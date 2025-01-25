Konya’da çöken bina! Arama kurtarma uzmanı Murat Uzan A Haber’de

Konya'da 3 katlı binanın çökmesinden sonra ekipler alarma geçti ve hemen arama kurtarma çalışmaları başladı. Enkazdan 3 kişi çıkarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Enkaz altında kalan 2 kişi için çalışmalar aralıksı olarak devam ediyor.

Arama kurtarma uzmanı Murat uzan A Haber'in konuğu oldu. Enkaz altında kalanların kurtarılma yöntemlerine ve ekiplerin nelere dikkat etmesi gerektiğine dair konuştu.

BİNA KENDİNİ TAŞIYAMAYACAK HALDE

Murat Uzan: Deprem olduğu zaman neler yapılması gerektiğini bir şekilde gerek eğitimlerle, gerekse pratik ve ya teorik çalışmalarla anlatıyoruz. Burada hiç kimsenin beklemediği bir anda koca bina yerle bir oluyor. Ne bir zemin sorunundan bahsedilebilir, ne bir sallantıdan bahsedilebilir. Çünkü bina kendi kendine yıkılıyor.

Artık kendini taşıyamayacak hale geliyor. Sizlerle tabii birçok yayına katıldık. Çok da yararlı yayınlar yaptık. Bunlarda biz depremi konuştuk. Deprem olduğu zaman neler yapacağız, neler yapmayacağız. Burada o kadar kısa bir mantık dışı şeyler var ki gerçekten cümleleri seçmede zorlanıyoruz. Koca bina, 14 dairelik bir bina, yerle bir oluyor, toz duman oluyor. Yıkılma nedenleri nedir baktığımız zaman işte kesinlikle ve kesinlikle çıkacak sorun belli. Bir müteahhit sürünü söz konusu yine. Yapan kişilerin bu konudaki eksik davranmaları söz konusu.