ağrı kesici özelliği, ateş düşürücü özelliği ortaya çıkarken, alerji yapıcı vücuttaki ikinci sistem, biz buna lektüriyenler diyoruz. Bunlar aktive oluyor ve vücutta çok ciddi bir alerjik reaksiyon yapıyor. Kişinin hani alerjisi varsa, bu anjiyonörotik ödem dediğimiz, yani bütün vücutta şişmeler, kızarıklıklar, döküntüler, bununla birlikte solunum yolunun çok şişmesine bağlı hava alamamaya bağlı bu insanlar hayatını kaybedebiliyor.
ALERJİ TESTİ Mİ YAPILMALI? BUNU NASIL ÇÖZECEK VATANDAŞ?
Bu gribal enfeksiyonların tedavisi bu serumlar değil aslında. Grip demek ne demek? Vücudunuza giren bir virüs, ya da bir bakteri. Bununla birlikte vücudunuzun etkilenmesi ve bununla da işte bağışıklık hücrelerinizin aktive olması ve bununla savaştığı bir süreçtir aslında. Yaşadığınız grip ya da işte üst solunum yolu enfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu ne geçiriyorsanız aslında vücut orada kendini onarmaya çalışıyor ve vücut kendi savunma hücrelerini oluşturuyor.
NELER YAPILMALI?
Eğer bu bakteriyel bir enfeksiyonsa, bu bakterileri yok etmek için biz antibiyotikleri kullanıyoruz. Viral enfeksiyonlarda zaten viral enfeksiyonları yok edecek, böyle gidip o virüsü öldürecek bir antibiyotik ya da bununla ilgili direkt kullanılan bir ilacımız yok. Yani viral enfeksiyonlarda zaten virüs vücut kendini onarıyor. Ve burada da biz diyoruz ki en iyi tedavi aslında hastanın dinlenmesi, sağlıklı beslenmesi, bol su içmesi, ne bileyim tavuk suyuna çorbalar, nane, limon çayları.
DOKTOR KONTROLÜ ŞART
Ama hastanın ateşi yüksekse, yutkunma güçlüğü varsa, ciddi öksürükleri varsa balgam çıkarıyorsa mutlaka bir doktora gitmeli ve buradaki testler doğrultusunda hastanın hangi tür bir enfeksiyona ee yakalandığı ortaya çıkarılmalı ve bu doğrultuda dahiliye doktorları ya da enfeksiyon hastalıkları doktorları kontrolünde bu ilaç yazılmalı. Ancak ne yazık ki bizim ülkemizde bu biraz suistimal ediliyor ve serum takmayı bilen herhangi bir insan bile bunlar tabi maliyeti böyle hani hastadan kazancı olabilen uygulamalar olduğu için hemşire bile olmadan serum takmayı biliyorsa işte oradan internetten Instagram'dan bir şeyler yazıyor ve sonra insanlar "beni iyileştirecek" diye, bir an önce "ayağa kalkayım" diye, bu tür serumlardan medet umuyor olabiliyorlar. Ancak bunlar bir tedavi yöntemi değildir. Bunlar destekleyici olabilir. Ancak mutlaka iç hastalıkları uzmanı ya da bir enfeksiyon hastalıkları doktoru kontrolünde kişiye takılması gerekiyor.