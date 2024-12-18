İsrail askerleri Suriye'deki yerleşim alanlarını işgal ediyor! A Haber ekibi gerçekleri görüntüledi: Yardıma engel, gerilime davet!
İsrail’in Suriye’deki adım adım işgal planını A Haber görüntüledi. İsrail tankları, Suriye Kızılayı’nın yardım konvoyuna izin vermedi, namlusunu ise A Haber ekibinin bulunduğu binaya çevirdi. Gerilimin zirveye çıktığı anlar, A Haber ekibinin cesur kamerasıyla dünyaya ulaştı.
A Haber, gazetecilikte bir ilke daha imza atarak İsrail'in Suriye'deki adım adım ilerleyişini ve bölgedeki insanlık dramını tüm çıplaklığıyla görüntüledi. İsrail tanklarının, savaşın yaralarını sarmaya çalışan Suriye Kızılayı'na ait yardım konvoyunun önünü keserek geçiş izni vermediği anlar, bölgede yaşanan gerilimi gözler önüne serdi. İsrail tanklarının namlusunu A Haber ekibinin bulunduğu binaya çevirmesi ise durumu daha da kritik bir boyuta taşıdı. Savaşın gölgesinde görev yapan A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ, bu tarihi anları kaydederek bölgede yaşanan gerçekleri tüm dünyaya aktardı.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: Şam'ın güneyinde İsrail işgal ettiği noktaları genişletiyor. Golan tepeleri'ni aşıp diğer köylere işgal etmeye başladı Karnarnabah bölgesinde köylere hava saldırısı düzenliyor. Bizim bulunduğumuz binanın karşısında keskin nişancı bulunmakta etrafa tanklar yerleştirilmiş durumda.
YARDIMA ENGEL OLUYORLAR
Biz bu noktaya geldikten sonra insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediler. Merkava tankları köylere konuşlandırılmış durumda. Köye girenlere ve girmeye çalışanlara ateş ediyorlar ve geri dönmelerine neden oluyorlar.
NAMLUYU A HABER EKİBİNE ÇEVİRDİLER
Biz güvenlik gerekçesiyle bir binanın içerisinde bulunmaktayız. Golan Tepelere biraz daha ileride ve İsrail tankları namlusunu bizim bulunduğumuz binayı çevirmiş durumda.
Kızılay'dan gelen yardım araçlarına ateş açarak içeri girmelerine izin vermiyorlar. Canlı yayında da görüldüğü üzere yardım için gelen Kızılay aracını geri çevirebilmek adına namusunu üzerlerine çevirdi ve tankın üzerinde 2 akserin bulunduğu görünüyor.
HER BİNANIN ÇATISINDA KESKİN NİŞANCI BULUNMAKTA
Araçların geçmesine izin verdikten sonra namlusu bize çevirdİ. Tanklar bulunduğumuz binaya namlusunu çevirmiş durumda. Çatılarda keskin nişancılarla dolu.
HALKIN KÖYÜ TERK ETMESİNİ İSTİYORLAR
Araçlarıda geri çevirdiler. Yardımların köylere ulaşmaması için saldıralarda bulunuyorlar. Köy halkı bulundukları noktaları terk etsin diye her türlü zorluğu yaratıyorlar.