Terörsüz Türkiye, huzurlu yarınlar! Türkiye Yüzyılı vizyonunda tam gaz! PKK’nın sonu geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kararlı mücadele ve etkin operasyonlarla PKK terör örgütünün beli kırıldı. Türkiye içinde neredeyse sıfır noktasına indirilen örgüt, sınır ötesinde de ağır darbe aldı. Irak'taki varlığı Pençe-Kilit Operasyonları ile büyük oranda temizlenirken, Suriye'deki PKK/YPG yapılanmasının koridor planları başarılı operasyonlarla çökertildi. Bugün gelinen noktada, PKK'nın tamamen silah bırakmasına yönelik süreç işletiliyor.

PKK terörünün sona ermesi, Türkiye'nin yıllardır güvenliğini ve ekonomisini tehdit eden bu illeti geride bırakması anlamına geliyor. Bu, yalnızca bir güvenlik zaferi değil, aynı zamanda ülkenin sosyal, ekonomik ve toplumsal yapısında köklü bir iyileşme sağlayacak tarihi bir dönüm noktası olacak.

PKK terörünün sona ermesiyle birlikte her şeyden önce can kayıplarının önüne geçilecek. Yıllardır analar ağlamasın diye sürdürülen mücadelenin nihayete ermesi, ocakların sönmesine son verecek. Terörle mücadeleye ayrılan devasa kaynaklar, bundan böyle ülkenin kalkınmasına ve refahına yönlendirilecek. Bu da Türkiye'nin ekonomik potansiyelinin daha güçlü bir şekilde hayata geçmesini sağlayacak.

TOPLUMSAL BÜTÜNLÜK GÜÇLENECEK

Terör, yalnızca can ve mal kaybına yol açmakla kalmadı; aynı zamanda toplumu ayrıştırarak sosyal uyumu da zedeledi. Ancak PKK'nın tamamen ortadan kaldırılmasıyla birlikte toplumda dayanışma ve birlik ruhu yeniden canlanacak. Devlet ve toplum arasındaki güven bağları çok daha güçlü hale gelecek.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'NUN HUZUR VE REFAHI ARTACAK

PKK teröründen en çok etkilenen bölgeler olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu, son dönemde sağlanan huzur ortamıyla rahat bir nefes aldı. Terörün tamamen sona ermesi durumunda ise bu bölgeler daha yüksek bir refah seviyesine ulaşacak. Bölge halkı, artık terör tehdidi olmaksızın daha iyi bir gelecek için umutla çalışabilecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİNE ADIM ADIM

Başkan Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele, Türkiye'yi sadece güvenlik alanında değil, aynı zamanda kalkınma ve gelecek hedefleri doğrultusunda çok daha güçlü bir konuma taşıyacak. PKK terörünün sona ermesi, Türkiye'nin iç barışını ve ekonomik kalkınmasını tam anlamıyla gerçekleştirmesi için tarihi bir fırsat sunuyor.