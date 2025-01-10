Denizli-Aydın arası 55 dakika düşüyor! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber’de

Denizli- Aydın arasını 2 saatten 55 dakikaya düşüren otoyol bugün hizmete girecek. Dev projenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. A Haber muhabiri Vural Efecik'in konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraoğlu, "Aydın-Denizli arasını birbirine bağlıyoruz. 163 KM'lik yolu hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun öne çıkan sözleri:

Tabi ortaya çıkan fotoğrafa bakacak olursak; biz İzmir'e kadar oradan da Aydın'a kadar otoyolu getirmiştik. Sonra İzmir-İstanbul Otoyolu ile Marmara ve Ege Bölgesini Kapıkule'ye kadar bağlamıştık.

Şimdi Aydın-Denizli arasını birbirine bağlıyoruz. 140 KM ana gövde; 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere, 23 KM'de 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli bağlantı yolları ile toplam 163 KM'lik bir yol hizmete açacağız.