Tarihi Şam-Halep uçuşu! Suriye'de normalleşmenin simgesi
Esad rejiminin devrilmesine giden operasyonlar sırasında kapatılan Şam Havalimanı bugün yeniden açıldı. Havalimanından ilk uçuş Halep'e yapıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Fırat Demirkol değerlendirdi.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Fırat Demirkol, Şam'dan Halep'e gerçekleştirilen sivil uçuşun Suriye hava sahasının güvenliği ve normalleşmesi açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı. Demirkol, uzun süredir belirsizliğini koruyan hava sahası kontrolünün bu uçuşla birlikte netleştiğini ve sivil havacılığın yeniden canlandığını belirtti. Türkiye gibi ülkelerde günlük yüzlerce uçuşun sıradan bir durum olduğunu, ancak Suriye için bunun önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Demirkol, ulaşım özgürlüğünün Suriye halkı için uzun süredir ulaşılamayan bir hak olduğunu, bu uçuşun ise büyük bir coşku yarattığını söyledi. Bu durumun, egemen bir devlet ve özgür bir halk olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini ekledi. Sembolik de olsa bu uçuşun, Suriye halkının seyahat hakkını elde etmesi ve yaşam koşullarının iyileşmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.
Uluslararası kontroller ve standartlar nedeniyle Suriye'deki hava trafiğinin bir anda eski haline dönmesinin mümkün olmadığını belirten Demirkol, bu başlangıcın umut verici olduğunu ve uluslararası uçuşların da başlamasını beklediklerini ifade etti.
TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASI
Dr. Demirkol, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne sahip üniter bir Suriye istediğini ve HTŞ'den de benzer açıklamalar geldiğini hatırlattı. Suriye'deki sürecin beklenenden hızlı ve olumlu ilerlediğini belirten Demirkol, HTŞ ve diğer muhalif gruplar üzerinden Türkiye kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılsa da, mevcut durumun oldukça pozitif olduğunu ve tüm tarafların yapıcı bir şekilde hareket ettiğini söyledi. 61 yıldır baskıcı bir rejim altında yaşayan ve son 13 yıldır iç savaşın acılarını çeken Suriye halkının artık yaralarını sarmak istediğini vurguladı.
Demirkol, Türkiye'nin Esad zamanında Suriye'den beklentilerinin, halk üzerindeki baskıya son verilmesi, terör varlığının Türkiye'nin kamu güvenliğini tehdit etmemesi ve egemen bir devlet olarak Suriye'nin terör gruplarına müsaade etmemesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin hedefinin, egemen ve mutlu bir Suriye halkı olduğunu ve kimsenin toprağına göz dikilmediğini ifade etti.
COLANİ'NİN MESAJI VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ
HTŞ lideri Colani'nin, Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye'nin özel bir yere sahip olduğunu ve öncelikli olduğunu söylediğini belirten Demirkol, Türkiye'nin bugüne kadar mazlumların ve masumların yanında yer aldığını ve yapıcı adımlar attığını vurguladı. Suriye'de tüm tarafların itidalli davranmasının sebebinin Türkiye'nin yol göstericiliği olduğunu ifade etti. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a giderek Emevi Camii'nde namaz kılması ve Colani ile görüşmesinin, tecrübeli ve sakin bir devlet aklının göstergesi olduğunu söyledi. Demirkol, Suriye'deki tüm tarafların zorlandıkları anlarda Türkiye'den fikir aldıklarını belirtti.