Gazzeli aktivist Enver Atallah A Haber’de: Ya özgür olacağız ya da şehit!

Gazzeli aktivist Enver Atallah A Haber’de

Gazze'nin yüzde 90'ı tamamı yıkıldı. İsrail Gazze'yi haritadan silmek istiyor. Ancak hamdolsun inancımız yüksek. Moralimiz yerinde. Gazze'yi teslim etmedik. İslam ümmeti İsrail'i mağlup etti. Ben Gazze Şeridi'nden çıkmadım. Bazı günlerde sokakta yattık. Yatak yok, gıda yok, ilaç yok. Ben hanımım ve kızımı kaybettim. Diğer kızımda yaralandı. Ben 6 aydır elektrik görmedim. Atallah ailesi olarak en az 320 şehit verdik. Halkın yüzde 5'i ya şehit olmuştur ya yaralanmıştır.

Geçen sene Ramazan'dan önce büyük bir açlık oldu. İhtiyacımızın yüzde 10'undan daha az yiyorduk. Yaklaşık 20 kg verdim. Çocuklar açlıktan çok olumsuz etkilendiler. Önümüzdeki yıllarda bunların sonuçlarını da göreceğiz. Çocuklar iyi şekilde beslenemedi. Açlıktan, soğuktan ölenler oldu. Ne olursa olsun yine de hak sahibi olduğumuz için vatanımıza ve halkımıza hizmet verdik.