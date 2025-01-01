Teröristlerin 8 yıllık sırrı ortaya çıktı! Münbiç'teki 3 katlı terör dağını A Haber görüntüledi
YPG/PKK’lı teröristlerin Suriye Münbiç’te bir dağın içini kazarak inşa ettiği 3 katlı gizli yaşam alanı, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı tarafından görüntülendi. 8 yıl boyunca büyük bir gizlilikle inşa edilen kampta sağlık malzemeleri ve lojistik ekipmanlar bulundu. Suriye Milli Ordusu, yapıda arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor. Münbiç’ten gelen bu özel görüntüler, terör örgütünün faaliyetlerine ışık tutuyor.
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, Suriye'nin Münbiç bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bir dağın içine inşa ettiği gizli kampı ilk kez görüntüledi. 8 yıl boyunca büyük bir gizlilikle inşa edilen ve 3 kattan oluşan bu yaşam alanı, teröristlerin faaliyetlerini nasıl yürüttüğünü gözler önüne seriyor.
Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirilen yapıda arama-tarama faaliyetleri devam ederken, teröristlerin kullandığı çok sayıda sağlık malzemesi ve diğer lojistik ekipmanlar dikkat çekti. Dağın içine kurulan bu devasa yapı, teröristlerin saklanma ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir merkez olarak kullanılmış.
Yapının içinde yer alan özel alanlar, teröristlerin uzun süre burada yaşadığına dair izler taşıyor. Sağlık malzemelerinin yanı sıra çeşitli silah ve mühimmat depolarının da bulunduğu öğrenildi. Suriye Milli Ordusu yetkilileri, yapının ele geçirilmesinin stratejik bir kazanım olduğunu ve terör örgütünün bölgedeki lojistik ağının büyük ölçüde çökertildiğini belirtti.
Muhabir Halil İbrahim Uğur, yapının derinliklerini keşfederek şu ifadeleri kullandı:
"Çok tehlikeli bir yayın gerçekleştiriyoruz. Burada dokunduğumuz her şey canımıza mal olabilir. Yerlerde sağlık malzemeleri bulunuyor. Dağın içerisinde konteynerler kurulmuş içerisinde mutfak bile bulunuyor. Mermer tezgah bile var hatta en kaliteli mermer kullanılmış."
"Konteylerin içerisinde yedikleri ve bıraktıkları yemekler bulunuyor. Ayrıca konteynerlerin Irak'tan geldiği biliyor. Bölücü terör örgütüne yaşam için yuva olmuş buralar. Beton bir zemin üzerine kurulmuş içerisinde elektrik tesisatından suya kadar tüm detaylar ayarlanmış."
"Dağın içerisinde beton direkler dikilmiş, yerler de betonlar kaplanmış."