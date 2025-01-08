Vatandaştan terörsüz Türkiye yorumu: Bahçeli’nin yaptığı asıl milliyetçiliktir

Biz devletin adımını canı gönülden destekliyoruz! (Ekran görüntüsü / A Haber)

BİZ CANI GÖNÜLDEN DESTEK VERİYORUZ

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri şöyle:

- Bizim için Türkiye'nin hepsi birdir. Her yer bizimdir. Biz terörsüz bir Türkiye istiyoruz. PKK, Kürtler için dağda gibi söylemi asla kabul etmiyoruz. PKK, Kürtleri temsil edemez. Ne işi var dağda. Gelsin Meclis'e siyaset yapsın.

Biz devletin atmış olduğu bu adamı canı gönülden destekliyoruz. Keşke siyaset yoluyla bu çözülse. Biz bunun çözülmesini ve terörsüz Türkiye adımını canı gönülden destekliyoruz. Ben bir Kürdüm, benim için Kürt ya da Türk fark etmez. Biz Müslümanız. Biz Türkiye'nin Kürtleri olarak, terörsüz bir Türkiye istiyorum.