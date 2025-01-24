Bolu’daki yangın faciası! İhmaller ve güvenlik zafiyetleri 78 can aldı
Bolu’da meydana gelen yangın faciasında Türkiye 78 canını kaybetti. 10 kişinin tedavisi devam ediyor. İhmaller ile eksiklikler ise gündemdeki sıcak yerini koruyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya değerlendirdi.
Bolu'da yaşanan yangın faciası, büyük ihmallerin ve eksikliklerin bir sonucu olarak 78 can kaybına yol açtı. Yangın güvenliği önlemleri konusunda ciddi hatalar ve yapı yetersizlikleri gündeme gelirken A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e konuk iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya önemli değerlendirmelerde bulundu.
BİNANIN KONUMU
Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya: Özellikle böyle bir olayda hem yönetsel hem de yapısal olarak eksiklikleri fark ediyoruz. Yani binanın konumlandırıldığı noktadan itibaren başlarsak bina yangın çıktığı andan itibaren özellikle tek bir cepheden söndürülmeye çalışıldı. Çünkü binanın dört cephesi olmasına rağmen en uygun araçların yaklaşabileceği, itfaiyenin güvenlik önlemi alıp hızla müdahale edebileceği alan ne yazık ki sadece bir bölge üzerine yoğunlaşılabildi. Çünkü diğer bölge, özellikle yamacın arkasına kalan bölge bir uçurum kenarıydı ve o bölgeden ne yazık ki hiçbir şekilde müdahale yapılamadı. Gece boyunca özellikle görüntüleri izlediğimizde de onu fark ediyoruz, çok fazla o bölgede yangın devam etti.
GAZLARDAN GELEN ÖLÜM
Hatta o bölgenin özellikle sabahki fotoğraflarına baktığımızda artık dış cephe kaplamasının tamamı yanmış. Alevler çok fazla orada insanların hayatına mal olmuş ve devamında da bu alevler biliyorsunuz yangın sonrası veya yangın devam ederken ortaya çıkan ürünlerden zehirli ve boğucu gazlar var, karbondioksit, karbonmonoksit gibi gazlar. Bu gazlar da aynı zamanda yanmadan kurtulup kendince bir sığınma yeri bulan insanları da yine hayatlarını kaybetmesine neden olacak bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
YANGIN MERDİVENİ VE KAPILARI
Şimdi yangından korunma yönetmeliğinin 50. maddesi zaten binanın içerisindeki bu tarz sistemlerin veya yapıların yeterliliklerinden bahsediyor. Bu yeterlilikten bahsederken diyor ki: Yangın merdivenlerinin kapısı en az bir saat yanmayacak şekilde kaplanmış veya korunmuş olması gerekiyor. İkincisi bu kapıların contalarından bahsediyor ve diyor ki gaz sızdırmaz olması gerekiyor. Bu kapılar gaz sızdırmaz olacak ki içeriye giren veya içeriye girmek için hazırlanan kişiler kendilerince daha kötü bir senaryoyla karşılaşmasın.
ACİL ÇIKIŞ İŞARETÇİLERİ
Kötü senaryodan kastettiğimiz şey ne? İnsanlar hem alevlerden kaçıyor hem dumanlardan kaçıyor. Kendilerince bir çıkış yolu arıyorlar ve aradıkları çıkış yolunun özellikle aydınlatılmış olması, işaret ve işaretçiler tarafından onların doğru yönlendirilmiş olması ve özelinde de rahat nefes alabilecekleri bir noktaya gelmeleri lazım. Çünkü böyle bir ortamda panik ortamında nabzın yükselmesi, hızla nefes alıp vermek sizi karbondioksit ya da karbonmonoksit gibi zehirli gazlardan daha fazla etkilenmenize neden oluyor. Daha hızlı tüketiyorsunuz çünkü havayı.
MERDİVENLERE HALI KOYULMUŞ
İçeriye girdiğinizde eğer böyle bir ortam varsa, karanlıksa, yolu görmüyorsanız, merdivenlerinden tutun duvarlarına kadar her şeyin yanmaz malzemeden oluşması gerekiyor. Oysaki gördüğümüz bazı görüntülerde merdivenlerde halı bile görüyoruz. Yani halının konulduğunu bile görüyoruz. Dolayısıyla eğer böyle bir ortam varsa ve böyle bir ortamdan bahsediyorsak ne yazık ki işin kötü tarafı da bu; insanlar içeriye girdiklerinde daha çaresiz bir durumla karşılaşıyorlar. O yüzden belki kendilerini yangının merdiveni değil de farklı yollarla tahliye edebilecek bir sistem arayışına girmiş olabilirler.
YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ…
Yapısal tedbirlerden bahsettiğimiz kısım zaten burası. Yani binanın içerisinde biz yangınla ilgili üç temel unsur üzerinden gideriz. Önce tespit ederiz. Sonra bunu, bu tespit yani yangını tespit eden sistem hızla bir şekilde yangın söndürme sistemini tetikler ve sonrasında alan tahliye edilir. Şimdi bu binanın içerisinde duman dedektörü, alev dedektörü yangınla ilgili erken uyarıcı sistemlerin olması gerekiyordu ama çıkan vatandaşlar ne yazık ki böyle bir uyarana karşılaşmadıklarını söylüyorlar.
İkincisi böyle bir sistemin içerisinde bir springer sistemi, işte yağmurlama sistemi dediğiniz bir sistemin olması gerekiyordu. Bu sistem özellikle yangının çıktığı bölgeyi, lokasyonu hızla ve etkin bir şekilde musluklarla, yağmurlama şeklinde böyle duş başlığı gibi de düşünebilirsiniz, hemen o bölgede hızlı bir şekilde söndürme ve soğutma çalışmasını tetikleyebilirdi ve akabinde de yangın çok büyük alanlara sıçramadan belirli bir lokasyona hapsedilip oradan insanlar çok rahatlıkla çıkabilirdi.
AHŞAP KAPLAMA VE HİZMETLER ALANI
Temel birçok yanlış var. Mesela bu sistemlerin olup olmaması büyük bir yanlışken bu yangının ilerleme noktasında da çok ama çok fazla etken var. Mesela bu binanın içerisinde o kadar fazla ahşap kullanılmış ki, binanın dışında o kadar çok ahşap kullanılmış ki, binanın zaten temel görevi yatakhane, yeme, içme gibi hizmet sektörü olduğu için bu binanın içerisinde temiz çarşafların, yorganların, yastıkların bulunduğu depolar var. Hani otele girdiğinizde kirli çamaşır deposu gibi temiz çamaşırların bulunduğu veya hizmetlerin bulunduğu alanlar var. Bu alanlara sıçradığında zaten yangınla müdahale çok çok zor şartlara doğru ilerler. İkincisi bu binanın içerisinde koltuğundan masasına kadar her şey ahşap ve korkarım ki bu ahşap malzemelerin çoğu uzun süre kullanılsın, dayanıklı olsun, işte dış etkenlerden korunsun, kurttan, işte veya nemden korunsun diye verniklenmiş olabilir.
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