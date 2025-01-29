İstanbul depreme hazır mı? Kentsel dönüşüm ne durumda?
Hepimizin bildiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. İstanbul için ise 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Peki olası bir depremde İstanbul'u neler bekliyor? İstanbul büyük bir depreme ne kadar hazır? İşte uzmanların cevapları...
Türkiye bildiğiniz üzere deprem ülkesi ve zamanla eski binalar depreme karşı daha da dayanıksız hale geliyor. Bu durumsa ciddi sorunlara yol açıyor. Kentsel dönüşüm hem can güvenliği hem de gelecekte olabilecek felaketleri en aza indirmek için büyük önem taşıyor.
Konya'da iki kişinin hayatını kaybettiği ve kendiliğinden çöken bina sonrası gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Peki sizce İstanbul bu depreme ne kadar hazır? İşte uzmanların cevapları...
7'NİN ÜZERİNDE DEPREM GELİYOR
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Çok şey yapılıyor ama yeterli midir dediğimizde gönül rahatlığıyla depreme hazırız diyemiyoruz. O bakımdan çalışmaları hızlandırmak gerekiyor. 250 yılı aşan bir süre var. Bu da deprem için yeterince stresin biriktiğini gösteriyor ve yakın bir gelecekte 7'nin üzerinde bir depremin olma ihtimali yüksek.
6 ŞUBAT'TAN DAHA BÜYÜK YIKIM
Beklenen bir deprem, çünkü tekrarlanma periyodunun dolduğunu düşünüyoruz. Yani bu sismik boşlukta mutlaka bir deprem olacak. Tüm illerde Marmara Denizi'nin içerisindeki herhangi bir depremden etkilenir. Yani burada bir depremden etkilenmemiz demek, 6 Şubat depremlerinden daha büyük bir hasarın olması ekonomik kaybının olması anlamına gelir ki bu Türkiye için hiç hoş olmaz. Kentsel dönüşümü bitirmek gerekiyor. Söz gelimi mesela İstanbul'da 1,5 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi gerekiyor. Bu yapılmazsa ilk yıkılacak alanlar bunlar.
İSTANBUL'A ANADOLU YETİŞEMEZ
Mimar Dr. Nihat Şen: Başlamaktan başka çaremiz yok çünkü çok ağır bedeller ödedik. İstanbul tüm Anadolu'ya bakabilir ama Anadolu İstanbul'a aynı anda yetişemeyebilir.
Önce toplum olarak zihinsel dönüşümü halletmemiz gerekiyor. Çok çabuk unutuyoruz. Unutmayı engelleyici, gerek eğitici spotları yapmamız lazım. Tabii yavaş ilerlemesinin, hızlı gitmemesinin en büyük nedenlerinden biri maalesef vatandaşlarımız bile bile o riskli eski binalarda oturmaya devam ediyorlar. Nedeni işte ekonomik zorluklar, yakın çevrelerde rezerv konutlar üretilerek, mallarının değeriyle orada üretilen, rezerv konutlardan onlara yer vererek onların can ve mal güvenliğini sağlamaktan başka bir şey değil.
ÇARE YOK! ACİL HAREKETE GEÇİLMELİ
Başka bir çaremiz yok maalesef. Hele İstanbul. Türkiye ekonomisini yüzde 44,5'ini bölgeden sağlıyor. Bir İstanbul'dan bahsediyoruz ve hep diyorum ben, kentsel dönüşüm bir ulusal güvenlik problemidir. Çok keyfe bırakılabilecek bir konu değil.
İstanbul'da acilen 1,5 milyon konutun, 700 bininin ya güçlendirilmesi veyahut da yeniden yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bunun için hiç vakit kaybetmemeliyiz. Şu anda deprem olabilir, 6 ay da olabilir, 1 yıl sonra da olur. Ama şu an olacakmış gibi her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Birtakım düzenlemeleri de hayata geçirmemiz lazım.
ÇÖZERSE TAYYİP ÇÖZER
A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar şunları söyledi:
- Bunların vebalini kim verecek? İnsanlar da vicdan olacak. Binam 60 yıllık. Ben şu an tehlikede oturuyorum. Tehlikenin üstündeyim. Biliyorum, bilinçliyim. İki tane üniversite bitirmişim. Neyin ne olduğunu bilmiyor muyum? Cahil miyim ben?
Yapacak bir şey var mı? Ekrem İmamoğlu'na gideceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak verdiği imkânlardan yararlanabilirsek. İki tane evlat büyüttüm işte okuttum evlendirdim, bütün varlığım oydu.
- Sürekli korkuyoruz. Bir şey oldu, havalar böyle, korkuyorum. Acaba bir şey mi olacak? Acaba çocuğuma mı bir şey olacak? Acaba ne bileyim ben evime mi bir şey olacak? Eşime mi bir şey olacak? Ne olacağız? Bu sorularla yaşıyoruz.
- Müracaat ettik ama hiçbir şey çıkmadı. İmamoğlu yapacakmış hikâye. Yoksa iki sene oldu müracaat ettik herhangi bir şey çıkmadı. Yani oturuyoruz ama diken üzerinde oturuyoruz.
Yani benim ev şu anda tam 80 yaşında. Artı yığma bina. Bugün şartlarında kendim yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Ama ne şekilde çözecek bunu? Çözerse yine Recep Tayyip Erdoğan çözer başkası çözemez.