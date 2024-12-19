A Haber Suriye’de iç savaşın başladığı Dera’da! Savaşın acı yüzü…
Suriye'da savaşın yıkıntılarının arasında hayat devam ediyor. İş savaşın fitilinin ateşlendiği sembol kent olan ve ağır saldırıların Dera'ya giden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ son durumu ekrana getirdi.
Suriye'nin güneyinde, bir zamanlar ülkeyi kasıp kavuran iç savaşın ilk kıvılcımlarının atıldığı Dera, bugün hala yaralarını sarmaya çalışıyor. Yıkılmış binalar, bombalanmış sokaklar ve terk edilmiş evler, savaşın acımasız yüzünün izlerini taşıyor. Ancak, tüm bu yıkıma rağmen, Dera'da hayat yeniden yeşermeye başlıyor.
Savaş öncesi canlı bir ticaret merkezi olan Dera, bugün adeta bir hayalet şehri andırıyor. Bir zamanlar hareketli çarşılarında dolup taşan kalabalıklar yerini enkaz yığınlarına bırakmış. Esnafın kepenk kapattığı, evlerin boşaldığı kentte, yaşam mücadelesi sessizce ama kararlılıkla sürüyor. Suriye'de haber ekibimizle sahadan özel görüntüler aktarmaya devam ediyoruz. Muhabirimiz Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ ile bu kez Suriye'de isyanın başladığı yer olan Dera'dan son durumu ekranlara taşıdı.
İSYANIN DOĞUŞ NOKTASI
15 Mart 2011 tarihinde, cuma namazı çıkışında bir grup insan, duvara yazı yazan çocuklara yapılan işkencelere tepki olarak toplandı. Olaylar rejim güçlerinin silahlı müdahalesiyle büyük bir katliama dönüştü. Bu protestolar hızla ülke geneline yayılarak Suriye'de iç savaşın fitilini ateşledi. İsyanın başladığı Dera, aradan geçen 13 yıla rağmen hala savaşın izlerini taşıyor.
TOPLU MEZARLAR…
Bugün Dera'da, rejimin katliamları sonucunda oluşan toplu mezarlar ortaya çıkıyor. Gözaltına alındıktan sonra kaybolan binlerce kişi, yıllar sonra mezar kazılarında bulunuyor. İnsanların kayıpları hala devam ediyor; hapishanelerden haber alınamayan binlerce kişi için umutlar tükenmiş durumda.
HARABEYE DÖNEN EVLER VE GÖÇ HİKAYELERİ
Bir zamanlar çocuk seslerinin yankılandığı sokaklar, bugün savaşın acımasız gerçekleriyle dolu. Rejim tarafından düzenlenen hava saldırıları sonucu yerle bir olan evlerden geriye sadece enkaz kaldı. Binlerce insan kasabalarını terk ederek kuzeye, çoğu zaman Türkiye sınırındaki kamplara sığınmak zorunda kaldı.
YENİDEN DOĞUŞ UMUDU
Bugün kasabanın yeniden hayata döndüğünü gösteren işaretler de var. Yıkılan evlerin bazılarında tadilat çalışmaları başlamış durumda. Kendi imkanlarıyla evlerini onaran insanlar, göç ettikleri yerlerden geri dönmeye başlıyor. Sokaklarda artan yoğunluk ve yeniden hareketlenen hayat, Dera halkının özgürlüklerini geri kazanma umutlarını besliyor.
YENİ SURİYE: DİRENİŞTEN YENİDEN YAPILANMAYA
Rejim karşıtı gruplar tarafından sağlanan güvenlikle kasabalar, yavaş yavaş kendi düzenlerini kuruyor. Yeni Suriye'nin sembolü olan bayrak, harap olmuş evlerin arasında dalgalanıyor. Ancak yaşanan acılar unutulmuş değil; her sokak köşe başında savaşın yükünü taşıyan çatışmaların izleri hala gözler önünde.
SURİYE'NİN YARINLARINA UMUTLA BAKIŞ
Dera'dan Şam'a, Humus'tan Hama'ya kadar harap olmuş kasabalar, yeniden inşa edilmenin ve halkın bir kez daha ayakta durabilmesinin umudu ile dolu. Ancak savaşın getirdiği yıkımı onarmak için zamana, desteğe ve dayanışmaya ihtiyaç var. Suriye halkı, bu yolda kendi adımlarını atmaya devam ediyor.