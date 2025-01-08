İstanbul trafikte dünya zirvesinde! Yılda 105 saat kaybı

İstanbul, dünyanın en yoğun trafikli şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Amerika merkezli bir araştırma şirketinin verilerine göre, İstanbul, dünya genelinde trafik yoğunluğu açısından ilk sırada yer alıyor. Araştırmaya göre, İstanbullular yılda ortalama 105 saatlerini trafikte geçiriyor.

A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, İstanbul'daki trafik yoğunluğunu yerinde gözlemledi. Kavacık'tan Kurtköy'e ulaşımının yaklaşık 50 dakika sürdüğünü belirten Ezim, mesai bitimiyle beraber yoğunluğun daha da arttığını ifade etti.

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Ezim, "İstanbul-Bursa arası 1 saat 30 dakika sürerken, İstanbul içindeki bazı güzergâhlarda trafik çok daha uzun zaman alabiliyor. Şu anda trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerinde. Bu oranla İstanbul, dünya genelinde en yoğun trafiğe sahip şehir seçilmiş. Listede ikinci sırada ise New York bulunuyor." dedi.

Araştırmaya göre, İstanbul'daki trafik yoğunluğu, kentteki toplu taşıma sistemlerinin ve yol altyapısının üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ancak, özellikle mesai saatlerinin başlangıç ve bitişlerinde yaşanan yoğunluk, İstanbulluların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul'un bu sorununun, uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlerle giderilmesi bekleniyor.