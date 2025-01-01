01 Ocak 2025, Çarşamba

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Teröristler 8 yıllık sırrı ortaya çıktı! Münbiç’teki 3 katlı terör dağını A Haber görüntüledi

Teröristler 8 yıllık sırrı ortaya çıktı! Münbiç'teki 3 katlı terör dağını A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.01.2025 20:06
YPG/PKK’lı teröristlerin Suriye Münbiç’te bir dağın içini kazarak inşa ettiği 3 katlı gizli yaşam alanı, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı tarafından görüntülendi. 8 yıl boyunca büyük bir gizlilikle inşa edilen kampta sağlık malzemeleri ve lojistik ekipmanlar bulundu. Suriye Milli Ordusu, yapıda arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor. Münbiç’ten gelen bu özel görüntüler, terör örgütünün faaliyetlerine ışık tutuyor.
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Teröristler 8 yıllık sırrı ortaya çıktı! Münbiç’teki 3 katlı terör dağını A Haber görüntüledi
Teröristler 8 yıllık sırrı ortaya çıktı!
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