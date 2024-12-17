Rejimin gölgesinde kaybolan hayatlar! Ailelerin sessiz çığlığı hastane duvarlarına yansıdı

Suriye'de iç savaşın ve rejim baskısının gölgesinde binlerce insan kayboldu. Aileler, yıllardır kaybolan yakınlarını bulma umuduyla mücadele ediyor. Şam'da bir hastanenin duvarları, bu acı arayışın sessiz tanığı hâline geldi. Hastane duvarlarını kaplayan kayıp ilanları, her biri ayrı bir trajediye işaret ediyor. A Haber ekibi, bu çaresiz bekleyişe ve umudun hiç sönmeyen ışığına tanıklık etti.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: Esad rejimi arkasında koca bir enkaz, kayıp binlerce insan ve çok sayıda toplu insan bıraktı. Kayıplar aileler Şam'da bulunan pek çok panoya yakınlarının resmini asmış durumda. Buldukları her duvara bir umut olsun diye fotoğrafları asıyorlar.

Her duvarda farklı insanların adresleri iletişim bilgileri var. Burası devlet hastanesinin giriş kapısında bulunan yer ve belki hastaneye getirilir belki bir yerlerde yaralıdırlar diye ümitle bekliyorlar.

Bir taraftan da toplu mezarlar bulunuyor ve insanaların kemikleri o mezarlardan çıkarılıyor. Binlerce kişi katledildi, mahalle aralarında bile mezarlar bulundu. Küçük çocuklar bile aranıyor. Duvar olduğu gibi kayıpların fotoğrafları ile dolu. Sadece burası değil birçok meydan bu fotoğraflarla dolu.

Bizi burada gördüklerinde yakınlarının fotoğraflarını gösteriyorlar belki bir umut bulunur diye. Hepsinin çaresiz bekleyişi sürüyor. Kimi eşini kimi kardeşini kimi de evladını arıyor. Esad rejimi bu insanları sadece vatansız değil ailesiz de bıraktı.