Suriye'ye dönen kız çocuğu Erdoğan'a seslendi: Seni asla unutmayacağım
Esad’ın devrilmesinden sonran ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin sınır kapılarından geçişleri artarak devam ediyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son durumu aktardı. Mikrofonlarımıza konuşan Suriyeli kız çocuğu ise Erdoğan'a seslendi ve 'Bizim arkamızda durdun. Teşekkür ederiz. Seni asla unutmayacağım' dedi.
Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı devrim harekatı 8 Aralık'ta Esad'ın kaçmasıyla son buldu. Suriye'de zulmün sona ermesiyle yeni dönem başladı. 13 yıldır topraklarında uzakta olan vatandaşlar ise geri dönmeye başladı.
Sınır kapılarında hareketlilik artarak devam ediyor. 13 yıllık vatan hasretini giderecek olan Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine davet ediyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son durumu aktardı.
ONURLU VE GÜVENLİ DÖNÜŞ
Yüksel Akalan: Saatler 09.00 olduğunda mesai tam olarak başladığında hareketlilik başlıyor ve akşama kadar artarak devam ediyor. Suriyeli vatandaşlar Esad zulmünün son bulmasıyla birlikte vatanlarına geri dönüşü başladı. Onlar güvenli, onurlu ve istekli şekilde 13 yıldır ayrı kaldıkları topraklarına gidiyorlar.
Burada STK'lar da var ve onlar da buradaki insanlara yardımcı oluyor. Özellikle çocuklar dikkat çekiyor. Onlar vatanlarından istemeden koparıldılar ve savaş ortamında kaçarak buraya geldiler. Şimdi ise geri dönüyorlar.
ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
Mikrofonlarımıza konuşan ve Halep'e giden Suriyeli vatandaş, "Ben Halepliyim şimdi oraya gidiyorum. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Türkiye'de bizim zamanımız mutlu geçti. Çok memnun kaldık. Arsa ve ev var onları tamir edeceğiz. Sonra işe başlayacağız ve çalışacağız. Ailemizle hep beraber gidiyoruz. Akrabalarımız orada her şeyimiz var. Esad'ın düştüğü haberini alıralmaz hemen toplandım. Tüm akrabalara söyledim toplanın gidiyoruz." dedi.
ERDOĞAN'I ASLA UNUTMAYACAĞIZ
Suriyeli bir kız çocuğu ise "Hem Türkiye'yi hem Suriye'yi çok seviyorum. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan çok teşekkür ediyorum. O bizim yanımızda durdu. Türkiye'yi çok seviyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asla unutmayacağım. Suriye'de akrabamız çok var. Yeniden hayata başlayacağız. Türkiye'de benim arkadaşlarım da vardı onlardan ayrıldığım için de üzgünüm. Hem mutluyum hem üzgünüm. Biz 6 yıldır Türkiye'de yaşıyorduk." ifadelerini kullandı.
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