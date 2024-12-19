Suriye’ye dönen kız çocuğu Erdoğan’a seslendi: Seni asla unutmayacağım

Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı devrim harekatı 8 Aralık'ta Esad'ın kaçmasıyla son buldu. Suriye'de zulmün sona ermesiyle yeni dönem başladı. 13 yıldır topraklarında uzakta olan vatandaşlar ise geri dönmeye başladı.

Sınır kapılarında hareketlilik artarak devam ediyor. 13 yıllık vatan hasretini giderecek olan Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine davet ediyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son durumu aktardı.

ONURLU VE GÜVENLİ DÖNÜŞ

Yüksel Akalan: Saatler 09.00 olduğunda mesai tam olarak başladığında hareketlilik başlıyor ve akşama kadar artarak devam ediyor. Suriyeli vatandaşlar Esad zulmünün son bulmasıyla birlikte vatanlarına geri dönüşü başladı. Onlar güvenli, onurlu ve istekli şekilde 13 yıldır ayrı kaldıkları topraklarına gidiyorlar.

Burada STK'lar da var ve onlar da buradaki insanlara yardımcı oluyor. Özellikle çocuklar dikkat çekiyor. Onlar vatanlarından istemeden koparıldılar ve savaş ortamında kaçarak buraya geldiler. Şimdi ise geri dönüyorlar.