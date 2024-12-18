Suriye’nin bilinmeyen 22 cezaevi! Gazeteci Bekir Atacan A Haber’de anlattı

Toplu mezarlar çıkmaya devam edecek! (Ekran görüntüsü / A Haber)

KAYITSIZ 22 ÖLÜM EVİ

Bekir Atacan, yurt dışına kaçan ve cezaevlerinde görev almış bir subaydan aldığı listeye göre, resmi kayıtlarda olmayan 22 gizli cezaevinin varlığından bahsetti. Bu yerlerin hastane, öğretmenevi veya istihbarat merkezi gibi isimlerle gizlendiğini, burada işkence yapılıp insanların öldürüldüğünü söyledi. Atacan, bu bilgileri kendisine ulaştıran subayın ifadesine dayanarak, benzer yerlerin çok daha fazla olabileceği endişesini dile getirdi.