Denizli-Aydın arası 55 dakika düşüyor! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber’de
Denizli- Aydın arasını 2 saatten 55 dakikaya düşüren otoyolun resmi açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yapacak. A Haber muhabiri Vural Efecik'in konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu Karadeniz'e hızlı tren projesi olduğunu ve 5G'de ilk sinyalin 2026 yılında alınacağını söyledi.
Denizli- Aydın arasını 2 saatten 55 dakikaya düşüren otoyol bugün hizmete girecek. Dev projenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. A Haber muhabiri Vural Efecik'in konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraoğlu, "Aydın-Denizli arasını birbirine bağlıyoruz. 163 KM'lik yolu hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu'nun öne çıkan sözleri:
Tabi ortaya çıkan fotoğrafa bakacak olursak; biz İzmir'e kadar oradan da Aydın'a kadar otoyolu getirmiştik. Sonra İzmir-İstanbul Otoyolu ile Marmara ve Ege Bölgesini Kapıkule'ye kadar bağlamıştık.
Şimdi Aydın-Denizli arasını birbirine bağlıyoruz. 140 KM ana gövde; 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere, 23 KM'de 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli bağlantı yolları ile toplam 163 KM'lik bir yol hizmete açacağız.
PROJEYLE NELER DEĞİŞECEK?
Aydın ile Denizli arasında 46 tanesi sinyalize olmak üzere toplam 86 tane kavşak vardı. Burada 2 saatte gidilen yol şimdi otoyolla kesintisiz herhangi bir kavşak olmaksızın yaklaşık 55 dakikada geçilmiş olacak.
Tabi bu insanımıza mutlaka bir ulaşım kolaylığı sağlayacak. Burada en kıymetli olan ise zamandan tasarruf sağlayacak. Bir üretim bölgesi olan gerek Denizli gerek Aydın olsun buradaki yüklerin çok hızlı bir şekilde İzmir ve Aliağa limanlarına ulaştırmasını sağlamış olacağız. Buraya yapılacak olan yatırımların önü açılacak. Nakliye masrafları da düşecek.
TURİZME DOLAYLI KATKI
Denizli'de Antalya'ya giden bir bölünmüş yolumuz var. Bunun yanında bir otoyol projemiz de var. İlerleyen dönemde ihtiyaçları tespit edip devam ettireceğiz. Burdur ve Antalya'da kadar devam ettireceğiz.
Özellikle Orta Anadolu ve Marmara'dan gelen insanların turistik bölgelere dağılımı da bu otoyol üzerinden çok daha rahat yapacağız. Dolaylı olarak turizmin gelişmesine katkı sağlayacağız.
5G TEKNOLOJİSİ VE 34 PİLOT BÖLGEDE TESTLER
Türkiye'nin tamamında 5G olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunun açıklamasını yaptı. Bu senenin içerisinde çok geç kalmadan ihalesini yapacağız 2026 yılında ilk sinyali alıp kullanmaya başlayacağız.
KARADENİZ'E HIZLI TREN
Biz hızlı treni Kırıkkale'den Çorum'a oradan Samsun'a bağlayacağız. Onunla ilgili süreç devam ediyor. Aynı zamanda Karadeniz tam sahil şeridinde olan yerleşimin tamamını kapsayacak bir şekilde Samsun'dan Sarp'a kadar olan projesini başlatacağız.
TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMÜŞ YOLLARI!
Artık 77 il otoyollar birbirine bağlı ve 30 bin KM'ye uzanan bir ağımız var. 2002 yılında 8,5 milyon aracımız vardı ve şehirlerarası hızımız 40 KM/saatti. Bugün 31 milyon aracımız var ve şehirlerarası hızımız 88 KM/saat. İşte buralardan buraya geldik. Bu sene tam olarak 30 bininci KM olan yolumuzu açacağız. Biz projelerimizde çevreyi önceliyoruz.