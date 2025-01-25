Binayı tahliye eden o kahraman A Haber’de: En son ben çıktım!

Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çökmesi, bölgede büyük bir panik ve üzüntüye neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple saat 20.05 sıralarında meydana gelen çökme sonrası ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve gönüllüler seferber oldu. İlk bilgilere göre, enkazdan 2 kişi sağ çıkarıldı. Olayın ardından AFAD ekiplerinin, enkaz altında kalan 5 kişiyle telefonla irtibat kurduğu ve bu bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yönlendirdiği öğrenildi.

OLAY ÖNCESİNDE KAHRAMANCA MÜDAHALE

Bina çökmeden kısa süre önce, zemin katlardan gelen sesleri fark eden ve binayı tahliye eden Suriyeli genç Ali el Hüseyin, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ali, "Biz ses duymaya başladık ve apartmana çıktım. Herkesin ziline bastım, 'Çıksınlar' diye herkese yardım etmeye çalıştım. İçeride kimse kalmadığında aşağı indim. Tam o esnada bina yıkıldı" diyerek yaşanan korku dolu anları anlattı.

Ali, binada kimsenin kalmadığını düşündüğünü belirterek, "En son ben çıktım. Fakat ben çıktıktan sonra ihtiyaç için içeri giren olduysa orasını bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

KARDEŞ DAYANIŞMASI: ALİ VE ADİL EL HÜSEYİN'İN HİKAYESİ

Bina yıkıldığı sırada kardeşinin sesini duyan Adil el Hüseyin, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Binanın yıkıldığını gördüm ve yakınlarında Ali'nin sesi geliyordu. Sırtıma aldığım gibi oradan uzaklaştım. Sağ olsun iki Türk bana yardımcı oldu ve bizi hastaneye getirdiler." Kendilerine yardım eden vatandaşlara teşekkür eden Adil, o an yaşadığı duygusal anları gözyaşları içinde anlattı.

VATANDAŞLARIN CESUR ÇABALARI

Apartman çökmesi öncesinde vatandaşların gösterdiği cesaret ve duyarlılık, olası bir felaketin daha büyük kayıplara yol açmasını engelledi. Apartmanın boşaltılmasında önemli rol oynayan Ali el Hüseyin'in, "Binayı boşalttım, en son ben çıktım" sözleri, onun ne denli kahramanca bir duruş sergilediğini gözler önüne serdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ VE YETKİLİLER OLAY YERİNDE

Çöken binanın enkazında kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Valisi ve belediye başkanı da olay yerine intikal ederek süreci yakından takip etti. AFAD ekiplerinin enkaz altındaki vatandaşlarla kurduğu iletişim, kurtarma çalışmalarındaki umutları artırdı.

EKİPLER SEFERBER, UMUTLAR TAZE

Bölge halkının duaları ve kurtarma ekiplerinin büyük gayretiyle enkaz altındaki vatandaşların sağ salim çıkarılması için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Enkazdan sağ çıkarılan 2 kişinin tedavileri sürerken, kurtarma çalışmalarında her geçen dakika kritik öneme sahip.

Bu acı olayda, bir gencin kahramanca müdahalesi ve ekiplerin azmi, insanlık adına umut verici bir tablo ortaya koyuyor. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, herkes enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için dua ediyor.