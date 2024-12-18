Suriye’de rejimin askerleri af için başvuruyor kimlikleri geri veriyor

Başvuru sürecinde, askerlerin kimlik bilgileri kayıt altına alınıyor, parmak izleri ve imzaları alınıyor ve fotoğrafları çekiliyor.

Başvuru numarası verilen askerler, ilerleyen günlerde yapılacak soruşturmanın ardından tekrar askere çağrılabilecekler. Ancak şu an için kimliklerini teslim ederek askerlikten muaf olma taleplerini resmi olarak iletmiş oluyorlar. Burada hiçbir kötü muamele yapılmıyor.

Devrilen rejimin askerleri kimliklerini teslim ediyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

REJİM KORKUSU YAŞIYORLAR

Başvuru yapanlar arasında hem maaşlı askerler hem de zorunlu olarak askere alınanlar bulunuyor. Bazıları, rejimin korkusuyla yüzlerini gizlemeye çalışırken, bazıları ise rahat bir şekilde işlemlerini gerçekleştiriyor. Çoğu askerlik görevinden ayrılmanın mutluluğunu yaşarken bazıları da geleceğe dair endişeler taşıyor.

Başvuru yapan askerler kayıt altına alınıyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

GENERALLER AFFA DAHAİL DEĞİL

Suriye Milli Ordusu ve İdlibli muhaliflerin askerleri de af başvurusunda bulunabiliyor. Rejimin üst düzey generalleri ise affa dahil edilmiyor ve aranıyorlar. Ancak suça bulaşmayan, halkına silah doğrultmayan askerler, bu süreçten faydalanabiliyor.

Maaşlı olan veya zorla askere alınanlar muhaliflere teslim oldu! (Ekran görüntüsü / A Haber)

TOPLUMA KAZANDIRMA

İlerleyen günlerde, ihtiyaç halinde, bu kişiler yeniden askere çağrılabilecek. Ancak şu an için, af başvurularını yaparak askerlikten ayrılma talebinde bulunuyorlar. Bu durum Suriye'de hayatın normalleşmesi ve eski askerlerin topluma yeniden kazandırılması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.