Vatandaştan terörsüz Türkiye yorumu: Bahçeli'nin yaptığı asıl milliyetçiliktir
Siyasetteki terörsüz Türkiye mesajları ülke gündeminde ilk sıradaki yerini koruyor. Peki bu mesajlar halk nezdinde nasıl karşılık buluyor. A Haber ekibinden Mehmet Karataş sokağa çıktı ve vatandaşa mikrofon uzattı.
Dün akşam düzenlenen İdareciler Günü programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye devrimi ile birlikte bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz." dedi.
40 YILLIK KAMBUR ORTADAN KALKACAK
Başkan Erdoğan, "Amacımız ülkemizin sırtına vurulan 40 yıllık kamburunu ortadan kaldırmaktır. Suriye devrimi ile birlikte bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz. Suriye'de komşuluk hukukunun gereği olarak tüm sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.
Bir tarafta Başkan Erdoğan'ın terörsüz Türkiye mesajları diğer tarafta ise İmralı görüşmesi sonrası Meclis'te DEM Parti heyetinin temasları var. Peki bu mesajlar halk nezdinde nasıl karşılık buluyor. A Haber ekibinden Mehmet Karataş sokağa çıktı ve vatandaşa mikrofon uzattı.
BİZ CANI GÖNÜLDEN DESTEK VERİYORUZ
Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri şöyle:
- Bizim için Türkiye'nin hepsi birdir. Her yer bizimdir. Biz terörsüz bir Türkiye istiyoruz. PKK, Kürtler için dağda gibi söylemi asla kabul etmiyoruz. PKK, Kürtleri temsil edemez. Ne işi var dağda. Gelsin Meclis'e siyaset yapsın.
Biz devletin atmış olduğu bu adamı canı gönülden destekliyoruz. Keşke siyaset yoluyla bu çözülse. Biz bunun çözülmesini ve terörsüz Türkiye adımını canı gönülden destekliyoruz. Ben bir Kürdüm, benim için Kürt ya da Türk fark etmez. Biz Müslümanız. Biz Türkiye'nin Kürtleri olarak, terörsüz bir Türkiye istiyorum.
TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ
- Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak şiddetin her türlüsüne karşıyım. Global ve çağdaş bir dünyada yaşıyoruz. Her konunun diyalog ile çözüleceğine inanan bir vatandaşım. Biz kesinlikle terörsüz bir ülke istiyoruz.
- Biz terörsüz bir hayat yaşamak istiyoruz. Ülkemizde terör olmasın çocuklarımız ve gençlerimiz güzel bir hayat yaşasın.
BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI ASIL MİLLİYETÇİLİKTİR
- Terörsüz Türkiye projesini biz vatandaş olarak canı gönülden destekliyoruz. Ben Şırnak Gabar'da askerlik yaptım. Bu işin Türkiye'ye maliyeti çok yüksek. Biz bir operasyona çıkıyorduk ve o ciddi maliyetleri görüyorduk.
Eğer bir terörle mücadele ile uğraşmasak ve terörsüz bir Türkiye olsaydı, oraya harcanan paralar ile ülke başka bir seviyede olurdu. Hastaneler, otoyollar, okullar yani başka seviyede bir kalkınma yaşardık. Biz şu anda devletin atmış olduğu bu adımı destekliyoruz. Bu mesele artık kapanacak. Türk ve Kürt kardeştir biz bunu destekliyoruz. Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu asıl milliyetçiliktir. Ya bitecek ya bitecek başka yolu yok bunun.
FIRSAT DEĞERLENDİRİLMELİ YOKSA SONLARI DAHA KÖTÜ
- Bu operasyonlar bitmiş olsa Türkiye için daha iyi olur. Ben Güneydoğu'da askerlik yaptım. Oralar hep mahrumiyet bölgesiydi. Şimdi Tunceli, Hakkari, Siirt artık buralarda terör yok ve çok güzel hale geldi. Şimdi bir fırsat ortaya çıktı ve bu değerlendirilmelidir. Eğer bu fırsatı değerlendirmezlerse onlar için daha kötü bir son var. Diyalog yoluyla bu çözüm yapılmalı.