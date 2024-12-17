Esad’ın işkencecileri masumları katletti! İşte o katiller listesi…
Esad rejimi yıkıldı, işkenceci generalleri gün yüzüne çıktı. Kimi Sednaya'da kimi ise Doğu Guta'da katliamlarını yaptı. Peki o generaller kimlerdi? İşte tüm detaylar…
Suriye'de muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinden sonra ülkede yaşanan işkenceler de gün yüzüne çıktı. Sednaya ve diğer hapishanelerde masum insanlara 72 farklı işkence yöntemi uygulandı. Devrik Esad'ın işkenceci generalleri binlerce masum insanı acımadan katletti.
UYUŞTURUCU BARONU MAHİR ESAD
En başta devrik lider Esad'ın kardeşi Mahir Esad bulunuyor. Yıkılan rejimin 4. Tümen Komutanı olan kardeş Mahir Esad Sednaya Hapishanesi'nde 2008'deki katliamın hazırlayıcılarındandı. Ayrıca "captagon" adlı uyuşturucu maddelerin güvence altına alınmasında kilit rol üstleniyordu.
İşkenceci generallerin bir diğeri Cemil El Hasan'dı. Hasan, Hava Kuvveleri İstihbarat Müdürlüğünün direktörüydü. Suriye hapishanelerindeki tutuklulara yaptığı ağır işkencelerle ve patlayıcı varillerin yapımındaki rolüyle biliniyordu. "Bir milyon insanı öldürmeye hazırım" sözüyle adını duyurmuştu. 1982 hama katliamının tekrarlanmasını savundu.
KONTROL DIŞI BÖLGELERİ İMHA ETTİ
Rejimin "kaplan" lakaplı saha komutanı ve hava destekli operasyonların lideri ise Süheyl Hasan'dı. "Yakıp yıkma" politikasıyla kontrol dışı bölgeleri imha etti. Muhalif bölgelerde sert taktikler uyguladı ve kimyasal silah kullanımıyla tanınıyordu.
KİMYASAL SİLAH…
Diğer bir işkenceci General Ali Memlük. Esad rejiminde Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İstihbarat Uzmanıydı. Rejimin gizli zulüm politikalarının en önemli uygulayıcısıydı. Kimyasal silahların geliştirmesinde ve muhaliflere karşı kullanımında payı büyüktü. Hapishanelerdeki tutuklular üzerinde kimyasal testler yapılmasını denetledi.
HAMA KATLİAMININ BAŞ SORUMLUSU
İçişleri Bakanı Muhammed Rahmun ise yeraltı hücrelerinde fiziksel ve psikolojik işkenceler yaptırdı. Ve Herasta'daki ölüm şubesi olarak bilinen birimin yöneticisiydi. Züheyr Esad da hama katliamının baş sorumlularındandı. Hafız Esad'ın üvey kardeşi ve 90. Tugay Komutanıydı. İnsanlık suçu işleyen Züheyr Esad açlık ve gıda ambargolarıyla halkı ölüme mahkum etti. Şam kırsalında rejim muhaliflerini cezalandırma taktikleri geliştirdi.
ZULÜM VE ŞİDDETİN SEMBOLİK İSMİ
Dera Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı ve Esad'ın kuzeni Atıf Necib ise 2011'deki ayaklanmanın zor kullanarak bastırılmasını sağlayan generallerden biriydi. Özgürlük sloganları yazan çocukları tutuklamasıyla protestoları ateşledi. Yaptıklarıyla halk içinde zulüm ve şiddetin sembolik ismi oldu.
ASKER DEĞİL CANİLER TOPLULUĞU
Tümgeneral ve Başbakanlık Sarayı'nda Güvenlik ve Askeri Ofis Direktörü Bessam Merhec El Hasan da hava saldırılılarını yöneten birimlerin lideriydi. Rejim güçlerinin suç planlarını koordine ediyordu.
İnsan hakları ihlallerinde adı çokça geçen isimlerinden biri olan Muhammed Dib Zeytun ise rejim yönetiminde tümgeneral ve devlet güvenlik idaresi direktörüydü. Esad rejiminin zulüm politikalarının uygulanmasında aktif rol oynadı. Muhalif hareketlere karşı yoğun baskı uygulayan yöneticilerdendi.
GÜVENLİĞİ VE KATLİAMIN KİLİT İSMİ
General Talal Mahluf da işkenceciler listesinde yer alana bir isimdi. Mahluf, Esad'ın kuzeniydi. Tuğgeneral ve Cumhuriyet Muhafızları'nın komutanıydı. Rejim güvenlik güçlerini yöneten kilit isimdi. Doğu Guta'da on binlerce kişinin katledildiği saldırılara öncülük etti.