Suriye'ye dönüşler sürüyor! 19 yaşındaki genç Türkiye’ye seslendi: Sizi de bekleriz
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin sınır kapılarından geçişleri devam ediyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan son durumu aktardı. Mikrofonlarımıza konuşan 19 yaşına giren Suriyeli genç, “6 yaşındayken Türkiye’ye geldik 13 senedir hiç görmedim. Ailem ile beraber şimdi Halep’e gidiyoruz. Çok mutluyuz. Türkiye bizi misafir etti ve iyi baktı. Biz burada okuduk, çalıştık ve yaşadık. Şimdi dönüyoruz. Türkiye’ye teşekkür ederiz. Tüm Türkiye’yi de Suriye’ye bekleriz.” dedi.
Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin vatanlarına dönüşleri sürüyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalık gözleniyor. Geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, gerekli yasal işlemleri tamamladıktan sonra sınır kapısından geçiş yapıyor.
ONURLU BİR GİDİŞ
Sınır kapısında kurulan mobil göç noktalarında kimlik kontrolü ve GBT sorguları gerçekleştiriliyor. Kimliği olmayanların parmak izi alınıyor ve işlemler tamamlandıktan sonra sığınmacılar konaklama tesislerine alınıyor. Belirli bir sayıya ulaşıldığında ise güvenli ve onurlu bir şekilde Suriye'ye geçişleri sağlanıyor.
AİLELERİYLE BERABER VATANLARINA DÖNÜYORLAR
Dönüş yapanlar arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor. Bazıları Suriye'de doğmuş ve iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmışken, bazıları ise Türkiye'de doğup büyüdü. Şimdi, Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte aileleriyle beraber vatanlarına dönüyorlar. Türkiye'de eğitim gören çocuklar da Suriye'de eğitimlerine devam etmek için dönüş yolculuğuna çıktı.
HEDİYELER GÖTÜRÜYORLAR
Dönüş yapan Suriyeliler, yanlarında akraba ve dostlarına götürmek üzere hediyeler de taşıyor. Bir yandan vatanlarına dönmenin sevincini yaşarken, bir yandan da Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşıyorlar. Birçok Suriyeli için Türkiye, ikinci vatanları olmuş durumda.
DÖNÜŞLER ARTARAK DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına paralel olarak, Suriyeli sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için çalışmalar devam ediyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'nın yanı sıra Hatay'daki üç sınır kapısında da dönüşler sürüyor.
TÜRK HALKINA SESLENDİ
Mikrofonlarımıza konuşan 19 yaşına giren Suriyeli genç, "6 yaşındayken Türkiye'ye geldik 13 senedir hiç görmedim. Ailem ile beraber şimdi Halep'e gidiyoruz. Çok mutluyuz. Türkiye bizi misafir etti ve iyi baktı. Biz burada okuduk, çalıştık ve yaşadık. Şimdi dönüyoruz. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Tüm Türkiye'yi de Suriye'ye bekleriz." dedi.
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