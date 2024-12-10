İsrail’in Suriye saldırıları: Toprak gaspı ve kaynak savaşı

Suriye'nin iç düzenle boğuştuğu dönemde, İsrail'in Şam ve çevresine düzenlediği saldırılar, A Haber'e konuk olan uzmanlar tarafından "toprak gaspı" ve "kaynak kontrolü" amaçlı olarak değerlendirildi. Saldırılar bölgesel istikrarı tehdit ederken Suriye'nin yeniden yapılanma çabalarını da sekteye uğratıyor.

İsrail saldırıları ne anlama geliyor? İSRAİL SALDIRILARI NE ANLAMA GELİYOR? GASPÇI VE FIRSATÇI İSRAİL

Askeri stratejist İbrahim Keleş, İsrail'in fırsatçı bir şekilde, Suriye'nin savunmasız durumundan faydalanarak topraklarını genişletmeye çalıştığını savundu. Keleş'e göre, 1974 anlaşmasını ihlal eden İsrail, Golan Tepeleri'nin tamamını ve ek olarak 20 köyü işgal etmiş durumda. Şam çevresindeki askeri tesisler ve lojistik merkezleri hedef alan saldırılar, Suriye ordusunun yeniden yapılanmasını engellemeyi ve ülkenin uzun vadeli istikrarını baltalamayı amaçlıyor. Keleş, İsrail'in bu eylemlerini "gasp" olarak nitelendirirken, ABD'nin de bu saldırılara örtülü bir destek verdiğini söyledi.

KAYNAK SAVAŞI

Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ise İsrail'in saldırılarına meşru bir kılıf uydurmaya çalıştığını ancak gerçek amacın bölgenin enerji ve su kaynaklarını kontrol altına almak olduğunu belirtti. Özcan'a göre, İsrail'in kaynak sıkıntısı çeken coğrafi konumu, sürekli toprak genişletme politikasının temel sebebi.

Suriye'deki mevcut durum, İsrail'e bu amaçlarına ulaşmak için bir fırsat sundu. Özcan, İsrail'in tek taraflı olarak uluslararası anlaşmaları ihlal edemeyeceğini vurguladı ve bu saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. İsrail'in Suriye'deki yeniden yapılanma sürecini engellemeye çalışması, bölgede uzun vadeli istikrarın sağlanmasını zorlaştırıyor ve potansiyel olarak yeni çatışmalara zemin hazırlıyor.