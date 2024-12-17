Esad rejiminin kanlı yüzü! Toplu mezarlar ve gizli hücreler…

Esad rejimi yıllardır Suriye halkını kontrol altına almak için sistematik işkence ve baskı yöntemleri uyguladı. Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber'e yaptığı değerlendirmelerde rejimin işkenceyi bir yönetim aracı olarak nasıl kullandığını ortaya koydu. Gizli hücreler, toplu mezarlar ve istihbarat merkezleri görünümündeki işkencehaneler, Esad rejiminin insanlık suçlarının somut delilleri olarak öne çıkıyor.

İSTİHBARAT MERKEZLERİ Mİ, İŞKENCEHANELER Mİ?

Dr. Eray Güçlüer, rejimin üzerinde durduğu önemli bir noktaya dikkat çekerek, "İstihbarat merkezi adı altında kurulan yapıların gerçekte halkı baskı altına almak için kurulan işkence merkezleri olduğunu görüyoruz. Normal bir istihbarat merkezinde analiz ve değerlendirme yapılır; ancak burada kapılar ardında hücreler ve akla hayale sığmaz işkence yöntemleri var," dedi.

Dr. Güclüer, dünya genelinde istihbarat merkezlerinin dışarıdan özellikle kapalı ve gizli yapılarla öne çıktığını, fakat bu merkezlerin temel işlevlerinin bilgi toplamak ve analiz etmek olduğuna vurgu yaptı. Suriye'de ise bu binalar, hücrelerle dolu işkencehanelere dönüştürülerek rejimin baskı aracı haline gelmiş durumda.

KİMLİKSİZ HALK: VAR OLMAYANLAR

Esad rejimi sadece fiziksel işkenceyle değil aynı zamanda kimliksizleştirme politikalarıyla da insanlığı hedef alıyor. Dr. Güçlüer, özellikle Suriye'nin kuzeyinde yaşayan binlerce Kürt'e yıllarca kimlik verilmediğini belirtti. "Kimliksiz insanlar, kim olduğunu ispatlayamıyorlar. Bu yüzden basit bir isim benzerliği bile insanların günlerce sorgulanmasına ve işkence görmesine neden olabiliyor," diye konuştu. Rejimin bu yöntemle toplumu bölerek ve kimliksizleştirerek kontrol ettiğine dikkat çekti.