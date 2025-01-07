İzmir Büyükşehir'de maaş krizi: İşçiler sokakta ulaşım felç oldu
Her türlü konser ve heykel için kaynak bulan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin maaşlarını ödeyemedi. Çok sayıda işçi sokaklara çıkıp belediye yönetimine tepki gösterirken şehrin trafiğini kilitlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, maaşların yalnızca üçte birini ödeyebileceğini açıklarken, geriye dönük ödenek ve eğitim yardımlarının yapılmayacağı belirtildi. İşçiler kredi ve kira borçlarını ödeyemediklerini ifade ederken belediyeden maaşlarını istiyor. İşte detaylar...
Bugüne kadar yaptığı heykeller ve konser ödemeleriyle gündem olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu ay işçilerin maaşlarını ödeyemedi.
İşçiler duruma tepki göstererek sokaklara çıkarken çok sayıda yol trafiğe kapandı. Maaşlarını alamayan işçilerin sadece eğitim yardımlarını alabildi.
Eylemler, İzmir'in en yoğun trafik noktalarından biri olan Basmane Meydanı'nda sürüyor. Borç yükü altında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemediği ve bu nedenle 500'e yakın otobüsün sefere çıkmadığı bildirildi. Maaşların yalnızca üçte birinin yatırılacağı açıklaması işçilerin tepkisini artırdı.
Ayrıca, geriye dönük ödemeler ile eğitim yardımlarının ödenmeyeceği duyurusu, işçilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çoğu işçi, kredi kartı borçlarını ve kiralarını ödeyemediklerini dile getirdi.
A Haber muhabirlerinden Sefer Ayçe eylemin yapıldığı alanın nabzını tutarken şu ifadeleri kullandı:
İzmir'de maaşlarını alamayan işçiler sokaklara çıktı. Vatandaşlar eylemden dolayı ilerleyemiyor. Saatlerdir insanlar geçemiyor. Maaşlar yatmadı ve eğitim ücretleri hesaplara yatırıldı.
Bugün 20 bine yakın işçi sokakta olacak. İzmir sokaklarında trafiğin en çok yoğun olduğu Basmane meydanında eylem var. Borç içinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerin maaşlarını ödeyemedi. 500'e yakın otobüs sefere çıkmadı ve şehirde ulaşım durmaya yaklaştı. Maaşların üçte biri yatırılacağı söylendi ve işçiler sokaklara döküldü.
İşçilerin geriye dönük ödenek ve eğitim yardımlarının ödenmeyeceği duyuruldu. İşçiler kredi kartlarını ve kiralarını ödeyemediğini duyurdu. Bugün çoğu noktada eylem olacak. Basmane'de bir açıklama yapılacak. Daha önce çok syıda konsere ve heykele para bulan İzmir Büyükşehir işçilere para bulamadı.