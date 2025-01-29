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Kafelerde masametre uygulaması! 30 dakikada bir sipariş zorunluluğu

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 11:46 Güncelleme: 29.01.2025 11:49
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Kafelerde masametre uygulaması! 30 dakikada bir sipariş zorunluluğu

Kimi bir kahve söyleyip uzun uzun oturuyordu, kimi de dizüstü bilgisayarını alıp saatlerce mekânın masasında işlerini hallediyordu. Bazı işletmeler, masa işgali diyerek, buna son vermeye başladı. Masalardan para almaya başladı. Müşteriler ekstra ücret mi ödeyecek? Bu durum yasal mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Zafer İşeri değerlendirdi.

Bir siparişle uzun süre bekleyen müşterilerden dolayı zarara uğradıklarını ileri süren mekânlar, masa tarifesine geçti. Kafelerde artık masa işgal parası ya da masametre adı altında ücret alacaklarını belirten yerler var.

AKILLARA TAKILAN SORULAR

Peki müşteriye nasıl 'süre kotası' uygulanacak? Kafelere "masametre" mi geliyor? Kafelere 30 dakikada bir sipariş zorunluluğu mu geliyor? Sipariş vermeyen müşteriler ekstra ücret mi ödeyecek? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan avukat Zafer İşeri verdi.

KAFELERDE MASAMETRE UYGULAMASI!

ÜRÜN PAZARLAMAK İÇİN DEĞİŞİKLİK HEVESİ

Zafer İşeri: Ben isterseniz hemen hukuki hazırlık açısından ifade edeyim. Aslında böyle bir yasa söz konusu değil. Böyle bir mevzuat çalışması da yok. Ama son dönemde ekonomik gelişmeler ışığında kafelere ekseriyetle ürün ve hizmet pazarlayabilmek anlamında ve bunun bir karşılığını alabilmek anlamında uygulamalarında değişikliğe gitme hevesindeler.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

BİR KAHVE İLE GÜN BOYU TAKILMA

Malumunuz uluslararası alanda da zincir haline gelmiş organizasyonların almış olduğu kararlar, açıklamış olduğu beyanlar var. Buna göre işte sadece bir bardak kahve alıp saatlerce gün boyu orada oturulması, çalışılması ya da hiç bir tüketim yapmadan hiçbir ekonomik katkı sağlamadan buralardan istifade edilmesi maliyetler yönünden zorlayıcı bir etki yaratıyor. Nihayetinde de bu gideri karşılayamayan işletmeler tabii ki buraların kirası, abonelik bedelleri ve benzeri giderlerini karşılayabilmek için bu sefer belli sürelerle mutlaka alışveriş yapma, bir ürün ya da hizmet alma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyorlar.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

İŞLETMELER ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Şimdi geçmişten beri tabii etik ve ahlaki olan nedir? Bir işletmeye gittiğinizde makul süreler zaten siparişlerin verilmesi, tüketimlerin yapılması ve bir ödemenin gerçekleştirilmesi. Fakat son dönemde anlayış farklılaştı. Anlayış farklılaşınca da ifade ettiğim gibi çok düşük ücretli bir bardak suyla, bir bardak çayla saatler boyunca orada barınma, konaklama, ofis ortamı şeklinde kullanma gündeme gelince işletmeler de bu şekilde bir çözüm bulmaya gayret etti.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

HUKUKİ KARŞILIĞI VAR MI?

Böyle bir mevzuat çalışması yok ama hukuken bir mahsuru da yok. Neticede ürün ve hizmet satışı için buralarda konuşlanan işletmeler tabii ki bir ürün ya da hizmet satın almaksızın insanların orada oturulmamaları yönünde bir irade gösterebilirler. Tüketici mevzuatı yönünden herhangi bir aykırılık söz konusu değildir. Gelen insanların makul sürelerde makul tüketimleri yapması gerekir. Veyahut da eğer sadece burayı masayı kullanmak, bir yeri işgal etmek pozisyonundalarsa da buna karşılık bir ücret ödemeleri bu açıdan makuldür.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

TEŞVİKİ ONLAR YAPTILAR

Olayın nasıl geliştiğine bir bakmak lazım. Malumunuz ofis ortamında değil de dışarıdan çalışma hadiseyi yaygınlaştı. İnsanlar cep telefonu ile tablet ya da bilgisayarlarıyla dışarıdan evlerinde ya da sosyal ortamlarda iş hayatlarını sürdürebiliyorlar. Tabii bu noktalarda dünya çapında marka haline gelmiş zincir işletmeler aslında bunu bir cazibe merkezi olarak sundular topluma.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

Dediler ki gelebilirsiniz, oturabilirsiniz her sandalyenin altına bir priz eklediler. Şarj edebilirsiniz, buraları kullanabilirsiniz. Ve ne tükettiğiniz önemli değil. Hal böyle olunca bir bardak kahveyle akşam saatine kadar ofismişçesine buraların kullanımı söz konusu oldu. Tabii çok yaygınlaştı ve aslında iyi niyet suistimal edilmiş oldu. İşletmelerin de kira maliyetleri, personel giderleri karşılanamaz olunca kendilerince haklı olarak şunu düşündüler: Yani biz bedava bir yer tahsis ediyoruz hem de en özel lokasyonlarda. Dolayısıyla da bunun bir karşılığı olmaz şeklinde değerlendirme yaptılar efendim.

Kafelerde masametre uygulaması! 30 dakikada bir sipariş zorunluluğu
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Kafelerde masametre uygulaması! 30 dakikada bir sipariş zorunluluğu Kafelerde masametre uygulaması! 30 dakikada bir sipariş zorunluluğu Kafelerde masametre uygulaması! 30 dakikada bir sipariş zorunluluğu

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