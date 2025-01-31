Tehlikenin adı sarı serum! Kola takılan ölüm

Afyonkarahisar'da yaşayan Mehmet Gündoğan, 13 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre hastaya tetkik yapılmadan sarı serum takıldı. 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, daha sonra rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün konuyla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.O klinikte 2022'de diploması iptal edilen bir doktorun çalıştığı da öne sürülüyor. Acı olay sonrası gözler bir kez daha sarı seruma çevrildi. Sarı serum tehlikesini A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya değerlendirdi.

SARI SERUM TEHLİKELİ Mİ?

Dr. Ayça Kaya: her insanın vücudu kendine özeldir. bazı insanların vücudu alerjik reaksiyonlara karşı hassas oluyor. Ve bu serumların içerisinde B grubu vitaminler konuluyor ve bu sarı serumun rengini veren de aslında bu B grubu, C grubu vitaminler. Bununla birlikte insanlar kendini iyi hissetsin diye, bu serumların içerisine böyle anti inflamatuar dediğimiz, vücudumuzdaki inflamasyonu azaltıcı, bazı ilaçlar kullanılıyor.