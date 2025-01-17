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ABD Trump zamanı! Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni dönemin dinamikleri

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 11:37 Güncelleme: 17.01.2025 11:43
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ABD Trump zamanı! Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni dönemin dinamikleri

A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını kaldırmasıyla başlayan yeni süreçte Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrini, Orta Doğu’daki gelişmeleri ve küresel diplomatik dengeleri değerlendirdi.

20 Ocak'ta Trump'ın Beyaz Saray'a çıkmasından sonra pazartesini günü yeni bir süreç başlayacak Türkiye ile Amerika arasında. 2019'dan beri Türkiye'ye yönelik uygulanan yaptırımlarda kaldırıldı. Nasıl bir Türk-Amerikan ilişkileri dönemi bekliyoruz bu süreçte?

TRUMP DÖNEMİ VE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Gelişmeleri Okan Müderrisoğlu şöyle değerlendirdi:

Daha aklın ve ortak çıkarların ağır bastığı kritik anlarda lider diplomasisinin devreye girdiği ve onarıcı diplomasinin tüm araçlarının kullanıldığı özellikli ve bu anlamda yepyeni bir dönem bekliyorum.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TÜRKİYE GÜVENİRLİĞİ TEYİT OLACAK

Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yandan içeride toparlanma iki, orta uzun vadeli bakış açısı itibariyle Orta Amerika'dan Grönland'a ve Asya Pasifik'e kadar uzanan yeni ve ağırlıklandırılmış öncelikleri var. Bu öncelikler çerçevesindeki odaklanması bugün Orta Doğu başta olmak üzere, Afrika dahil olmak üzere, bu coğrafyada da daha güvenilir, daha uzun vadeli işbirliği yapacağı partnerlerine olan ihtiyacı da belirgin şekilde ortaya çıkaracak. Bu da Türkiye'nin vazgeçilmez ağırlığını ve önemini bir kez daha teyit edecek.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ABD İLE 2 TEMEL PROBLEM

Esasen Amerika Birleşik Devletleri'yle temel iki problemimiz vardı. Bir, Fethullah Gülen'in denklemden şimdilik belli ölçüde çıktığını varsayarak. Yoksa FETÖ'cülerin Amerika'daki faaliyetlerini ayrıca konuşuruz ama iki ana eksen vardı. Bunlar güvenlik eksenliydi. Suriye, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin sözde DEAŞ'la mücadele altında Amerika Birleşik Devletleri tarafından silahlandırılıp himaye edilmesi, diğeri de Türkiye'nin savunma sanayindeki temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nden beklediği desteği bulamadığı aşamada, Rusya'dan tedarik ettiği hava ve füze savunma sistemi dolayısıyla ortaya çıkan yaptırımlar zinciri.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GİDERAYAK RUM OYUNU

Bu güvenlik eksenli boyuta son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Güney Kıbrıs Rum kesimine uygulanan silah ambargosunun kaldırılması şimdi de silah satışı açısından desteklenmeye değen bir ülke kategorisinde giderayak Biden yönetiminin sağladığı bu destek ve bunun ada da ve Doğu Akdeniz'de yaratacağı yeni tırmandırma var. Bu doğrudan doğruya Türkiye'nin stratejik çıkarlarıyla alakalı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ERDOĞAN'IN HAMAS HAMLESİ!

Bu noktada sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın müzakere masasına gelmesi noktasındaki rolünü giderek Amerika'nın şu andaki, artık topal ördek diyeceğimiz, Dışişleri Bakanı Blinken'da teyit ediyor. Dolayısıyla bu aslında Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisini bizzat Katar'a ve aynı zamanda İsrail'e göndererek elde ettiği bir netice. Biden yönetimi bunun bütün hazırlığını biz yaptık, Trump şimdi sonuçlarından istifade edecek dese de aslında Amerika'nın temel politikası İsrail'i önceleri İsrail'in güvenliğini önceleyen ve soykırımına bile göz yuman temel politik doktrininde belirgin bir değişiklik göstermeyeceğini de ifade ediyor. Ama ateşkesin sağlanması önemli. İsrail'e bu anlamda çok güven olmaz. Çok kırılgan bir ateşkes olacaktır bu. İşte esir takası, rehine takası dahil olmak üzere yürüyecek süreçlerle birlikte inşallah kalıcı insani yardım, kalıcı ateşkes Gazze'nin yeniden inşası, imarı ve iki devletli çözümle ilgili Türkiye'nin öteden beri ortaya koyduğu tutumun hayata geçmesi için de bir fırsat penceresi açılır diye de temennimizi iletelim.

ABD Trump zamanı! Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni dönemin dinamikleri
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ABD Trump zamanı! Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni dönemin dinamikleri ABD Trump zamanı! Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni dönemin dinamikleri ABD Trump zamanı! Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni dönemin dinamikleri
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