Çakallar sofrası! Arka plandaki kirli iş birliğini A Haber’de anlatıp o bölgeyi işaret etti: Terör son nefesini verecek

Suriye'de 61 yıl sonra Baas, 53 yıl sonra da Esad rejimi sona erdi. Peki Suriye haritası 12 günde nasıl değişti? Bundan sonra neler olacak? Suriye Milli Ordusu (SMO) hangi bölgelerde ilerliyor?
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, canlı yayında A Haber Spikeri Merve Özkan'ın sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ÇAKALLAR SOFRASI
Suriye'de her şey oldubitti gül bahçesi her yer sadece dönüş konuşuluyor değil. Aynı zamanda terörle mücadele konuşuluyor. Aynı zamanda çakallar sofrası burası. Sayın Erdoğan'ın burada tabloyu çizip de kolay değil verdiğimiz mücadele demesi o kadar yerinde bir tespit ki. İngiltere, Fransa, Almanya, İran, Rusya, ABD, İsrail şu ufacık yerde. Bütün bunlarla görünmeyen savaşı veren de bir Türkiye var. ABD ayrı geliyor Rusya ayrı telde İsrail denilen katil bir başka teranede.
ARKA PLANDA KİRLİ İŞ BİRLİKLERİ
İsrail'in dün ve ilk günden beri yaptığı Lazkiye, Tartus, Hama, Humus, Şam, Suveyde bunlar bombaladığı yerler.
Yayınlarda hep ısrarla hep vurguladığım rejimler arası bir iş birliği. İran, İsrail, Suriye ve bu bahsettiğim hattaki arka plandaki kirli iş birlikleri. Belki dinleyenlere fantezi gelebilirdi İran ile İsrail nasıl iş birliği içinde olur diye. Beraber katletmediler mi bu coğrafyayı Hizbullah üzerinden?
İSRAİL NEDEN ŞİMDİ HAREKETE GEÇTİ?
Bahsetmiş olduğum ilişkinin en yakın ispatı şu an yaşananlar. Niye İsrail bu kadar bilgiye sahipti de düne kadar hiç buraları vurmazdı vurmadı veya ihtiyaç hissetmedi şimdi bunları vurmaya başladı? Niye? Çünkü Esad'dan bir tehlike gelmeyeceğini biliyordu. Arka planda dostu iş birliği içinde olduğu yol arkadaşı. Esad varken bize kimse ahkam kesemez diyebiliyordu.
"BİRÇOK BELGE ELE GEÇTİ"
Gider gitmez eyvah milli bir hükümet iş başına gelir Golan'ı elimden alır bir de yetmez bana saldırırsa halim nice olur. O zaman ne yapmalı? Donanmayı vurmalı, kritik mühimmat depoları silahların olduğu yerler buralar vurulmalı. İstihbarat merkezi vurulmalı ki o belgeler ortaya çıkmasın.
Benim aldığım bilgi teyit etmediğim birçok belgenin ele geçtiği yönünde. Bunları ileride göreceğiz. İsrail tablosu bu.
SURİYE'DE SAHADA SON DURUM NE?
Terörle mücadele anlamında Deyrizor, Ebu Kemal, şu bölge de aşağı yukarı maviye boyandı temizlendi. Fırat'ın batısında yer kalmadı. Tişrin Barajı dün ele geçti. Ayn el Arap'ın kapısı çalındı demektir bu. Orada da ciddi işler yürüyor. Rakka zaten aşiretler şu an ciddi bir mücadelesinin içerisinde SMO'ya iş kalmadan belki de olayı kurtaracaklar.
TERÖR SON NEFESİNİ VERECEK
Esas işin sıkışacağı yer Haseke ve Kamışlı. Yani şu bölge. Burada son hesap görülecek ve terörün son nefesini vereceği yer diye ben Suriye'yi hep adlandırırım ama bölge neresi? Onu kestirmek zordu. Deyrizor'du benim beklentim. Ama herhalde tersi olacak. Kamışlı, Haseke bölgesinde son nefesle birlikte iki bölge Irak ve Suriye'den artı Türkiye'den terör ayıklanmıştır diyeceğiz inşallah.