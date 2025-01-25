Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki A Haber’de! Binaların çökme sebepleri...
Konya’da 4 katlı binanın çökmesinden sonra ekipler alarma geçti ve arama kurtarma çalışmaları hızla başladı. 3 kişi enkazdan sağ olarak kurtarılırken 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Peki binalar neden bir anda çöker? Kolonlar mı kesildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki değerlendirdi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina çöktü. Arama kurtarma çalışmalarında üç kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazda kalan iki kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin zamanla yarışı sürerken enkazdan yükselen duman çalışmaları güçleştiriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yükselen dumanın yıkılan evde bulunan bir sobadan kaynaklandığını söyledi. Olaya ilişkin bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Kolonların kesildiği iddiası araştırılırken, olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Peki binalar bir anda neden çöker? Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Özkan'ın sunduğu Ajans Hafta Sonu programına katılan Japon deprem uzmanı ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki değerlendirdi.
ÇÖKMENİN 3 ANA SEBEBİ
Yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki: binanın kum gibi olmasının birkaç tane sebebi vardır. Bana göre burada 3 sebep öne çıkabilir. İlk olarak kolonlar kesilmiş olabilir. Ruhsat ve iskan konusunda sıkıntılar olabilir. Eski bir bina ve betonun içindeki demirle artık paslaştı. Dayanıklılığı sağlayan demir paslaşmaya başladığı zaman burada çökmeler meydana geliyor.
PLANDA OLMAYAN İLAVE KATLAR
Burada bina planı yapıldıktan sonra üstüne ilaveler yapılması demirler ve kolonlar üzerindeki yükü artırıyor. Bu durum; İstanbul Kartal ve Küçükçekmece'de yaşandı. Burada hesaplanan daha fazla ağırlık oluşuyor. Zamanlar bu çökmeler meydana geliyor.
DEPREM OLMADAN BU HALDEYSE…
Bu bina ile ilgili tehlikeli olduğuna dair bilgiler. Var burada kentsel dönüşüm yapılmak isteniyor ancak mülk sahipleri kabul etmiyor. Bu ciddi bir sıkıntı. Kentsel dönüşüm bizler için çok önemlidir. Deprem olmadan bu hale geliyorsa depremde ne olacağını iyi düşünmek lazım. Eğer bir uzman buraya gidip kentsel dönüşümün olması gerektiğini söylüyorsa bunun için harekete geçilmeli. Yani burada karşı çıkan 1 kişi için herkes sıkıntı yaşıyor.