Esad savaş suçlarından yargılanacak mı? Prof. Dr. Selami Kuran UCM’yi işaret etti

Prof. Dr. Selami Kuran, Baas rejiminin 61 yıl sonra çökmesinin Suriye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Rejim döneminde işlenen savaş suçları ve kitlesel işkencelerin uluslararası hukuk açısından hesap verilmesi gereken ağır suçlar olduğunu vurguladı.

Esad savaş suçlarından yargılanacak mı? ESAD SAVAŞ SUÇLARINDAN YARGILANACAK MI? SAVAŞ SUÇLARI VE ULUSLARARASI HUKUK

Suriye'nin Roma Statüsü'ne taraf olmaması nedeniyle, Esad'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) doğrudan yargılanması mümkün görünmüyor. Ancak Prof. Dr. Kuran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bir kararıyla bu sürecin başlatılabileceğini belirtti. Ancak Rusya'nın veto hakkı bu yolu tıkıyor.

YENİ HÜKÜMETİN ROLÜ ÖNEMLİ

Kuran'a göre, Esad'ın yargılanması için en olası senaryo, Suriye'de kurulacak yeni hükümetin UCM'ye geçici yetki vermesi ya da Roma Statüsü'ne taraf olması. Böyle bir adım, Esad ve diğer rejim yöneticilerinin yargılanmasının önünü açabilir.

Esad'ın yargılanması için UCM'yi işaret etti! (Ekran görüntüsü / A Haber)f

BM'NİN ROLÜ VE SORUŞTURMA MEKANİZMALARI

Birleşmiş Milletler'in çatışma bölgelerinde insan haklarını korumak için harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Kuran, BM'nin mevcut soruşturma komisyonlarının topladığı bilgi ve belgelerin UCM'ye aktarılabileceğini söyledi.

ESAD VE NETANYAHU AYNI SUÇLARI İŞLEDİ

Kuran, Esad'ın insanlığa karşı işlediği suçların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işlediği suçlardan farklı olmadığını belirterek, her iki liderin de yargılanmasının uluslararası hukuk açısından önemli olduğunu ifade etti.

BMGK'de Rusya yargılanma yolunu tıkayabilirler (Ekran görüntüsü / A Haber)

ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Prof. Dr. Kuran, Suriye'de yeni kurulacak hükümetin bir an önce uluslararası adalet mekanizmalarını harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı. Esad ve rejim sorumlularının yargılanmasının, Suriye halkının adalet beklentilerini karşılamada kritik bir adım olacağına dikkat çekti.