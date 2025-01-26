Şam'da neler yaşanıyor? A Haber Suriye'de
Esad rejiminin zulmünün sona ermesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Suriye’de hareketli günler yaşanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ da bölgedeki haber nöbetini sürdürüyor. Peki Şam’da şu anda neler oluyor? İşte detaylar…
Esad rejiminin düşmesiyle Suriye'de yeni yaşam nasıl? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu canlı yayında aktardı.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: Şam'da hala daha sıkıntılar devam ediyor. Mahallere tam anlamıyla yardımlar ulaşabilmiş değil. Esad'ın yerle bir ettiği mahallelerde sıkıntı sürüyor. Biz şu anda Şam merkezdeyiz. Merkezi noktalarda elektrik problemi yok.
Şam'da hayat bir taraftan normal akışında devam ederken, yeni yönetimde birbiri ardında görüşmeler gerçekleştirdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'da beraberinde heyet ile birlikte Şara ile görüştü. Bölgesel konular ele alındığı ifade ediliyor. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'ta bir dizi ziyarette bulunup görüşme gerçekleştirmesi aynı zamanda MİT Başkanı Kalın'ın da Suriye'de görüşme gerçekleştirmesi terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir adım atılacak mı sorusunu akıllara getirdi.
Geride bıraktığımız süreçte Şara A Haber'e açıklamalarda bulunmuştu. Şara daha önce "Suriye'nin Türkiye'ye yönelik bir tehdit olmasına müsaade etmeyeceği" açıklamasında bulunmuştu. PKK ile ilgili atılacak adımlar kendisine sorulduğunda "öncellikle diplomasi" yolunun tercih edileceğini vurgulamıştı. Herhangi bir şekilde Suriye'de "silahlı gruba" müsaade edilmeyeceğini belirtmişti.
Şam'da hayat normal akışında devam ediyor. Diğer taraftan kamu binalarında bir düzen sağlanmaya çalışılıyor. Halihazırda tam anlamıyla bir düzen sağlanabilmiş değil, çok fazla noktada eksiklikler sürüyor.
Suriye halkına yeni yönetimden beklentilerini soruyoruz. İnsanların beklentileri özellikle ekonomi anlamında bir düzenleme. Burada ekonomi ABD ve AB ülkelerinin yaptırımları ile birlikte tamamen çökmüştü. Bir diğer taraftan da bu yaptırımların protestoları başladı. Halk yaptırımların kaldırılmasını istiyor.
Tarsus'ta Rusya'nın yıllardır kullandığı limanın anlaşması bitti. Bu 49 yıllık anlaşma sonlandırıldı artık gelir Suriye hazinesine aktarılacak. Özellikle petrol gelirleri PKK/YPG'li teröristler tarafından kontrol ediliyordu. Elde edilen gelirle de silah alarak o silahları Türkiye'ye doğrultuyorlardı. Bu durum hala değişmiş değil çünkü Kamışlı ve Haseke'de terör varlığı devam ediyor.