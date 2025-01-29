Kafelerde masametre uygulaması! 30 dakikada bir sipariş zorunluluğu

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Dediler ki gelebilirsiniz, oturabilirsiniz her sandalyenin altına bir priz eklediler. Şarj edebilirsiniz, buraları kullanabilirsiniz. Ve ne tükettiğiniz önemli değil. Hal böyle olunca bir bardak kahveyle akşam saatine kadar ofismişçesine buraların kullanımı söz konusu oldu. Tabii çok yaygınlaştı ve aslında iyi niyet suistimal edilmiş oldu. İşletmelerin de kira maliyetleri, personel giderleri karşılanamaz olunca kendilerince haklı olarak şunu düşündüler: Yani biz bedava bir yer tahsis ediyoruz hem de en özel lokasyonlarda. Dolayısıyla da bunun bir karşılığı olmaz şeklinde değerlendirme yaptılar efendim.