Otel ile belediye arasında dönen dilekçeler! Faciaya “uygundur” raporu
Bolu Kartalkaya'daki otelde 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma derinlemesine devam ediyor. Gözaltı sayısı 12’ye çıktı ve itfaiye raporu açıklandı. Gelişmeleri ve itfaiye tarafından imzalanmış belgeleri A Haber canlı yayınında avukat Zeki Arıtürk değerlendirdi.
Bolu Kartalkaya'daki otelde yaşanan yangın faciasının ardından soruşturma derinleşirken otel sahiplerinin ihmalleri ve eksiklikleri belediyenin raporlar karşısında kayıtsız kalışı ve faciaya davetiye çıkarılması gözler önüne serilmeye devam ediyor. 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bu trajediyle ilgili yeni gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan avukat Zeki Arıtürk değerlendirdi.
Avukat Zeki Arıtürk: Bu kişilerin birçok oteli var. Tek bir tane otel değil. Aynı bölgede yanan yerin hemen yanında da bunların bir oteli var. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Daha acı olan bir şey var. Bu kişiler, yetkililer, sahipleri bir otelciliğin nasıl olması gerektiği, otelle ilgili neler yapılması gerektiği, uluslararası anlamda ve ulusal anlamda otelcilik hizmetleri nasıl verilir, nasıl turist ağırlanır, uğurlanır şeklinde konferanslar verdikleri, paneller verdikleri, sivil toplum kuruluşlarında görevler aldıkları, hatta başkanlık yaptıklarıyla ilgili bilgiler de var. Acı olan şey bu.
OTEL SAHİPLERİ NASIL OLMASI GEREKETİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR
Aslında bunlar sizden bizden çok daha iyisini biliyorlar ama ne yaptılar bunlar? Bunlar daha kendilerine maliyet olmayan ama tabiri caizse hırs bürümüş, insanın canını hiçe sayan ve burada da 78 tane cana mal olan bir sonuca imza atmış oldu.
EN İYİ SİSTEM 1 MİLYONA KURULURDU
Burada bu sistemleri kurmanın maksimum maliyeti 1 milyon liradır. Yani bu en iyi donatımla donatılacak olan şey. Ve bu söylediğim şey şu; 1 milyon liraya donatılmış olsaydı bu. Bütün eksikler giderilmiş olsaydı bu can kaybı önlenebilir miydi? Önlenirdi ama bu kadar önlenemezse bile bu kadar facia olmazdı.
ASIL SORUMLU OLAN BOLU BELEDİYESİ
Şimdi burada baktığımız zaman birçok kurum ve kuruluşun denetiminde olan bir yerden bahsediyoruz. Şimdi Bolu Belediyesi'nin resmi web sitesinde baktığımızda buranın bulunduğu yerin, bu otelin bulunduğu yerin yangınla ilgili olan kısımda sorumlu olan kişi, kuruluş, Bolu Belediyesi olduğunu görüyoruz. Zaten Bolu Belediyesi'ne ait olan itfaiye ekipleri var.
Şimdi burada Turizm Bakanlığı'nın da birtakım sorumlulukları var. İl Özel İdaresi'nde birtakım sorumlulukları var. İlçe Belediyesi'nde birtakım sorumlulukları var ama asıl olan en büyük sorumluluk, burada yangından çıktığı için söylüyorum Bolu Belediyesi'nin sorumluluğu.
RAPORLAR VE DİLEKÇELER
Rapor öncesinde ayarlanmış olan, hazırlanmış olan bir şey. Yani bir rapor verecekler. Uygunluk raporunun olup olmadığı ile ilgili olan bir rapor bu. Evet 16 Aralık 2024 tarihinde yapılmış ya bakın çok enteresan bir şey. Buradaki şu rapor, verdikleri restoranla ilgili olan raporun 24 Aralık 2024 olduğunu görüyoruz. Yani şu başvuru dilekçesine tarihi bakın. 2 Ocak'ta karar veriyorlar. Orada başvuruyor, 2 Ocak'ta da karar veriliyor. Ben baktığımda eksikleri gösteren dilekçenin çekilmesi ile birlikte yeni dilekçenin verildiği 24.12.2024 tarihi aynı.
RAPORDA SIRALANAN EKSİKLİKLER
Acı olan şey şu: Burada tespitleri yapmışsınız bak burada doğru bir işlem yapılmış. Gelen memur arkadaş görevini yerine getirmiş. Demek ki şunlar yok. Bakın hepsi yetersiz. İşte bakmış, demiş itfaiye çıkışlarıyla ilgili problemler var, iş yönetimiyle ilgili levhalarda problemler var, yangın fiskeyle ilgili problemler var. Yangın söndürücülerinde problemler var, paratönerde problemler var. Yangın alarmı yok, diyor. Dolayısıyla burada şuna baktığımız zaman, özellikle acil çıkış merdivenleri dediğimiz alanlar, yangın merdiveni olarak gördüğünüz alanlarla ilgili olan kısımda iki tane not düşmüş. Demiş ki bunlarla ilgili olan kısımlarda da yetersiz olduğu görüldü, demiş.
Bu şu anlama gelir: Olası bir faciada neler olabileceğini anlatmış aslında bakarsanız bu belge. Sonra bu belgeyi aslında otelin tamamı için, 3330 metrekare zannediyorum alan için istemişler fakat bu yetersizliğini görünce işletme sahipleri hemen apar topar, belli ki birileri akıl vermiş, demiş ki ya siz ne yapacaksınız, restoran açacağız, biz. O zaman restoran açacaksanız buna gerek yok. Hemen geriye çekmişler ve geriye çektikten sonra sadece bu 70 metrekarelik bir restoran için yangın güvenliğiyle alakalı demişler ki; Bize bakın, gelin ruhsat verin.
DİĞER BELGELERİ ÖRTBAS EDEN BELGE
Bakın, bundan sonrası daha acı bir şey. Yapılan ön itfaiye raporunda ne diyor? İşte bu belgenin verilmiş olduğu 70 metrekarede başlıyor yangın ve bu yangının çıkış nedeni tartışılıyor. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe uygundur derken tüm binayı kapsıyor zaten. Yani bu aslında 70 metrekare gibi görünüyor ama içerik olarak baktığınızda binaların diyor ki orada demek ki birden fazla bina var ve burada kaçak binaların olduğu da tespit edildi. Kaçak yapıların olduğu, daha doğrusu kaçak bölümlerin olduğu da tespit edildi daha sonra. Bunlar için de diyor ki, baktığımızda binaların yangından korunma hakkındaki yönetmeliğe göre uygundur diye diğer belgeleri ÖRTBAS eden belge veriyor.