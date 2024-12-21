ABD ve diğer aktörlerin Suriye planı! Yeni yönetim geleceğe karar verecek

Suriye'de yeni bir yönetim oluşturulurken, istikrar sağlanması yönünde adımlar atılmaya başlandı. Esad'ın devre dışı kalmasıyla birlikte Rusya ve İran gibi aktörlerin pozisyonları, yeni yönetimin kararlarıyla netleşecek. Ancak bu sürecin zaman alacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, "Yeni yönetimin istikrar çabaları umut verici ancak bölgede halen birçok belirsizlik mevcut. Uluslararası aktörlerin tavrı, bu sürecin seyrini belirleyecek." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ VE DESTEK STRATEJİSİ

Türkiye, Suriyelilere yönelik insani yardımlar ve yeniden yapılanma sürecine destek veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin yeniden ayaklanması için gereken desteğin sağlanacağını vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyeliler, ülkelerine dönerken kazandıkları bilgi ve deneyimi yeni sistemin inşasında kullanacak. Orhan Sali, Türkiye'nin desteğine ilişkin olarak, "Türkiye'nin insani yardımları ve yeniden yapılanma desteği, Suriye'nin geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Ancak bu sürecin uzun vadeli bir planlamaya ihtiyacı var" dedi.

BATILI ÜLKELERİN YAKLAŞIMI

Yeni Şam yönetimiyle görüşmek için sıraya giren batılı ülkeler, ılımlı mesajlar alıyor. Özellikle HTŞ lideri Colani ile ilgili kararlar, politik dengelerin değiştiğini gösteriyor. Görüşmelerin yapıcı bir şekilde ilerlemesi dikkat çekiyor. Orhan Sali, "Batı'nın yeni Şam yönetimine yaklaşımı önemli. Ancak bu sürecin sürdürülebilir olması için güven artırıcı adımlar gerekiyor" şeklinde değerlendirdi.