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MHP lideri Devlet Bahçeli: Terör bitecek kardeşlik bilenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 10:31 Güncelleme: 07.01.2025 11:42
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MHP lideri Devlet Bahçeli: Terör bitecek kardeşlik bilenecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Birlikte Türkiye olma mesajı veren Bahçeli, etnik bloklaşmadan artık bahsedilemeyeceğini söyledi. Bahçeli, terörün son bulacağını ve kardeşliğin geleceğini belirtti. Türk milletinin rahat bir nefes alacağına dikkat çeken Bahçeli, kavgayla bir yere varılamayacağını ifade ederek kronik sorunların çözüleceğini söyledi. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacaklarını söyleyen Bahçeli 'Kesinlikle sonuna kadar yaşatacağız' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli yeni sürece ilişkin önemli mesajlar verdi (AA)MHP lideri Bahçeli yeni sürece ilişkin önemli mesajlar verdi (AA)

"DEVİR DEĞİŞTİ ZİNCİRLER KIRILDI"

Hem inançlıyız hem de başarıda sınır tanımıyoruz. Doğruları haykırmaktan korkmayacağız. İftira ve yalan gemisi her yerinden su almaktadır. Toptancı mantıkla reddiye içinde olmaları hazin bir talihsizliktir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi okunmayacaktır. Ayrışmanın ufalanmanın, bloklaşmaların adından bahsedilemeyecektir. Devir değişti; eski çanlar şimdi bardak olmuş, zincirler kırılmış, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı.

"KAVGAYLA GİDECEĞİMİZ BİR YOL YOK

"YENİ YÜZYIL TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE PERÇİNLENECEK"

Türk milletinin barış, huzur ve istikrar dönemi kapıları açılmıştır. Yıkmak kolay yapmak zordur. Yıkım heveslilerine karnımız toktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır. Yeni yüzyıl terörsüz Türkiye ile perçinlenecektir.

"TERÖR SORUNU ÇÖZÜLECEK"

Bize Milliyetçilik dersi vermeye sefil magandalara aldırış etmesek de bir kaç kelam ediyorum; Hasbelkader ülkücü camiada yer alan sırf çıkarları uğruna ileri geri konuşmaları edepsizliktir. Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır. Siyasetime en küçük katkı vermiyor veremiyorlar. Kurt kurdu tanır ancak biz bunları tanımıyoruz. Hiç de takmıyoruz. Bizim dava vatan sevdamızı tartışmaya açacak bir siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır. Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın. Diyorum ki; terör sorunu çözülecek, kardeşlik bilenecek. Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Eller birleşecek kem gözler def edilecek.

MHP lideri Bahçeli yaptığı konuşmada birlik beraberlik vurgusu yaptı (AA)MHP lideri Bahçeli yaptığı konuşmada birlik beraberlik vurgusu yaptı (AA)

DEM PARTİ'YE MESAJ: GAZZE ZATEN İÇİMİZDEDİR

Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Kavga ile gideceğimiz bir yer yoktur.

"ŞİMDİ SURİYE'Yİ AYAĞA KALKMA VAKTİ"

El ele tutuşup zamanın ve zeminin omuzlarına basarsak görüş açımız genişler. Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin inşa ve ayağa kalkma vaktidir. Yeni yönetimin yapıcı siyasetine destek verilmelidir. Yeni yüzyılda milli kenetlenme ile dış baskılar etkisizleştirilecektir. Bu vatan hepimizindir.

FERDİ TAYFUR İÇİN RAHMET DİLEDİ

Arabesk müziği devamlı küçümsenmiştir. İnsanımızın iş çekişine tercüman olan her ses her sanatçımız adeta öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziğini çağ dışı bulmuştur. Asıl çağ dışı olan bu zeka özürlülerdir. Arabesk bizim geleneğimizin süsüdür. Çok değerli kardeşim arkadaşım merhum Ferdi Tayfur'a bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"TÜRK İSLAM ALEMİ AYAĞA KALKMALI"

Biz dert diyoruz, çare ve çözüm üretiyoruz. Beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Türk İslam medeniyeti insanlığa çok şey kazandırdı ama bugünkü hali yürek burkucudur. İslam terör ile bağdaştırılamaz. Türk İslam alemi direnmeli, ayağa kalkmalı. Adaletli paylaşım insanca yaşam herkesin kaderi olmalı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli: Terör bitecek kardeşlik bilenecek MHP lideri Devlet Bahçeli: Terör bitecek kardeşlik bilenecek MHP lideri Devlet Bahçeli: Terör bitecek kardeşlik bilenecek
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