Erdoğan- Bahçeli görüşmesinin perde arkası! Kritik operasyon planları masada

Gazeteci Bülent Erandaç, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin kritik görüşmesine dair önemli kulis bilgileri paylaştı. İki liderin terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir hamle başlattığını belirten Erandaç, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonların detaylarını ve PKK/YPG’nin çözülme sürecine girdiğini açıkladı. Erandaç ayrıca, Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılacağını ve terörist başı Öcalan’ın silah bırakma sürecinde yeni bir döneme girileceğini vurguladı.

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