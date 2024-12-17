PKK/YPG’nin Münbiç’teki gizli tünel ağı çözüldü! Kilometrelerce uzun gizli geçitleri A Haber görüntüledi

Suriye'de terörden temizlenen Münbiç'te, terör örgütü PKK/YPG'nin inşa ettiği yeni tünel ağı ortaya çıkarıldı. A Haber ekiplerinden Sinan Yılmaz ve Senat Destanoğlu, bölgedeki çalışmaları yerinde görüntüleyerek teröristlerin izlediği taktikleri gözler önüne serdi. Tünellerin içerisinde hala patlamaların meydana geldiğini ifade eden Yılmaz, "tünellerin içerisinde hala teröristler bulunuyor" ifadelerini kullandı. İşte o özel görüntüler...

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz: SMO'nun askerleri yerin altındaki tünellerde arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Şu an Münbiç'te bulunan bir hastanenin altındayız ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde bir tünel tespit edildi. Bu tünellerin girişleri bulundu fakat çıkışları var mı hala muamma. Bu tünelinde çıkışının Kamışlı'ya doğru ilerlediğini söyleyebiliriz.

PKK/YPG'li teröristlerin hastanenin altında yaralananları tedavi ettiklerine dair bilgilerde öğrenildi. Dolayısyla birçok noktada yaralanan teröristler yer altı hastanelerinde iyileştirildi. Tünelde bulunan yastıklardan ve çöplerden burada barındıkları da anlaşılıyor.

Tünelin içerisinde patlama sesleri duyuluyor ve teröristlerin yerleştirdiği mayınların patladığına dair bilgi veriliyor bizlere. Kaçtıktan sonra çok sayıda mühimmatın da buralarda patlatıldığı öğrenildi. Örgüt üyeleri bu tüneli yapmak için 8 yıl uğraşmış.

SMO askeri: Burada o kadar çok tünel var ki içlerinde hala terörist bulunuyor. Bazılarını biz yakalıyoruz bazıları da kendileri teslim ediyor ya da kaçırıyorlar.

Burası PKK/YPG'nini mühimmat deposu. Çok sayıda işaret fişeği ve bomba bulunmakta. Buradan ayrılmadan öncede mühimmatları yok ettiklerinden dolayı hem yanık izleri duruyor hemde kokusu tüm tüneli sarmış durumda. Örgüt mensupları kaçarken arkalarına bile bakmamış ve kıyafetlerini dahi burada bırakmışlar.

Tünellere koydukları tabelalar sayesinde de yollarını kaybetmiyorlar. Fırat'a giden yol Deri'ye giden yol diye tüm yol ayrımları ayarlanmış durumda.