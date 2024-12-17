PKK/YPG’nin tünel ağı A Haber kameralarında! Yüksekliği 2 metreyi bulan kilometrelerce uzun ağ

Terörden arındırılan Münbiç’te PKK/YPG’li teröristlerin bölgede oluşturduğu tünel ağı A Haber kameraları tarafından görüntülendi. Ekiplerimizden Sinan Yılmaz ve Senat Destanoğlu, bölgedeki sıcak gelişmeleri yerinde takip ederek teröristlerin sinsi planlarını gözler önüne serdi. A Haber’in ulaştığı bu özel görüntüler, Münbiç’te terör örgütünün bıraktığı izleri ve bölge halkına yaşattığı korku dolu günlerin kalıntılarını bir kez daha ortaya koydu. İşte o özel anlar...

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