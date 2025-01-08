Barzani görüşmesinin perde arkası aralandı: PKK’ya “Ya silah bırak ya yok ol” mesajı | SMO güçleri Fırat'ın doğusuna geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yle terörle mücadeleye ilişkin kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, "Suriye'nin geleceğinde teröre yer yok" diyerek PKK'ya net bir mesaj verdi. Güvenlik uzmanları ve gazeteciler görüşmenin perde arkasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Görüşmede, Suriye, PKK ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Erdoğan, görüşmede, "Bölücü caniler silah gömmezse, silahlarıyla birlikte gömülürler. PKK için üçüncü bir yol yoktur" diyerek kararlılık mesajını yineledi.

Barzani, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği mücadeleyi desteklediğini belirterek, "PKK, bu savaşın sebebidir ve silah bırakmadığı sürece bu sorun çözülmez" demişti.

UZMANLARIN YORUMLARI

Güvenlik uzmanı Dr. Eray Güçlüer, görüşmeyle ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığının Barzani yönetimi tarafından da net bir şekilde anlaşıldığını söyledi. Güçlüer, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde PKK'yı tamamen bitirme konusunda kararlı. Kuzey Irak yönetimi, Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka seçeneklerinin olmadığını görüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgede yeni üsler kurabileceğini belirten Güçlüer, PKK'nın Barzani bölgesindeki unsurlarının temizlenmesi için ortak operasyonların gündemde olduğunu ifade etti. Güçlüer, Fırat'ın doğusunda PKK'nın tamamen temizlenmesinin domino etkisiyle Irak'a da yayılacağını ve bu bölgelerde terör unsurlarının yok edileceğini vurguladı.

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2019 PENÇE HAREKATLARI'NIN ETKİSİ

Gazeteci Bülent Erandaç, Türkiye'nin 2019 yılında başlattığı Pençe Harekâtları'nın Barzani yönetiminin teröre karşı duruşunu şekillendirdiğini belirtti. "Barzani'nin bu ziyareti, Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü başarılı operasyonların bir sonucudur" diyen Erandaç, operasyonların hem Suriye hem de Irak'ta terörü tamamen bitirme hedefiyle devam ettiğini söyledi.

TALABANİ BÖLGESİNE YÖNELİK OPERASYON SİNYALİ

Erandaç, Talabani bölgesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "ABD, Talabani bölgesini Suriye'deki PKK unsurlarını birleştirmek için kullanmak istiyor. Ancak Türkiye bu planı bozdu ve bölgedeki terör unsurlarını ikiye böldü" dedi. Erandaç, önümüzdeki dönemde Talabani bölgesine yönelik operasyonların gündeme gelebileceğini ifade etti.

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SURİYE MİLLİ ORDUSU FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇTİ

Dr. Eray Güçlüer, Suriye Milli Ordusu'nun Fırat Nehri'ni geçerek doğuya hareket ettiğini ve bölgedeki güvenliğin artırıldığını söyledi. Güçlüer, bu hareketin, Suriye'deki PKK unsurlarını tamamen temizleme planının bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılık, bölgede yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Hem Suriye hem de Irak'ta terörün kaynağında bitirilmesi hedefleniyor.