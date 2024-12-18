Suriye’ye dönüşler sürüyor! 19 yaşındaki genç Türkiye’ye seslendi: Sizi de bekleriz

Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin vatanlarına dönüşleri sürüyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalık gözleniyor. Geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, gerekli yasal işlemleri tamamladıktan sonra sınır kapısından geçiş yapıyor.

ONURLU BİR GİDİŞ

Sınır kapısında kurulan mobil göç noktalarında kimlik kontrolü ve GBT sorguları gerçekleştiriliyor. Kimliği olmayanların parmak izi alınıyor ve işlemler tamamlandıktan sonra sığınmacılar konaklama tesislerine alınıyor. Belirli bir sayıya ulaşıldığında ise güvenli ve onurlu bir şekilde Suriye'ye geçişleri sağlanıyor.

AİLELERİYLE BERABER VATANLARINA DÖNÜYORLAR

Dönüş yapanlar arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor. Bazıları Suriye'de doğmuş ve iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmışken, bazıları ise Türkiye'de doğup büyüdü. Şimdi, Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte aileleriyle beraber vatanlarına dönüyorlar. Türkiye'de eğitim gören çocuklar da Suriye'de eğitimlerine devam etmek için dönüş yolculuğuna çıktı.