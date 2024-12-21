ABD ve diğer aktörlerin Suriye planı! Yeni yönetim geleceğe karar verecek
Suriye’de sıcak gelişmeler yaşanırken, ABD’nin Şam’a heyet göndermesi ve HTŞ lideri Colani’nin başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü kaldırması dikkat çekiyor. Yeni Şam yönetiminin yapıcı mesajları, bölgedeki istikrar arayışlarını hızlandırıyor. ABD'nin PKK'ya tahsis ettiği araçlar ise SMO tarafından ele geçirildi ve kullanılmaya başlandı. Bölgedeki gelişmeleri Merve Özkan’ın sunduğu Ajans Bugün programında A News Haber Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
Suriye'de yeni bir yönetim oluşturulurken, istikrar sağlanması yönünde adımlar atılmaya başlandı. Esad'ın devre dışı kalmasıyla birlikte Rusya ve İran gibi aktörlerin pozisyonları, yeni yönetimin kararlarıyla netleşecek. Ancak bu sürecin zaman alacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, "Yeni yönetimin istikrar çabaları umut verici ancak bölgede halen birçok belirsizlik mevcut. Uluslararası aktörlerin tavrı, bu sürecin seyrini belirleyecek." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN ROLÜ VE DESTEK STRATEJİSİ
Türkiye, Suriyelilere yönelik insani yardımlar ve yeniden yapılanma sürecine destek veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin yeniden ayaklanması için gereken desteğin sağlanacağını vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyeliler, ülkelerine dönerken kazandıkları bilgi ve deneyimi yeni sistemin inşasında kullanacak. Orhan Sali, Türkiye'nin desteğine ilişkin olarak, "Türkiye'nin insani yardımları ve yeniden yapılanma desteği, Suriye'nin geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Ancak bu sürecin uzun vadeli bir planlamaya ihtiyacı var" dedi.
BATILI ÜLKELERİN YAKLAŞIMI
Yeni Şam yönetimiyle görüşmek için sıraya giren batılı ülkeler, ılımlı mesajlar alıyor. Özellikle HTŞ lideri Colani ile ilgili kararlar, politik dengelerin değiştiğini gösteriyor. Görüşmelerin yapıcı bir şekilde ilerlemesi dikkat çekiyor. Orhan Sali, "Batı'nın yeni Şam yönetimine yaklaşımı önemli. Ancak bu sürecin sürdürülebilir olması için güven artırıcı adımlar gerekiyor" şeklinde değerlendirdi.
YPG VE PYD İLE GÖRÜŞMELER
Yeni Şam yönetiminin YPG ve PYD ile yaptığı görüşmeler olduğu söyleniyor. Şam yönetimi özerk bir yapı kurma taleplerine karşı çıkıyor. Şam yönetimi, bu tür bir yapının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Geçiş sürecinde SDG'nin nasıl bir yol izleyeceği, silahlarını bırakıp bırakmayacağı gibi konular belirsizliğini koruyor. Orhan Sali, bu görüşmeler hakkında, "Bu görüşmeler kritik bir dönemeçte. Şam yönetimi için kırmızı çizgiler belirginleşirken, sahadaki durum hızla değişebilir." dedi.
AMERİKAN ASKERLERİNİN VARLIĞI
Bölgede 2000 civarında Amerikan askerinin bulunması, Fırat'ın kuzeyi ve doğusu için kritik bir haftayı işaret ediyor. Ayn el-Arab, Deyr Zor ve Haseke bölgelerindeki koalisyon askerlerinin geleceği merak konusu. Orhan Sali, "ABD'nin bölgedeki varlığı, jeopolitik denge açısından belirleyici olmaya devam edecek. Ancak bu varlığın ne kadar süreceği tartışmalı" şeklinde konuştu.
SMO'NUN ELE GEÇİRDİĞİ ARAÇLAR
Suriye Milli Ordusu (SMO), YPG ve PYD'den ele geçirdiği Amerikan menşeli araçları kontrol altına aldı. Bu araçların yeni yönetimin eline geçmesi dengeleri değiştirdi.
Geçiş sürecinde SDG ve YPG'nin bölgeden tamamen çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Eğer özerk yönetim taleplerinde ısrar edilirse, Şam yönetimi ve SMO'nun tepkisinin sertleşebileceği öngörülüyor. Orhan Sali, "Bölgedeki çatışma riski hala yüksek. Taraflar arasında güven artırıcı önlemler alınmazsa tansiyon hızla yükselebilir" dedi.