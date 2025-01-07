İşte yağmalandı algısı yapılan Nesimi Türbesi! A Haber oyunu bozdu

Halep'teki Nesimi Türbesi'ne yönelik iddialar yalan çıktı. Müzisyen Sabahat Akkiraz'ın türbenin bombalandığını ve yağmalandığını belirttiği türbenin hiçbir zarar görmediği ortaya çıktı. A Haber'in çektiği görüntülerde, türbenin sapasağlam ve ayakta olduğu net bir şekilde gözler önüne serildi. Detayları türbede bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

TEK KURŞUN İZİ DAHİ YOK

Yüksel Akalan: Esad rejiminin son bulması ile birlikte Suriye devrimini mezhepçilik üzerinden karalama iddiaları, karalama girişimleri bir kez daha adeta duvarı tosladı. Tabii ki o iddialardan birisi de CHP eski milletvekili ve aynı zamanda müzisyen olan Sabahat Akkiraz'dan geldi. Şu an itibariyle bizler Halep'te bulunan Nesimi'nin türbesindeyiz ve bulunduğumuz bu nokta Halep Kalesi'nin hemen yakınlarında bulunan bir bölge. Şiddetli çatışmaların yaşandığı noktalardan bir tanesi ancak kameraman arkadaşım Ege Ural'da ekranlarınıza getiriyor. Nesimi'nin türbesinde bir tek kurşun izi dahi bulunmuyor.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı bir noktaydı. Özellikle de çevresinde bulunan binalardaki o kurşun izlerini görebiliyorsunuz. Ancak Nesimi'nin türbesinde hiçbir iz yok. Hemen içerisindeki kısmı da göstermek istiyorum. Dar bir sokak içerisinde korunaklı bir alanda inşa edilmiş bu türbe ve görmüş olduğunuz gibi duvarları, bu noktadaki yine içerisinde bulunan kubbe ve kitabeler herhangi bir zarar görmemiş durumda.