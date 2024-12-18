Tarihi Şam-Halep uçuşu! Suriye’de normalleşmenin simgesi

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Fırat Demirkol, Şam'dan Halep'e gerçekleştirilen sivil uçuşun Suriye hava sahasının güvenliği ve normalleşmesi açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı. Demirkol, uzun süredir belirsizliğini koruyan hava sahası kontrolünün bu uçuşla birlikte netleştiğini ve sivil havacılığın yeniden canlandığını belirtti. Türkiye gibi ülkelerde günlük yüzlerce uçuşun sıradan bir durum olduğunu, ancak Suriye için bunun önemli bir adım olduğunu ifade etti.

TARİHİ ŞAM-HALEP UÇUŞU! NORMALLEŞMENİN SİMGESİ Demirkol, ulaşım özgürlüğünün Suriye halkı için uzun süredir ulaşılamayan bir hak olduğunu, bu uçuşun ise büyük bir coşku yarattığını söyledi. Bu durumun, egemen bir devlet ve özgür bir halk olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini ekledi. Sembolik de olsa bu uçuşun, Suriye halkının seyahat hakkını elde etmesi ve yaşam koşullarının iyileşmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Uluslararası kontroller ve standartlar nedeniyle Suriye'deki hava trafiğinin bir anda eski haline dönmesinin mümkün olmadığını belirten Demirkol, bu başlangıcın umut verici olduğunu ve uluslararası uçuşların da başlamasını beklediklerini ifade etti.