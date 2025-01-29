İstanbul depreme hazır mı? Kentsel dönüşüm ne durumda?

Türkiye bildiğiniz üzere deprem ülkesi ve zamanla eski binalar depreme karşı daha da dayanıksız hale geliyor. Bu durumsa ciddi sorunlara yol açıyor. Kentsel dönüşüm hem can güvenliği hem de gelecekte olabilecek felaketleri en aza indirmek için büyük önem taşıyor.

Konya'da iki kişinin hayatını kaybettiği ve kendiliğinden çöken bina sonrası gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Peki sizce İstanbul bu depreme ne kadar hazır? İşte uzmanların cevapları...

7'NİN ÜZERİNDE DEPREM GELİYOR

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Çok şey yapılıyor ama yeterli midir dediğimizde gönül rahatlığıyla depreme hazırız diyemiyoruz. O bakımdan çalışmaları hızlandırmak gerekiyor. 250 yılı aşan bir süre var. Bu da deprem için yeterince stresin biriktiğini gösteriyor ve yakın bir gelecekte 7'nin üzerinde bir depremin olma ihtimali yüksek.