Şam’da neler yaşanıyor? A Haber Suriye’de

A Haber Suriye'de

Geride bıraktığımız süreçte Şara A Haber'e açıklamalarda bulunmuştu. Şara daha önce "Suriye'nin Türkiye'ye yönelik bir tehdit olmasına müsaade etmeyeceği" açıklamasında bulunmuştu. PKK ile ilgili atılacak adımlar kendisine sorulduğunda "öncellikle diplomasi" yolunun tercih edileceğini vurgulamıştı. Herhangi bir şekilde Suriye'de "silahlı gruba" müsaade edilmeyeceğini belirtmişti.

Şam'da hayat normal akışında devam ediyor. Diğer taraftan kamu binalarında bir düzen sağlanmaya çalışılıyor. Halihazırda tam anlamıyla bir düzen sağlanabilmiş değil, çok fazla noktada eksiklikler sürüyor.

Suriye halkına yeni yönetimden beklentilerini soruyoruz. İnsanların beklentileri özellikle ekonomi anlamında bir düzenleme. Burada ekonomi ABD ve AB ülkelerinin yaptırımları ile birlikte tamamen çökmüştü. Bir diğer taraftan da bu yaptırımların protestoları başladı. Halk yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Tarsus'ta Rusya'nın yıllardır kullandığı limanın anlaşması bitti. Bu 49 yıllık anlaşma sonlandırıldı artık gelir Suriye hazinesine aktarılacak. Özellikle petrol gelirleri PKK/YPG'li teröristler tarafından kontrol ediliyordu. Elde edilen gelirle de silah alarak o silahları Türkiye'ye doğrultuyorlardı. Bu durum hala değişmiş değil çünkü Kamışlı ve Haseke'de terör varlığı devam ediyor.