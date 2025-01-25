Konya’da çöken bina! Arama kurtarma uzmanı Murat Uzan A Haber’de
Konya Selçuklu'da 3 katlı Taşoluk Apartmanı dün akşam saatlerinde çöktü. 7 dükkan ve 14 daire bulunan apartmanın enkazında kalan 5 kişiden üçü kurtarıldı. Arama-kurtarma ekipleri halen enkaz altındaki iki kişiye de ulaşılmaya çalışıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan arama kurtarma uzmanı Murat Uzan değerlendirdi. Murat Uzan duman altında arama kurtarmanın zorluğuna ve bembeyaz betona dikkat çekti.
Konya'da 3 katlı binanın çökmesinden sonra ekipler alarma geçti ve hemen arama kurtarma çalışmaları başladı. Enkazdan 3 kişi çıkarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Enkaz altında kalan 2 kişi için çalışmalar aralıksı olarak devam ediyor.
Arama kurtarma uzmanı Murat uzan A Haber'in konuğu oldu. Enkaz altında kalanların kurtarılma yöntemlerine ve ekiplerin nelere dikkat etmesi gerektiğine dair konuştu.
BİNA KENDİNİ TAŞIYAMAYACAK HALDE
Murat Uzan: Deprem olduğu zaman neler yapılması gerektiğini bir şekilde gerek eğitimlerle, gerekse pratik ve ya teorik çalışmalarla anlatıyoruz. Burada hiç kimsenin beklemediği bir anda koca bina yerle bir oluyor. Ne bir zemin sorunundan bahsedilebilir, ne bir sallantıdan bahsedilebilir. Çünkü bina kendi kendine yıkılıyor.
Artık kendini taşıyamayacak hale geliyor. Sizlerle tabii birçok yayına katıldık. Çok da yararlı yayınlar yaptık. Bunlarda biz depremi konuştuk. Deprem olduğu zaman neler yapacağız, neler yapmayacağız. Burada o kadar kısa bir mantık dışı şeyler var ki gerçekten cümleleri seçmede zorlanıyoruz. Koca bina, 14 dairelik bir bina, yerle bir oluyor, toz duman oluyor. Yıkılma nedenleri nedir baktığımız zaman işte kesinlikle ve kesinlikle çıkacak sorun belli. Bir müteahhit sürünü söz konusu yine. Yapan kişilerin bu konudaki eksik davranmaları söz konusu.
BEMBEYAZ BETON NE DİYOR?
Binanın zaten yıkılan kısma baktığınız zaman bembeyaz bir beton var. Bu neyi gösteriyor? Çimentonun olmamasını gösteriyor. Bu işte bu çimentosu olmayan bir yapıda, bir binada demir donatısı konuşulabilir mi? Konuşulamaz tabii ki. Bunun demir donatısı da yok. Bina önce sola doğru eğilerek yerle bir oluyor. Giriş artı 3 katlı bu yapı yani yani o kadar büyük bir yük taşıyor ki diyelim ki bina 100 metrekare ise ki burada 14 daire var. 100 metrekarede 1400 metrekare yapar. Yani 14 daire. 3'e bölseniz yine 700 metrekare yapar. Yani 100 tonla falan çarpıyorsunuz biliyor musunuz? 1400 tonluk bir şey yani.
DUMAN ÇALIŞMALARI ETKİLER Mİ?
Bu ciddi manada büyük bir sorun tabii. Dikkat ederseniz enkazın yani bina çökmeden önce giriş katının üstünde ışıkları yanan bir daire var. Canlılar da oradaydı. Bina çöktüğü zaman işte giriş kattaki işte balıkçı da bir çalışma var mıydı? Yani vardı biliyorum ben. Hani bir ocağın yandığını biliyorum. Çökerken meydana gelen o patlama görüntüleri trifaze dediğimiz elektriğin kısa devre yapmasından kaynaklanan bir şey.
İşin kötüsü bu birinci katta yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin sobayla ısınması. Bina yıkılınca tabii ki soba devriliyor. Ve burada bir yangın çıkıyor. Karbonmonoksit gazının inanılmaz bir şekilde yayılması ki dünden beri bunu dinliyoruz. Ne yazık ki çok acı bir şekilde otel faciasında da konuştuk. Burada da onun daha minimize şekli, salonda yanan bir sobanın efendim devrilmesi sonucunda bir yangın çıkıyor. Binada çökünce pankek dediğimiz belki de çok böyle sıfıra yakın bir şekilde kirişlerinin üzerinde kalıyor. Biz çöp kapan ve cenin pozisyonu dediğimiz eğitim çalışmalarında kullandığımız konu bu yüzden. Ama burada tabii kime neyi öğreteceksiniz. Çökeceğini bilmeden koca bina bir anda başlarına geçti ne yazık ki bu insanların.
AFAD'IN MÜCİZEVİ KURTARMA ÇALIŞMASI
Deprem olsa bir sallantı görürüz. Sallantı sırasında işte binanın kirişlerini izleriz ve ondan sonra da kendinizi salondaysanız kanepenin önüne yatak odasındaysanız yatağın yanında cenin pozisyonu almak suretiyle kendinizi koruyun diyoruz. Burada bu insanlar ayakta belki dolaşıyordu. Belki oturuyordu. Tahminen üç kişi salonun içinde. Diğer iki kişinin mutfakta mı, banyoda mı olduğunu bilmiyoruz.
Allah'a şükürler olsun ki tabii ışık yandığı için AFAD'ın çok hızlı davranması sonucu ve büyük özveriyle yani gözlerinin içi yanarak mı, insanlar dumanda çalışmak çok zordur. İnanılmaz imkansız bir şey. Nasıl mangal yaptığınız zaman gözümüzün içine duman girince yanar. Şu anda AFAD'çı arkadaşlarımız orada o dumanın içerisinde çalışarak üç tane mucize kurtuluşa imza attılar. Bu konuda ben de tebrik ediyorum. Ve iki kişiyi arıyoruz. Bu iki kişiyi aralıkta kurtardıkları kişiler kendine geldikleri zaman ki eminim sormuşlardır. O iki kişinin nerede olduğunu, dairede. Yani arka tarafta mutfağa mı gitti veya banyoda mı? Bunun cevabına göre de şu anda ekipler buraya ulaşmaya çalışıyor.
ARAMA KURTARMA NASIL YAPILIR?
Siz de takdir edersiniz ki bir bina yapmak için kamyonlarca kum, çakıl, çimento gelir. Yani tankerlerce su gelir ve bunları karıştırırsınız. Demirler gelir tonlarca. Ve bu bina yapılır. Buradaki kurtarma ekibimiz, arkadaşlarımız yani kader ortaklarımız bizim derneğimizde olduğu gibi verdiğimiz pratik eğitimlerde elle bütün enkazı toplamak zorundalar. Ve bunu tek tek kovalarla taşımak zorundalar. Düşünsenize kamyonlarla getirdiğinizi kovalarla boşaltıyorsunuz. Ve iki kişiye ulaşmaya çalışıyorlar.
Bunlar tabii karşısına tam çökmüş bina eğer kırılmadıysa arka tarafı. Enkazı tam anlamıyla algılama şansım olmuyor. Kırılmadıysa ve düz bir çöküş olduysa arkaya doğru ilerleyerek önüne gelen engel tabii eğer bir çekyatsa. Bir çekyatı veya bir yatağa geçmek zorundaysanız kurtarma ekiplerimiz burada yatak yaylarından tutun, demirlerinden tutun, ahşaplarından tutun kesip geçmek zorundalar. Bunun ne kadar zor olduğunu tahmin edebilir sevgili izleyicilerimiz. Ve duman var orada. Dumanın içinde çalışacaklar. Görüş çok dar, boşluklar açtıkları için dumanın bir bölümü belki dışarı gidiyor ama ciddi manada bir sorun söz konusu.
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