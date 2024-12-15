Çakallar sofrası! Arka plandaki kirli iş birliğini A Haber’de anlatıp o bölgeyi işaret etti: Terör son nefesini verecek

"BİRÇOK BELGE ELE GEÇTİ"

Gider gitmez eyvah milli bir hükümet iş başına gelir Golan'ı elimden alır bir de yetmez bana saldırırsa halim nice olur. O zaman ne yapmalı? Donanmayı vurmalı, kritik mühimmat depoları silahların olduğu yerler buralar vurulmalı. İstihbarat merkezi vurulmalı ki o belgeler ortaya çıkmasın.

Benim aldığım bilgi teyit etmediğim birçok belgenin ele geçtiği yönünde. Bunları ileride göreceğiz. İsrail tablosu bu.