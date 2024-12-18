İsrail askerleri Suriye’deki yerleşim alanlarını işgal ediyor! A Haber ekibi gerçekleri görüntüledi: Yardıma engel, gerilime davet!

A Haber, gazetecilikte bir ilke daha imza atarak İsrail'in Suriye'deki adım adım ilerleyişini ve bölgedeki insanlık dramını tüm çıplaklığıyla görüntüledi. İsrail tanklarının, savaşın yaralarını sarmaya çalışan Suriye Kızılayı'na ait yardım konvoyunun önünü keserek geçiş izni vermediği anlar, bölgede yaşanan gerilimi gözler önüne serdi. İsrail tanklarının namlusunu A Haber ekibinin bulunduğu binaya çevirmesi ise durumu daha da kritik bir boyuta taşıdı. Savaşın gölgesinde görev yapan A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ, bu tarihi anları kaydederek bölgede yaşanan gerçekleri tüm dünyaya aktardı.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: Şam'ın güneyinde İsrail işgal ettiği noktaları genişletiyor. Golan tepeleri'ni aşıp diğer köylere işgal etmeye başladı Karnarnabah bölgesinde köylere hava saldırısı düzenliyor. Bizim bulunduğumuz binanın karşısında keskin nişancı bulunmakta etrafa tanklar yerleştirilmiş durumda.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

YARDIMA ENGEL OLUYORLAR

Biz bu noktaya geldikten sonra insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediler. Merkava tankları köylere konuşlandırılmış durumda. Köye girenlere ve girmeye çalışanlara ateş ediyorlar ve geri dönmelerine neden oluyorlar.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

NAMLUYU A HABER EKİBİNE ÇEVİRDİLER

Biz güvenlik gerekçesiyle bir binanın içerisinde bulunmaktayız. Golan Tepelere biraz daha ileride ve İsrail tankları namlusunu bizim bulunduğumuz binayı çevirmiş durumda.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Kızılay'dan gelen yardım araçlarına ateş açarak içeri girmelerine izin vermiyorlar. Canlı yayında da görüldüğü üzere yardım için gelen Kızılay aracını geri çevirebilmek adına namusunu üzerlerine çevirdi ve tankın üzerinde 2 akserin bulunduğu görünüyor.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

HER BİNANIN ÇATISINDA KESKİN NİŞANCI BULUNMAKTA

Araçların geçmesine izin verdikten sonra namlusu bize çevirdİ. Tanklar bulunduğumuz binaya namlusunu çevirmiş durumda. Çatılarda keskin nişancılarla dolu.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

HALKIN KÖYÜ TERK ETMESİNİ İSTİYORLAR

Araçlarıda geri çevirdiler. Yardımların köylere ulaşmaması için saldıralarda bulunuyorlar. Köy halkı bulundukları noktaları terk etsin diye her türlü zorluğu yaratıyorlar.