Esad’ın işkencecileri masumları katletti! İşte o katiller listesi…

Yeraltı hücrelerinde işkence! (Ekran görüntüsü / A Haber)

HAMA KATLİAMININ BAŞ SORUMLUSU

İçişleri Bakanı Muhammed Rahmun ise yeraltı hücrelerinde fiziksel ve psikolojik işkenceler yaptırdı. Ve Herasta'daki ölüm şubesi olarak bilinen birimin yöneticisiydi. Züheyr Esad da hama katliamının baş sorumlularındandı. Hafız Esad'ın üvey kardeşi ve 90. Tugay Komutanıydı. İnsanlık suçu işleyen Züheyr Esad açlık ve gıda ambargolarıyla halkı ölüme mahkum etti. Şam kırsalında rejim muhaliflerini cezalandırma taktikleri geliştirdi.

ZULÜM VE ŞİDDETİN SEMBOLİK İSMİ

Dera Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı ve Esad'ın kuzeni Atıf Necib ise 2011'deki ayaklanmanın zor kullanarak bastırılmasını sağlayan generallerden biriydi. Özgürlük sloganları yazan çocukları tutuklamasıyla protestoları ateşledi. Yaptıklarıyla halk içinde zulüm ve şiddetin sembolik ismi oldu.