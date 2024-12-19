Suriye’nin geleceği ne olacak? Doç. Dr. Olçar: Suriye’de 3 kritik nokta var…

Suriye'de, yıllarca süren çatışmaların ardından yeni bir dönem şekillenmeye başladı. Muhaliflerin Esad rejimine son vermesiyle geçiş süreci gündeme gelirken, askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Suriye'nin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. A Haber'de konuşan Olçar, ülkedeki üç kritik noktaya dikkat çekerek geçiş sürecinin detaylarını anlattı.

ÜÇ KRİTİK NOKTA: PKK/YPG, GOLAN TEPELERİ VE GEÇİCİ HÜKÜMET

Doç. Dr. Olçar, Suriye'de kurulacak masada belirleyici olan saha gerçeklerini vurgulayarak, "Üç önemli nokta var; ilki, PKK/YPG'nin durumu. Bu, devlet dışı bir aktör ve silahlı bir terör örgütü. İkincisi, Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgali. Bu, bir devletin yürüttüğü silahlı harekâtı temsil ediyor. Üçüncü ve en önemli konu ise Şam'daki geçici hükümetin yapısıdır," dedi.

Geçiş sürecinde tüm halkları kapsayan bir yönetim modeli benimsenirken, ülkede ordu ve polis dışında hiçbir grubun silahlı faaliyet göstermesine izin verilmeyecek. Olçar, "HTŞ lideri Colani dahi silah bırakmaya hazır olduklarını ifade etti," diyerek bu konuda bir uzlaşı zemini oluştuğunu belirtti.