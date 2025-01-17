ABD Trump zamanı! Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni dönemin dinamikleri

20 Ocak'ta Trump'ın Beyaz Saray'a çıkmasından sonra pazartesini günü yeni bir süreç başlayacak Türkiye ile Amerika arasında. 2019'dan beri Türkiye'ye yönelik uygulanan yaptırımlarda kaldırıldı. Nasıl bir Türk-Amerikan ilişkileri dönemi bekliyoruz bu süreçte?

Gelişmeleri Okan Müderrisoğlu şöyle değerlendirdi:

Daha aklın ve ortak çıkarların ağır bastığı kritik anlarda lider diplomasisinin devreye girdiği ve onarıcı diplomasinin tüm araçlarının kullanıldığı özellikli ve bu anlamda yepyeni bir dönem bekliyorum.