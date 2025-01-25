Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki A Haber’de! Binaların çökme sebepleri...

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DEPREM OLMADAN BU HALDEYSE…

Bu bina ile ilgili tehlikeli olduğuna dair bilgiler. Var burada kentsel dönüşüm yapılmak isteniyor ancak mülk sahipleri kabul etmiyor. Bu ciddi bir sıkıntı. Kentsel dönüşüm bizler için çok önemlidir. Deprem olmadan bu hale geliyorsa depremde ne olacağını iyi düşünmek lazım. Eğer bir uzman buraya gidip kentsel dönüşümün olması gerektiğini söylüyorsa bunun için harekete geçilmeli. Yani burada karşı çıkan 1 kişi için herkes sıkıntı yaşıyor.