Otel ile belediye arasında dönen dilekçeler! Faciaya “uygundur” raporu

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OTEL SAHİPLERİ NASIL OLMASI GEREKETİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR

Aslında bunlar sizden bizden çok daha iyisini biliyorlar ama ne yaptılar bunlar? Bunlar daha kendilerine maliyet olmayan ama tabiri caizse hırs bürümüş, insanın canını hiçe sayan ve burada da 78 tane cana mal olan bir sonuca imza atmış oldu.

EN İYİ SİSTEM 1 MİLYONA KURULURDU

Burada bu sistemleri kurmanın maksimum maliyeti 1 milyon liradır. Yani bu en iyi donatımla donatılacak olan şey. Ve bu söylediğim şey şu; 1 milyon liraya donatılmış olsaydı bu. Bütün eksikler giderilmiş olsaydı bu can kaybı önlenebilir miydi? Önlenirdi ama bu kadar önlenemezse bile bu kadar facia olmazdı.