İşte yağmalandı algısı yapılan Nesimi Türbesi! A Haber oyunu bozdu
Halep'te müzisyen Sabahat Akkiraz'ın 'Alevileri katlediyorlar. Şehir cihatçıların pençesinde. Nesimi’nin türbesi dahi yok edildi.' paylaşımı asılsız çıktı. Detayları türbede bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
Halep'teki Nesimi Türbesi'ne yönelik iddialar yalan çıktı. Müzisyen Sabahat Akkiraz'ın türbenin bombalandığını ve yağmalandığını belirttiği türbenin hiçbir zarar görmediği ortaya çıktı. A Haber'in çektiği görüntülerde, türbenin sapasağlam ve ayakta olduğu net bir şekilde gözler önüne serildi. Detayları türbede bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
TEK KURŞUN İZİ DAHİ YOK
Yüksel Akalan: Esad rejiminin son bulması ile birlikte Suriye devrimini mezhepçilik üzerinden karalama iddiaları, karalama girişimleri bir kez daha adeta duvarı tosladı. Tabii ki o iddialardan birisi de CHP eski milletvekili ve aynı zamanda müzisyen olan Sabahat Akkiraz'dan geldi. Şu an itibariyle bizler Halep'te bulunan Nesimi'nin türbesindeyiz ve bulunduğumuz bu nokta Halep Kalesi'nin hemen yakınlarında bulunan bir bölge. Şiddetli çatışmaların yaşandığı noktalardan bir tanesi ancak kameraman arkadaşım Ege Ural'da ekranlarınıza getiriyor. Nesimi'nin türbesinde bir tek kurşun izi dahi bulunmuyor.
Şiddetli çatışmaların yaşandığı bir noktaydı. Özellikle de çevresinde bulunan binalardaki o kurşun izlerini görebiliyorsunuz. Ancak Nesimi'nin türbesinde hiçbir iz yok. Hemen içerisindeki kısmı da göstermek istiyorum. Dar bir sokak içerisinde korunaklı bir alanda inşa edilmiş bu türbe ve görmüş olduğunuz gibi duvarları, bu noktadaki yine içerisinde bulunan kubbe ve kitabeler herhangi bir zarar görmemiş durumda.
ZİYARET EDİP DUA EDİYORLAR
Tabii asılsız iddialar gündeme atılmıştı. O isimlerden birisi de CHP eski milletvekili ve müzisyen olan Sabahat Akkiraz'dı. Şu anda bulundunuz bulunan bulunduğumuz Nesimi'nin türbesinin bombalandığı, yağmalandığı iddiasında bulunmuştu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirmişti günler önce. Ancak geçtiğimiz gün itibariyle özür dilemek zorunda kaldı. Çünkü şu an itibariyle görmüş olduğunuz Nesimi'nin türbesinde herhangi bir zararın olmadığı, zarar verilmediği görülüyor. Yine aynı zamanda Halep Kalesi'ni ziyarete gelen birçok vatandaşta Nesimi'nin türbesine uğrayarak bu noktada yine hem ziyaret ediyor hem bu noktada dualar edildiğini de görebiliyoruz.
CHP'Lİ AKKİRAZ 1 AY SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Kameraman arkadaşım Ege Ural da şu an itibariyle Nesimi'nin türbesinin iç kısmını ekranlarınıza getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir zarar bulunmuyor. Aksine tamamen bu noktalar temizlenmiş durumda. Aynı zamanda yine buranın da koruma altına alındığını da belirtebiliriz. Tabii ki CHP'li Akkiraz'da bölgede Alevilerin katledildiğini savunarak bu iddiasına Nesimi'nin türbesinin de yok edilmesini dayanak göstermişti. Müzisyen ve eski CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz'ın Halep şehrindeki Nesimi türbesini yok edildiği iddiası da asılsız çıktı. Akkiraz bir ay sonra özür dilemek zorunda kaldı.
SMO HİÇBİR ZARAR VERMEDİ
Fakat bölgede yapılan incelemelerde aslında bu iddianın hiçbir gerçekliğinin bulunmadığını görebiliyorsunuz. Kameraman arkadaşım Ege Ural da ekranlarınıza getiriyor; A Haber ekipleri olarak bizler şu an itibariyle Nesimi'nin türbesinin çevresini gösteriyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Diğer noktalarını da sizlere gösterelim. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bir noktaydı ancak görmüş olduğunuz gibi bu noktada türbenin herhangi bir zarar görmediğini belirtelim. Özellikle de tek bir kurşun izinin dahi olmadığını da belirtebilirim. Tabii Halep'i Esad rejiminin elinden kurtaran Suriye Milli Ordusu türbeye hiçbir hasar vermedi. Yine aynı zamanda bu noktada cümle kapısı ve kitabesinde sapasağlam ayakta olduğunu görebiliyoruz. Avludaki mezar taşlarını da biraz önce gösterdik. Onlar da hasarsız halde bulunuyorlar ve bulunduğumuz bu alanda vatandaşlar da rahatça gezebiliyorlar.
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