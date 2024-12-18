YPG/PKK’nın zulmü Münbiç’te gün yüzüne çıktı! Kanlı rejim mağdurları A Haber’e konuştu: PKK hayatımızı kararttı

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te, terör örgütü YPG/PKK'nın baskı ve zorbalıklarına maruz kalan sivillerin dramı gün yüzüne çıktı. Terör örgütünün Arap nüfusa yönelik insanlık dışı uygulamaları, Suriye Milli Ordusu'nun kenti kontrol altına almasıyla daha net ortaya çıktı. Örgüt tarafından zorla silah altına alınan ve kötü koşullarda yaşamaya zorlanan Suriyeliler, kurtarıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Teslim olan mağdurlar, örgütün tehdit, baskı ve zorbalıklarla kendilerini silahlı çatışmalara dahil ettiğini belirtti. A Haber ekibi, bölgede teslim olanlarla yaptığı görüşmelerde, terör örgütünün sivillere yönelik zulmünü gözler önüne serdi.

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz: SMO'nun arama tarama faaliyetleri devam ediyor çünkü PKK/YPG'li teröristlerin Minbiç'in altında yeni bir Münbiç inşa ettiği belirlendi. O teröristlerin tünellerin altında kaçmaya çalıştıkları SMO tarafından ortaya çıktı. Örgüt tarafından alıkonulan Araplar teslim oldu.

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"Kontrol noktasından alıp zorla askere götürüldüm. Eğitim gördüm ve tünellere bırakıldım. 10 güne yakın tünelde kaldım. Erzakımız sınırlıydı bazı gecelerde 2 kişi çıkıp erzak alıp geri dönüyorlardı. 2 kere ellerinden kaçtım 3'te beni kontrol noktasında yakaladılar."

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"5 ay önce bende kontrol noktasından alındım. Eğitim verdiler zorla ve tünellere bırakıldım."

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"Tünellerde yeşillik verdik, yağmur yağınca su dolardı tüneller o sulardan içerdik. Komutanımızın ismi Mazlum'du. O başımızdaydı."

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"Rakka bölgesindeydim. İlk kontrol noktasında alıp zorla 15 gün eğitim verdiler. Daha sonra zorla kaçtım. Yeniden yakalandım 4 ay yanlarında kaldım Münbiç'e operasyon öncesi tünellere bırakıldım. Birliğimizin başında Yusuf kod adlı bir kişiydi."

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"Beni iş yerimden zorunlu olarak aldılar hatta benden küçüklerde vardı. Zorla eğitim gördüm SMO'nun karşısına siper edildik. Oradaki çatışmada silahları bırakıp kaçtık ama yeniden yakalandık. Tünellerde odalar vardı o odalara kapatıldı, saat başı gözümün önünde biri infaz edildi. Toplamda 8 kişiyi gözümün önünde öldürdüler. İhtiyaç molası için dışarı çıkarıyorlardı ve kafalarına sıkıyorlardı. Kandil'den gelen YPC'liler kontrol ediyorlardı bizi. Tünelleri PKK'nın kadın yapılanması yönetiyordu."

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"18-20 yaşlarındaki gençleri alıp beyinlerini yıkarlardı. Bu SMO'nun operasyonu ile yaşlıları da aldılar. İş yerinden zorla alındım eğitim gördüm tünellere atıldım. Başımızdakiler Kürtçe konuştukları için kim elebaşı anlamazdık."

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"18 yaşındayım sanayide kaportacıydım ve iş yerinde yakalandım. 300 bin rüşvet verdim o zaman bıraktılar beni. 7 aydır içlerindeyim ve 12 gün öncede tünellere bırakıldım. Bize güvenmedikleri için kandiller başımıza nöbetçi bırakırlardı."