İşte devrik Esad’ın yazlığı! Türkmenlerin arazisine saray yaptı

Yazlığın görüntüleri, Esad ailesinin halkını sefalete sürüklerken nasıl bir lüks ve ihtişam içinde yaşadığının açık bir kanıtı niteliğinde. Suriye halkı yıllarca temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, Esad'ın gasp ettiği topraklara inşa ettirdiği yazlık, rejimin acımasız ve halkına olan duyarsızlığının bir sembolü haline gelmiş durumda.

Bu görüntüler, Suriye halkının yaşadığı acıların ve adaletsizliğin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Esad'ın kaçışı, Suriye halkı için yeni bir başlangıç ve umut ışığı olsa da, geçmişin yaraları ve rejimin yol açtığı yıkımın izleri kolay kolay silinmeyecek.

Suriyeli diktatör Beşer Esad'ın Lazkiye'de lüks hayatın bir parçası olan, Türkmenlerden zorla aldığı zeytinliğe yaptırdığı adeta bir saray büyüklüğündeki o yazlığı A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve kameramanı Okan Can Sapkayalı görüntüledi. İşte o özel görüntüler;

"İşte Esad'ın sarayının giriş kapısı. Bu yazlığa özel bir yoldan geliniyor. İnsanların buraya girmesi yasaktı fakat buranın asıl sahibide onlardı. Zamanında Türkmenlere ait yerleri Beşer Esad ve üzerine yazlık bir villa yaptırdı."

Türkmen Nejdet Şandır: Allah A Haber ekibinden razı olsun. Bu millet burada çok zorluk yaşadı buralara girişimiz yasaktı. Kendileri 5 dakikalık bu dünyada bir yazı geçirebilmek adına bu kadar zulüm yaşattı Türkmen halkına.

Bu milletin malını çöktü. Ağaçları söktü yerine kendi isteklerini diktirdi. Neredeyse bin dönümlük bir alan burası. Nasıl biir insan bunlar hiç acımadan düşünmeden bu kadar lüks bir saray yaptırabilmeleri içler acısı.

Buralara 2-3 yılda bir gelmezdi. Boş yere bu emekler bu halkın emeklerine çökmesi hepsi boşa. Dünya malına tapmışlar resmen.

Buradaki insanlar tepkilerini gösterebilmek adına her yere zarar vermişler. Sırf bu ev değil ormanın içerisinde de birden çok sarayı bulunmakta.

Beşer Esad'ın yazlığına halkın girmesi yasaktı fakat şu anda halk buranın bahçesinde oturuyor. Sarayın gerçek sahipleri burada artık. Suriyeliler akın akın buraya geliyor. Hepsinin yüzünde bir tebessüm hepsinin yüzünde bir mutluluk bulunuyor.

Bu villanın içerisinde suni havuzlar bulunmakta hatta kayalıklar bile şık görünsün diye şekillendirilmiş durumda.