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Haberler Dünya Videoları PKK/YPG'nin tünel ağı A Haber kameralarında! Yüksekliği 2 metreyi bulan kilometrelerce uzun ağ
PKK/YPG’nin tünel ağı A Haber kameralarında! Yüksekliği 2 metreyi bulan kilometrelerce uzun ağ

PKK/YPG'nin tünel ağı A Haber kameralarında! Yüksekliği 2 metreyi bulan kilometrelerce uzun ağ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.12.2024 18:26
Terörden arındırılan Münbiç’te PKK/YPG’li teröristlerin bölgede oluşturduğu tünel ağı A Haber kameraları tarafından görüntülendi. Ekiplerimizden Sinan Yılmaz ve Senat Destanoğlu, bölgedeki sıcak gelişmeleri yerinde takip ederek teröristlerin sinsi planlarını gözler önüne serdi. A Haber’in ulaştığı bu özel görüntüler, Münbiç’te terör örgütünün bıraktığı izleri ve bölge halkına yaşattığı korku dolu günlerin kalıntılarını bir kez daha ortaya koydu. İşte o özel anlar...
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PKK/YPG’nin tünel ağı A Haber kameralarında! Yüksekliği 2 metreyi bulan kilometrelerce uzun ağ
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