Özgür Suriye’de duygusal buluşma: A Haber hasretin son bulduğu anları görüntüledi!

Suriye'de yıllarca süren iç savaş ve terör örgütlerinin baskısı nedeniyle ayrı düşen aileler ve dostlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle özgürleşen bölgelerde yeniden bir araya gelmeye başladı. Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, terör örgütü PKK/YPG'nin etkisinden kurtarılan bölgelerde sevdikleriyle kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, yıllar süren hasretin son bulduğu o anları ekranlara taşıdı. Suriye'nin özgürleşen topraklarında bir araya gelen aileler, savaşın ve zorunlu göçün neden olduğu ayrılıkların ardından duygusal anlar yaşadı. Ailelerin gözyaşları ve mutluluk dolu anları, barışın yeniden sağlandığı topraklarda umutları yeşertti.

Yeniden kavuşan Suriyeliler, Türkiye'nin sağladığı güvenli ortam sayesinde bu anların mümkün olduğunu ifade ederken, geleceğe dair umutlarını dile getirdiler.

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz: Kerpiçli köyünde yıllardır bir araya gelemeyen 3 kişiyi ekranlara getireceğiz. 8 yıl boyunca PKK/YPG'liler yüzünden görüşemeyen İsmail amca ve Akil amca sonunda bir araya geldi. PKK bölgeden temizlendikten sonra hasret giderdiler.

Diğer bir isimde Kasım amca, o da Esad zulmünden dolayı buraya gelemedi. Uzun yıllar sonra sınır köyde bir araya geldiler.

İsmail amca: Kardeşimi gördüm sonunda, elhamdülillah. PKK burada ancak bizi vurdu, kaçtık görüşemedik. Şimdi kardeşlerimle beraberiz.

Akil amca: Çok mutlu oldum kardeşimle görüştüğüme. 10-15 sene görüşemedik terör yüzünden.

İsmail amca: Çocuklarımızı, kardeşlerimi, ailemi gördüm sonunda. Daha önce görüşemiyorduk. Size teşekkür ederim. Hasret bitti elhamdülillah.