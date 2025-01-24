Bolu’daki yangın faciası! İhmaller ve güvenlik zafiyetleri 78 can aldı

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MERDİVENLERE HALI KOYULMUŞ

İçeriye girdiğinizde eğer böyle bir ortam varsa, karanlıksa, yolu görmüyorsanız, merdivenlerinden tutun duvarlarına kadar her şeyin yanmaz malzemeden oluşması gerekiyor. Oysaki gördüğümüz bazı görüntülerde merdivenlerde halı bile görüyoruz. Yani halının konulduğunu bile görüyoruz. Dolayısıyla eğer böyle bir ortam varsa ve böyle bir ortamdan bahsediyorsak ne yazık ki işin kötü tarafı da bu; insanlar içeriye girdiklerinde daha çaresiz bir durumla karşılaşıyorlar. O yüzden belki kendilerini yangının merdiveni değil de farklı yollarla tahliye edebilecek bir sistem arayışına girmiş olabilirler.

YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ…

Yapısal tedbirlerden bahsettiğimiz kısım zaten burası. Yani binanın içerisinde biz yangınla ilgili üç temel unsur üzerinden gideriz. Önce tespit ederiz. Sonra bunu, bu tespit yani yangını tespit eden sistem hızla bir şekilde yangın söndürme sistemini tetikler ve sonrasında alan tahliye edilir. Şimdi bu binanın içerisinde duman dedektörü, alev dedektörü yangınla ilgili erken uyarıcı sistemlerin olması gerekiyordu ama çıkan vatandaşlar ne yazık ki böyle bir uyarana karşılaşmadıklarını söylüyorlar.

İkincisi böyle bir sistemin içerisinde bir springer sistemi, işte yağmurlama sistemi dediğiniz bir sistemin olması gerekiyordu. Bu sistem özellikle yangının çıktığı bölgeyi, lokasyonu hızla ve etkin bir şekilde musluklarla, yağmurlama şeklinde böyle duş başlığı gibi de düşünebilirsiniz, hemen o bölgede hızlı bir şekilde söndürme ve soğutma çalışmasını tetikleyebilirdi ve akabinde de yangın çok büyük alanlara sıçramadan belirli bir lokasyona hapsedilip oradan insanlar çok rahatlıkla çıkabilirdi.