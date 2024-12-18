Suriye’nin bilinmeyen 22 cezaevi! Gazeteci Bekir Atacan A Haber’de anlattı
Baas rejimden ve Esad Zulmünden kaçarak Türkiye’ye gelen ve yaşamını burada sürdüren gazeteci Bekir Atacan A Haber’e konuk oldu ve duygularını paylaştı. Bekir Atacan, “Biz 45 yıldır Suriye’ye hiç gitmedik ve oraları göremedik. Arkadaş, akraba ya da toprak diyeceğimiz parçalar bizim için unutuldu. Oranın kokusunu bile almak bizim içim imkansızdı. Bu sadece mesafe olarak değildi.” dedi. Atacan Suriye’de bilinmeyen 22 cezaevini de anlattı.
A Haber'de konuşan gazeteci Berkir Atacan, Suriye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atacan, Esad rejiminin insanlık dışı uygulamalarına dikkat çekerek, ülke genelinde resmi kayıtlarda olmayan 22 gizli cezaevinin varlığını söyledi.
Atacan, korku dolu bir atmosferde yaşanan insan hakları ihlallerinin, Sednaya Hapishanesi gibi bilinen 60 cezaevinin çok ötesinde olduğunu belirtti. Yurt dışında yaşayan Suriyelilerin bile akrabalarına zarar geleceği korkusuyla yaşadıklarını, kendisinin de şahsi korkudan ziyade soydaşlarının güvenliği için endişe duyduğunu ifade etti.
TOPLU MEZARLAR VE YENİ İDDİALAR:
Bekir Atacan, Suriye'nin farklı bölgelerinde bulunan toplu mezarların ufak çaplı katliamların göstergesi olduğunu ve daha büyük toplu mezarların ortaya çıkmasının an meselesi olduğunu söyledi. Hama, Humus, Lazkiye, Rakka ve Deyri Zor gibi bölgelerden gelecek haberlerin daha korkunç olacağını belirten Atacan, şu anda sadece Şam'dan bazı örneklerin görüldüğünü, asıl büyük katliamların henüz gün yüzüne çıkmadığını belirtti.
KAYITSIZ 22 ÖLÜM EVİ
Bekir Atacan, yurt dışına kaçan ve cezaevlerinde görev almış bir subaydan aldığı listeye göre, resmi kayıtlarda olmayan 22 gizli cezaevinin varlığından bahsetti. Bu yerlerin hastane, öğretmenevi veya istihbarat merkezi gibi isimlerle gizlendiğini, burada işkence yapılıp insanların öldürüldüğünü söyledi. Atacan, bu bilgileri kendisine ulaştıran subayın ifadesine dayanarak, benzer yerlerin çok daha fazla olabileceği endişesini dile getirdi.