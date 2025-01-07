Devlet Bahçeli, “Terör bitecek, kardeşlik bilenecek” sözlerinin şifreleri

Sorunun çözümü için kurumların devrede olması çok önemli! (Ekran görüntüsü / A Haber)

KURUMLAR ÇÖZÜM SİSTEMİ

Prof. Dr. Esat Arslan: Türkiye bir kere 2. dalga demokrasiden 3. dalga demokrasiye yani vesayet sistemini kaldırdıktan sonra yeni sisteme geçiş yapıyor. Doğrudan doğruya kurumların egemen olduğu ve kurumlar içerisinde bu işlerin çözüldüğü bir sistemi ifade eder. Yani Türkiye'de kurumlar artık çözüme ulaşıyor. Çözüm adresi olarak Meclis görünüyor ve hareket oradan başlıyor. Sorun uluslararası hale getirilmeden hallediliyor. Bu çok önemlidir.