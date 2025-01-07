İzmir Büyükşehir’de maaş krizi: İşçiler sokakta ulaşım felç oldu

İşçiler duruma tepki göstererek sokaklara çıkarken çok sayıda yol trafiğe kapandı. Maaşlarını alamayan işçilerin sadece eğitim yardımlarını alabildi.

Eylemler, İzmir'in en yoğun trafik noktalarından biri olan Basmane Meydanı'nda sürüyor. Borç yükü altında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemediği ve bu nedenle 500'e yakın otobüsün sefere çıkmadığı bildirildi. Maaşların yalnızca üçte birinin yatırılacağı açıklaması işçilerin tepkisini artırdı.

Ayrıca, geriye dönük ödemeler ile eğitim yardımlarının ödenmeyeceği duyurusu, işçilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çoğu işçi, kredi kartı borçlarını ve kiralarını ödeyemediklerini dile getirdi.