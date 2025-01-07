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Devlet Bahçeli, “Terör bitecek, kardeşlik bilenecek” sözlerinin şifreleri

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 11:59 Güncelleme: 07.01.2025 12:10
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Devlet Bahçeli, Terör bitecek, kardeşlik bilenecek sözlerinin şifreleri

Devlet Bahçeli, 'Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı. Devir değişti, zincirler kırıldı. Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak.' dedi. Bahçeli’nin grup toplantısında verdiği mesajların şifresini A Haber spikeri Haktan Uysal’ın sunduğu Ajans Gün Ortası programına katılan uzman isimler değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan ve birlik mesajı veren Bahçeli, "Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı. Devir değişti, zincirler kırıldı. Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak." dedi.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, "Biz sınırlarımızda kanlı terör örgütü istemiyoruz. Suriye'de PKK/YPG'ye asla yer yoktur." ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin verdiği mesajların şifresini A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Gün Ortası programına katılan Gazeteci Ferhat Murat ve Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

BAHÇELİ'NİN MESAJLARININ ŞİFRESİ!

26 AĞUSTOS'TA BAŞLAYAN SÜREÇ

Gazeteci Ferhat Murat: Süreci topyekun değerlendirmek gerekir. 26 Ağustos'ta Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşlik ve iç cephe vurgusundan sonra 1 Ekim'de Meclis konuşmasında aynı mesajları vermesi ve Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan bir yol yürüyüşü var. Sonrasında ise 22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı geldi. Sonrasında Devlet Bahçeli'nin "Vakit Tamam" paylaşımlarından sonra Suriye'deki gelişmeleri gördük.

26 Ağustos'ta başlayan kritik süreç! (Ekran görüntüsü / A Haber)26 Ağustos'ta başlayan kritik süreç! (Ekran görüntüsü / A Haber)

SOSYOLOJİYİ HAZIRLAMA

Burada Cumhur İttifakı liderlerinin birlikte kardeşlik sürecini tesis etmek ve bölgemizdeki tehlikeleri bertaraf etmek adına Türkiye'nin attığı adımlarda iç kamuoyunu ve çevredeki sosyolojiyi hazırlamak adına bir hareket biçimi olduğunu görüyoruz. Devlet Bahçeli bugün sürece takoz olanlara yönelik bazı sert mesajlar verdi.

Bahçeli sürece takoz olanlara sert tepki gösterdi! (Ekran görüntüsü / A Haber)Bahçeli sürece takoz olanlara sert tepki gösterdi! (Ekran görüntüsü / A Haber)

PKK ORTADAN KALKACAK

Kardeşlik bilinci ve hukukunun gelişmesi adına Türkiye'nin topyekun şekilde hareket etmesi gerektiğini ve sonuç itibarıyla PKK'nın ortadan kalkacağını vurguladı. Aslında sürece takoz olanların tamamına hem MHP'den ayrılan veya DEM'in Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları'na sert tepki vardı. Bu sürece engel olunmaması gerektiğini net şekilde ortaya koydu.

PKK bitecek Türkiye nefes alacak! (Ekran görüntüsü / A Haber)PKK bitecek Türkiye nefes alacak! (Ekran görüntüsü / A Haber)

PKK'NIN YOK OLMASINI KİM İSTEMİYOR?

İmam-ı Şafi'den bir örnekle durumu anlatmaya çalışıyorum. "Fitne zamanı hak ehlini nasıl ayırırız?" diye sorduklarında İmam- Şafi, "Düşman oklarını takip edin o sizi hak ehline götürür." diye cevap veriyor. Bakıldığı zaman özellikle Suriye ve Irak'ta PKK'nın yok olmasını istemeyen kimler? Amerika, İsrail, İran ve hatta Rusya. Bunlar PKK'nın yok olmasını istemiyor. PKK'nın ortadan kalkması Türkiye'nin hayrınadır.

Sorunun çözümü için kurumların devrede olması çok önemli! (Ekran görüntüsü / A Haber)Sorunun çözümü için kurumların devrede olması çok önemli! (Ekran görüntüsü / A Haber)

KURUMLAR ÇÖZÜM SİSTEMİ

Prof. Dr. Esat Arslan: Türkiye bir kere 2. dalga demokrasiden 3. dalga demokrasiye yani vesayet sistemini kaldırdıktan sonra yeni sisteme geçiş yapıyor. Doğrudan doğruya kurumların egemen olduğu ve kurumlar içerisinde bu işlerin çözüldüğü bir sistemi ifade eder. Yani Türkiye'de kurumlar artık çözüme ulaşıyor. Çözüm adresi olarak Meclis görünüyor ve hareket oradan başlıyor. Sorun uluslararası hale getirilmeden hallediliyor. Bu çok önemlidir.

Devlet Bahçeli, Terör bitecek, kardeşlik bilenecek sözlerinin şifreleri
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Devlet Bahçeli, Terör bitecek, kardeşlik bilenecek sözlerinin şifreleri Devlet Bahçeli, Terör bitecek, kardeşlik bilenecek sözlerinin şifreleri Devlet Bahçeli, Terör bitecek, kardeşlik bilenecek sözlerinin şifreleri
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