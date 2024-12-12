Esad savaş suçlarından yargılanacak mı? Prof. Dr. Selami Kuran UCM’yi işaret etti
Suriye’deki Baas rejiminin çöküşü ve devrik lider Beşşar Esad’ın Rusya’ya sığınması, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili yargılamaların mümkün olup olmadığını gündeme getirdi. A Haber’e konuşan Prof. Dr. Selami Kuran, Esad’ın yargılanma ihtimallerini hukuki açıdan değerlendirdi.
Prof. Dr. Selami Kuran, Baas rejiminin 61 yıl sonra çökmesinin Suriye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Rejim döneminde işlenen savaş suçları ve kitlesel işkencelerin uluslararası hukuk açısından hesap verilmesi gereken ağır suçlar olduğunu vurguladı.
Suriye'nin Roma Statüsü'ne taraf olmaması nedeniyle, Esad'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) doğrudan yargılanması mümkün görünmüyor. Ancak Prof. Dr. Kuran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bir kararıyla bu sürecin başlatılabileceğini belirtti. Ancak Rusya'nın veto hakkı bu yolu tıkıyor.
YENİ HÜKÜMETİN ROLÜ ÖNEMLİ
Kuran'a göre, Esad'ın yargılanması için en olası senaryo, Suriye'de kurulacak yeni hükümetin UCM'ye geçici yetki vermesi ya da Roma Statüsü'ne taraf olması. Böyle bir adım, Esad ve diğer rejim yöneticilerinin yargılanmasının önünü açabilir.
BM'NİN ROLÜ VE SORUŞTURMA MEKANİZMALARI
Birleşmiş Milletler'in çatışma bölgelerinde insan haklarını korumak için harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Kuran, BM'nin mevcut soruşturma komisyonlarının topladığı bilgi ve belgelerin UCM'ye aktarılabileceğini söyledi.
ESAD VE NETANYAHU AYNI SUÇLARI İŞLEDİ
Kuran, Esad'ın insanlığa karşı işlediği suçların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işlediği suçlardan farklı olmadığını belirterek, her iki liderin de yargılanmasının uluslararası hukuk açısından önemli olduğunu ifade etti.
ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
Prof. Dr. Kuran, Suriye'de yeni kurulacak hükümetin bir an önce uluslararası adalet mekanizmalarını harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı. Esad ve rejim sorumlularının yargılanmasının, Suriye halkının adalet beklentilerini karşılamada kritik bir adım olacağına dikkat çekti.