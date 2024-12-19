A Haber Suriye’de iç savaşın başladığı Dera’da! Savaşın acı yüzü…

Suriye'nin güneyinde, bir zamanlar ülkeyi kasıp kavuran iç savaşın ilk kıvılcımlarının atıldığı Dera, bugün hala yaralarını sarmaya çalışıyor. Yıkılmış binalar, bombalanmış sokaklar ve terk edilmiş evler, savaşın acımasız yüzünün izlerini taşıyor. Ancak, tüm bu yıkıma rağmen, Dera'da hayat yeniden yeşermeye başlıyor.

Savaş öncesi canlı bir ticaret merkezi olan Dera, bugün adeta bir hayalet şehri andırıyor. Bir zamanlar hareketli çarşılarında dolup taşan kalabalıklar yerini enkaz yığınlarına bırakmış. Esnafın kepenk kapattığı, evlerin boşaldığı kentte, yaşam mücadelesi sessizce ama kararlılıkla sürüyor. Suriye'de haber ekibimizle sahadan özel görüntüler aktarmaya devam ediyoruz. Muhabirimiz Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ ile bu kez Suriye'de isyanın başladığı yer olan Dera'dan son durumu ekranlara taşıdı.